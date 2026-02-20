なぜ、コンクリート構造物は劣化するのか？ じつは「単純な原因」だった

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

コンクリート構造物はなぜ劣化するのか？

劣化は人間でいうところの病気のようなもので、これが進行すると性能が低下し、要求性能を下回り、コンクリート構造物としての一生を終えることになります。劣化の中には中性化や塩害、凍害、アルカリシリカ反応、化学的侵食などがあります。

また、病気ではありませんが、疲労という現象でコンクリート構造物が使えなくなってしまうこともあります。疲労は野球のピッチャーが投げすぎて肩やひじを壊したり、マラソン選手が足を疲労骨折したりする現象と同様で、病気ではなくケガと言えるでしょう。

コンクリート構造物の病気の原因は、じつは単純です。

主にコンクリート中の何かが膨らむことでコンクリートに引っ張る力が働き、引っ張る力に弱いコンクリートにひび割れが生じたり、剥離するなどして劣化していくのです。

ここで、コンクリートの病気と原因、コンクリート中で膨らむものという視点で整理してみます（図表2-4）。

私たちは体調が悪くなると病院に行って診てもらいます。お医者さんは診察を通し、患者さんからさまざまな情報を収集し、病気の原因を突き止めようとします（診断）。

そして病気の原因がわかれば、その状況に見合った方法で患者さんの病気を治そうとします（治療）。

これはコンクリートの病気に対しても同じです。まずは劣化の状況について点検や調査からさまざまな情報を収集します（劣化現象の把握）。

次に、得られた情報をもとに、どのような病気にかかっているかを判断（劣化機構の解明）。

そして、病気を治すための治療方法を提案します（対策の提案）。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態