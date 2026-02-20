「書く側になりたい」者の前に立ちはだかる壁・太宰治。そんな青森出身の僕が、ファンの聖地「斜陽館」でコントライブをすることに？！

読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんによる群像Webオリジナル連載「旅する芸人」。第4回は出身地でもある青森県の五所川原市金木町です。青森で文学というと、避けては通れないあの人の存在が……。

太宰治と僕

子どもの頃の作文の賞は、ある種の呪いだ。たかが原稿用紙2〜3枚を褒められただけで、なんだか自分は「書く側の人間」であるような気がしてしまう。小さな僕は青森県なんとか賞を受賞した日にすっかり呪われた。「自分は将来、本を書く人間になる」と信じ、空想でノートを埋めるようになった。架空の県の地図とか、架空の野球チームのスタメンとか、ペガサスとゴリラが運動会をする話とか、最初から味玉を産むニワトリの話とか、魚が空を飛ぶ話とか。これらを集めて、いつか自分は本を出すのだろう、と確信していた。

そのことを歯医者の親戚に話したら、へらへら笑われた。「作家になれるとか、思い上がっちゃだめだよ。太宰治じゃないんだから」と言われた。そのとき見えた腹立たしい白い歯を忘れない。30歳でエッセイ集を出版したときには、子どもの僕と結託して、何割かあの白い歯めがけて書いた。実際に本が出たときには、参ったか、と思わなくもなかった。でも歯医者の親戚はとうの昔に亡くなってしまっていて、どうせなら生きてるうちに鼻を明かしてやりたかった。

それにしても、日常会話における作家の例え一番手として太宰が出てくるのは、かなり青森的だなと思う。他地域においては、太宰治はプレーンな作家・文豪というよりは「あの陰気で憂鬱な」「破滅的な」「意外とユーモラスでもある」など、形容詞のつきまといやすい小説家であろう。良くも悪くも、太宰治には色がついている。

ひとたび青森を出れば、太宰につく形容詞に「青森の」が連なる。したがって、こと青森に生まれて「自分は文章とともに生きるのだ」と信じた人間は、彼をどのような存在として受け止めるべきか、大いに悩むことになる。めちゃくちゃ憧れてもいいのか？ フォロワーになっていいのか？ 好きって言っていいのか？ 読むことにさえちょっとした勇気が要る。そこで自分の人生が変わってしまうような、追いかけねばならない背中に出会うような、何らかの転換点となることを感じる。

それで、しばらくは僕もものぐさを決め込んでいた。だが中学生の頃、ええい、と太宰治全集を手に取った。自分が文章を書いて生きる運命にあるならば、避けて通れぬ道だと思ったのだ。恐る恐る、ぱらぱらとページをめくる。おもしろいかも？ いつのまにか引き込まれている。おもしろい！

この人と出身県が同じというのは、素直に嬉しいことだと思った。どうやら、危惧していたほどは精神の所在が近くないこともわかった。僕はあんなにお洒落じゃないし、良くも悪くも性根が図太い。ある程度の心理的距離を感じるからこそ、素直に偉大だと思えた。青森県出身の想像力が何を成すべきか、あるいは何はもう成されているかについて、多くのことを学んだ。

初めてのエッセイ集には、半ば強引に太宰治について言及する章を作った。作品解説でもなく、読書案内でもなく、日常的なあるあるエピソードと、太宰治を絡めたような章だ。内容については『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）を読んでいただくとして、それは自分にとって一つの儀式だった。青森県出身の自分が本を出すからには、太宰治に対して、敬礼をするというか、手を振るというか、そういう手続きが必要だと思ったのだ。僕は僕として歩くぞ、という意思表示でもあった。

斜陽館でコントライブ

だから、2025年の春頃、「太宰治記念館、斜陽館でコントライブをしませんか？」という連絡が来たときには、胸がざわざわした。斜陽館といえば、青森県五所川原市金木町にある、太宰治の生家である。住所としては「五所川原市」だが、僕には合併前の「金木町」の方が馴染む。津軽半島の中北部、田園風景の只中に佇む館、斜陽館。僕も一人の太宰ファンとして行ったことがある。その聖地も聖地で、ライブだと……？

斜陽館でライブってやっていいのか？ 前例を調べてみる。文化振興に関わるイベントなどはやっているらしい。だったらコントもありなのか。でもだからって。斜陽館はまだ早いよ。俺にはまだ早い。俺にはまだ早い？ だったらいつならアリなんだ。いつなら斜陽館でライブをやるのに釣り合う人になれるっていうんだ。今この話に乗っかってしまうのも、アリなんじゃないか。

人生にはたぶん、いくつか勇気の使い所がある。ここだと思った。僕は胸の高鳴りを感じながら、「お願いします」と返信をした。

それからのことは、案外あっけなかった。担当スタッフの方との事前打ち合わせで、「コントライブをやる際には注意点がいくつかありまして、斜陽館という場所の都合上……」と厳粛な面持ちで切り出されたときには、何か重大な制約があるのだろうと構えたが、「お尻を出さないでほしくて……」と来たので僕はちゃんと聞くのをやめた。

