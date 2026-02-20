4000円で血を売って何とか生きる…内需は冷え込み雇用環境も悪化、中国のネットで「売血経済」なる言葉が流行るワケ

米中間での貿易戦争はひとまずの落ち着きをみせたものの、年間1兆ドルを突破する規模まで膨らみ続ける中国の貿易黒字に辟易としている国も多い。

中国も外需に頼る経済から内需拡大に向けて舵を切ろうとしているが、前編記事『中国の内需の冷え込みが深刻すぎる…上海では高級レストランが大量閉店、帰省ラッシュのはずなのに鉄道はガラガラ』で見てきたように、国内事情は厳しいままだ。

EVもダメ

自動車業界の量的拡大も壁にぶち当たっている。

中国汽車工業協会が発表した1月の国内自動車販売台数は、前月比19.5％減の約140万台だった。政府補助の縮小と需要減退が災いして2024年2月以来、約2年ぶりの大幅な減少となった。電気自動車（EV）など新エネルギー車の販売台数は23％減、EV大手BYDは30％減と大きく落ち込んだ。

投資部門も低調だ。

中国の1月の新築住宅価格は前年比3.1％下落し、下げが加速するなど、不動産市場の不調は相変わらずだ。

外国資本の中国離れにも歯止めがかからない。

ハイテク分野だけは好調だが

昨年の外国企業による直接投資は765億ドル（約11兆7000億円）と4年ぶりに前年から増加したが、ピーク時の2021年と比べて80％も低い水準だ。

需要不振が続く中、中国のハイテク分野は快進撃を続けているが、そのせいで中国社会は未曾有の混乱に巻き込まれてしまうのではないかと筆者は考えている。

中国ではこのところヒト型ロボット分野の躍進がめざましい。「EVの成功モデルにならい、着実な成果を挙げている」との声が聞こえてくる。

中国では各種イベントにヒト型ロボットが登場するのが当たり前となっており、専門家は「ヒト型ロボットのギグワーク（短期間・単発で行う仕事）は試験的な段階から大規模応用という新たな段階に入っている。『社員』的な存在になる可能性は十分にある」との認識を示している。

だが、ヒト型ロボットの現場での進出は、中国人、特に若年層の雇用を奪うという深刻なマイナス面がある。

ラストベルトの絶望が中国にも

グローバル経済の下、米国を始めとする先進国の雇用が中国に大量に移転したが、ヒト型ロボットの普及により中国の雇用は大幅に減少する事態となりつつある。中国に米国のようなラストベルト（錆びた工業地帯）が出現するのは時間の問題なのかもしれない。

中国では今年に入り、ネット上で「売血経済」という言葉が飛び交っていることも気になるところだ。不景気により仕事を奪われた人々が、生活の糧を得るために売血（500ml当たり約4400円）で糊口をしのぐ現象が全国的に広がっていることの証左だ。

そもそも採血に使用する注射針の使いまわしなどが原因でHIV感染の温床となっていたことなどから、98年施行の献血法により中国では売血は禁止されていた。だが、背に腹は代えられない。

中国共産党の一党支配は国民に豊かな生活を提供するとの約束の上に成り立っている。

もしこの社会契約が破綻する事態となれば、中国の政情不安リスクは一気に高まってしまうのではないだろうか。

