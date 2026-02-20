1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が19日、自身のSNSを更新。自叙伝風小説「裸の女王」を3月に出版することを発表した。

【ご報告】と題し「この度、私の人生を元にした自叙伝風小説『裸の女王』を出版することになりました。発売日：2026年3月18日」と記し、赤い表紙に白地のタイトルが入っている同書を手にしている写真をアップ。

続けて、「これまでの人生の中で悩んだこと、迷ったこと、辛かったこと。そして、そこから少しずつ前に進んできた日々を、実体験を元にしながらフィクションも織り交ぜて一冊の物語にしました」と明かし、「初めての出版で不安もありますが、この物語が1人でも多くの方の心に届いたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「発売楽しみにしてます」「読ませていただきます！」「おぉっ！楽しみですっ」「読書感想文をレスしますw」「自叙伝なんですね〜」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。

24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」を発売した。