お尻は出さない。出していいと言われても出さない。注意点1つ目が「お尻を出さない」だった時点で、2個目も3個目もそのレベルに決まっている。「柱にぶら下がらないでほしい」という声が遠くから聞こえた。そんなに馬鹿だと思うなよ。斜陽館の柱にぶら下がるなんて、町で一番やんちゃな小学生でもやらない。僕は30代男性である。ミロよりはコーヒーを飲むし、柱にぶら下がると疲れる。

ライブは普段通りやればよさそうとわかった。それから数ヵ月は、心の手前の方に太宰を置き、斜陽館でどんなコントをやるべきか、何パターンもシミュレーションをしながら過ごした。

顔ファッションショー

遠征前夜、僕は本棚の前で悩んでいた。行きの新幹線で読むのはやっぱり『斜陽』がいいかしら？ それとも『人間失格』か？ 一番好きな『ヴィヨンの妻』か？ 意外と読んだことのない短編にするのもアリなのか？ いっそ太宰以外を持っていく？ 色々なことを考えていたらどうしていいかわからなくなって、結局何冊も持っていくことにした。

朝イチの新幹線に乗り込んでから、再び悩んだ。せっかく詰め込んだ小説のすべてが、スーツケースの奥底に沈んでいたのだ。新幹線の狭い座席でスーツケースを広げるのは気が引けた。結局、多くの小説は単なる荷物となってしまった。俺はなんて計画性のない人間なんだろう、他人だったら嫌いだったかもな、俺が俺でよかったな、などと誰に思うでもなく思った。

本が読めなくても、せめて太宰治に会う顔や気分だけは作ろうと思い、窓に向かって神妙な顔をしてみたり、自信に満ちた顔をしてみたりした。儀式または準備体操のつもりである。暗くて長いトンネルでは、いい感じに窓が鏡になってくれた。自分の顔が色んな風に変わるのは、なかなか面白い。

せっかくだからと、僕はあえて人間に失格してそうな顔をしてみたり、メロスっぽい顔をしてみたりした。顔は思ったよりも筋肉まみれで、力加減を操作するだけで色々に変わる。顔ファッションショーだ。

試しに思い切り目を開いてみた。俺の目はこんなに開くのか。目ってまんまるなんだな。もっと開いてみよう。目の形をもっと見てみたい。その瞬間、新幹線がトンネルを抜け、朝の太陽が目に直撃した。光は眩しいわ、目は痛いわ、自分の間抜けさが暴かれた気がするわで、落ち込んだしムカついた。

しかし再びトンネルに入ったときには、僕は顔ファッションショーを再開していた。東北新幹線「はやぶさ」は、それらの独り相撲に構うことなく、爆速で奥羽山脈の東側を北上した。

新幹線を降りるとき、僕は恐らく人生でも屈指の凜々しい顔をしていた。顔ファッションショーの選考結果、凜々しい顔こそがベストフェイスだったのだ。この顔のまま斜陽館まで行こうと思ったが、筋肉が凜々しくあることに疲れ、数分で自ずと力が抜けた。元のヘラヘラした顔が現れたところで、顔のことを気にするのをやめた。

免許を持たない旅芸人

青森に着いてから待っていたのは、予想以上に多い親族との時間だった。太宰に気を取られ忘れていたが、そもそも青森は僕の生まれた土地でもある。家族のすすめで、滞在中は八戸の実家、津軽の祖父母の家、太宰治の斜陽館、あちこちを往復する流れになった。30代で行う、久しぶりの地元巡り。気が重いっちゃ重い。僕はどんな顔で祖父母と話していたっけか。太宰治に向ける顔ばかり準備していた僕は、足りない顔を探すことになった。

おまけに、そこには精神的な負い目もあった。青森県を縦横無尽に動くとなれば、当然車移動が前提となるが、僕には免許がないのだ。

何度後悔したかわからない。もっと若いうちに自動車免許を取っておけばよかった。20歳くらいの頃、僕は誰にどう勧められても、意地を張って免許を取らなかった。免許を取ったら、車社会の地元に帰らなければならない気がしたのだ。

当時の僕にとって、免許を取らないことは、「外でやっていく」という意思表示だった。友達と免許合宿のためのLINEグループを作って、土壇場でバックレたこともある。その節はすみませんでした。でも、三大都市圏出身の君とは事情が違ったんだ。俺は免許を取ったら、地元に帰らなきゃいけなくなるんだ。

で、それで気が付いたら旅芸人をやっているんだから、僕はめちゃくちゃに間抜けである。地元どころか、あちこちの地方を周ってライブをしている。どう考えても、機材車を兼ねたミニバンで日本中を周るべきである。その方が便利だし、かっこいい。公共交通機関頼みの旅芸人ってなんなんだ。だったらいっそ歩け。いやだめだ、歩いたらどこにも間に合わない。そうこうしているうちに小忙しくなって、免許を取る時間もなくなった。一体僕は何をやっているんだ。

