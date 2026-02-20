死臭よりもはるかに耐えがたかったもの…克明に記された「硫黄島島民軍属たちの姿」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

芥川賞作家の硫黄島

私の知る限り、島民軍属を主題に据えた戦記は存在しない。ここでいう“戦記”とは、あくまで戦闘の記録を指す。

だが、“戦記小説”であれば、存在していた。

芥川賞作家・菊村到が1968年に「小説宝石」誌で発表した作品『洞窟の生存者』だ。

同作品の主人公は、硫黄島戦から生還した元島民軍属の〈谷健三〉。〈数日前、私（菊村）は彼に会っている〉といい、〈私〉が〈谷健三〉から聞いた話を書き記す構成となっている。

この作品は、完全な創作なのだろうか。作品が収められた短編集『死者の土地』の「あとがき」で、菊村はこう記している。

〈私の戦争小説は、（中略）人から聞いた話をもとにして、つくりあげたものなのです。（中略）この一冊に収録された作品は、殆どがフィクションとしての色合いが濃いわけですが、少なくとも戦争というものの一端は描かれているんじゃないか、とひそかに自負しています〉

これによると、作品はほとんどがフィクションだが、完全な創作ではなく、聞いた話をもとにしている、ということだ。

作品を読み進めるうち、私は強い既視感を覚えた。作品は、谷健三が捕虜になる場面で物語が幕を閉じる。その投降に至るまでの経過が、原光一が『硫黄島 その知られざる犠牲の歴史』に記した経緯と酷似していたのだ。

同じ壕にいた軍曹がまず日系人の米軍兵士の呼びかけに応じて投降し、その後、軍曹に促される形で谷健三は投降を決意した。谷健三が壕を出る際、別の軍曹が〈出るな。出ちゃいかん〉と反対したが、ほかの兵士たちも谷健三の後に続いた。谷健三たちの投降後、軍曹が残った壕にダイナマイトが仕掛けられ、壕は塞がれた。

原の記録との共通点はほかにもあった。米軍上陸前に島民軍属二人が死亡したことや、5人編成の斬り込み隊に島民が組み込まれたこと、斬り込み後も生きながらえることができたらナタ岩で落ち合う約束を軍属同士でしたこと、などがそうだ。

この作品は、菊村が原への取材をもとに書いたことは間違いないと私は確信した。作品の中で菊村は〈数日前、私は彼に会っている〉と記している。もし会った人物がいたのならば、その人物は原光一にほかならないだろう。

戦記小説

たとえ原から聞いて書いたとしても、そのどこまでが事実で、どこからが創作なのかは分からない。ただ、この作品に記された一部の描写は、菊村が想像だけで生み出したとは思えないほどの迫真性を帯びている。たとえば、死傷者が放置された壕内の描写がそうだ。

〈死体からは死臭が立ちのぼるが、死臭よりもむしろ生きた体の傷ついた肉の放つ腐臭のほうが、はるかに耐えがたかった〉。こうした五感に関する描写は、当事者から話を聞かなければ表現するのは極めて難しいだろう。

冊子には、戦火に巻き込まれた島民軍属たちの姿が克明に描写されていた。米軍上陸後も、軍属たちは、友軍のために、身を隠す壕を掘る作業を命じられた。〈五十メートルずつの間隔をおいて掘るように言われたのだが、（中略）仲間の軍属と五十メートルも離れて一人で蛸壺を掘るというのは心細いものだ〉。彼らは、その心細さに加えて、さらなる精神的苦境にも追い込まれた。

〈対戦車攻撃用の十キロ爆薬〉を常時、背負わされた。〈つまり爆弾をいつも抱えているのと同じことで、流れ弾でも飛んでくれば一瞬にして爆発し、健三の体は吹っ飛んでしまう。いつ爆発するか分からない危険な爆発物を体に縛りつけられているのと少しも変わらない〉。そんな極限状態に置かれていた。さらに島民たちは〈鉄兜をかぶっていると、米軍の電探（レーダー）にキャッチされる〉と聞かされ、ヘルメットを外して行動させられた。

やがて米軍が前方1キロの地点まで進出してくると、島民軍属たちの役割は変わった。〈夜になると、兵隊の一人一人に握り飯や煙草、水などを配って回る仕事をさせられた。（中略）硫黄島では水が貴重品である。天水だけが頼りだった。健三は一斗罐に水をみたしたのを背負って、その水を一升瓶で汲んで兵隊の水筒につぎこんで回った〉。この描写も、原が記した〈水汲決死隊〉と一致する記載だ。

原光一の妻は健在だった

原の証言をもとにして創作されたとみられる戦記小説『洞窟の生存者』。作者である菊村到は作家になる前は、読売新聞の記者だった。真実を伝えるという職業的使命を帯びた経歴ゆえに、この作品にも一定の事実が織り込まれていると、私は信じたかった。

真実性について手がかりに繋がるかもしれない道は残されていた。

原は捕虜としてアメリカの収容所に送られた後、戦後は那須高原に入植したと、本人の記録に記されていた。旧島民やその子孫によって構成される全国組織「全国硫黄島島民の会」によると、原は約40年前に他界していたものの、妻のヤイ子は那須で健在だと分かった。

原は、妻に硫黄島での体験を語ったこともあったのではないか。その中には、菊村の作品に描かれた内容も含まれていたかもしれない。ヤイ子に直接話を聞けば、この作品のどこまでが事実なのかが分かるかもしれない。そう考えて、私は那須に向かう決意を固めた。