僕は現地での移動について、全面的に妹を頼ることにした。妹は僕を縮尺2分の1まで縮め、性格のひねくれたところを取り除き、人懐っこさと堅実さを大幅に足したような人間である。概ね仲が良く、小さい頃から家でも学校でも「トンチキの兄」「しっかり者の妹」という対比のもとに育てられてきた。地元で一番しっかりした女子を思い出してほしい。それが妹である。

祖父母のりんごの木

妹の車に乗って、僕は津軽の祖父母の家へ向かった。もう10年ぶりになる。到着するまでに祖父母に向けた顔が決まらなかったので、いっそ驚かしてやろうと思い、サングラスをかけ、完全に誰かわからなさそうな状態で突撃した。すると祖父が「おめえ誰だ？ 誰であれアップルパイ食べろ」と言った。

そのとき、とてつもなく嬉しい気持ちになった。僕は「誰であれアップルパイ食べろ」と言う人間の孫なのだ。サングラスを外したときの僕は、きっと正しい孫の顔をしていた。

祖父母は僕の小さい頃から、ずっと庭でりんごを育てている。最近はりんごを乾燥させることを思いつき、ちょっとハマっているのだという。いくつになっても進化はあるのだなと思う。天日干しになったりんごを想像して、それが祖父母のしわくちゃの手と重なったところで、なんだか失礼なことを考えているなと思い、僕はそれ以上の想像をやめた。

庭に行くと、りんごの木があった。きっと子どもの頃に何度も見た木なのだけど、初めて見るような気持ちでまじまじと見た。その木には、僕が10代の頃に使っていたＺ会の英語例文ＣＤが、現役のカラスよけとして吊るされていた。

それを見て、急に思い出した。受験生活が終わったとき、「Ｚ会の教材は難しめだから、たぶんカラスも嫌がる」という、絶対に噓の理論を祖父母が信じてくれたのだ。10年以上経ってなおそこにあるということは、やっぱりＺ会は、カラスには難しかったのだろう。ＣＤは「カーカー言ってないで、基礎を固めてから出直せ」と言わんばかりの光を放っていた。

光が、一瞬こちらを見た。

そのとき、いや、今まさに自分が基礎を固めて出直しているのだ、と思った。地元を離れるべく免許を取らないと決めたときから、なんだか自分の人生には大きな切れ目ができたようなつもりでいた。青森を離れて、旅芸人なんていう渡り鳥のような、根無し草のような暮らしをするようになって、自分はどこの者とかじゃなく、空想を見せるびっくり箱なんだと思い込んでいた。

だけどそんなことはなくて、帰って来ればわかる通り、自分はめちゃくちゃ生き物だ。ここには自分が生きていた痕跡が山ほどあって、今を生きている自分が、過去との連なりにあることが否応なしにわかる。思えば今僕があちこちでやっているコントにしたって、書いている文章にしたって、小さい頃に考えていたことの延長線上にある。

僕はいつだって僕だったのだ。太宰に向ける顔だって、きっと生きてきた僕の、そのままの顔でいいはずなのだ。

その日の夜、斜陽館のライブでは、各地でいつもやっているコントライブと同じように、自分の空想のことを演じ続けた。ここがどこだとか、むしろあまり気にならなかった。東京や仙台や新潟や兵庫や、各地のお客さんが遠征してくれたこともあって、極めて普段通りのライブだった。もちろんお尻を出すことも、柱にぶら下がることもしなかった。

ライブ中、前列に座った小学生の男の子と目が合った。母親と東京から来たのだという。この子はこれまで何に出会ってきたのかな、青森で何に出会ったのかな、これから何に出会っていくのかな、そんなことを考えた。

一つのコントは、明確にその子の目を見てやった。バッティングセンターの機械を屋外に運び出し、ボールを入れるところに魚を詰め込み、空に飛ばして青空を海のようにする、不思議な老人のコントだった。

僕はずっと生きてきたし、ずっとこういうことを考えてきたし、これからも生きていく。君にもたくさんの日が待っているよ、と、セリフ以外の方法で言おうとした。聞こえたかはわからない。言えたかもわからない。

斜陽館からの帰り道、妹の車に揺られながら、太宰を読んだ。青森に来てから、なんやかんや忙しくて読む時間がなかった。やっぱり太宰は面白かった。ふと窓の外を眺めると、街灯が少ないため、田園風景は真っ暗だった。青森の夜空は、きっと子どもの頃に見上げたときと同じなのだけど、東京の空に慣れた僕にはとても綺麗に見えた。いくつかの星に紛れて、魚が空を飛んでいた。

九月（くがつ）

芸人。全国各地でのコントライブと各媒体での執筆を中心に活動。エッセイ集に『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）がある。群像Webにて紀行エッセイ「旅する芸人」を連載中。

