【対談：小川哲×福尾匠】SNSとAIの発達で、私たちのコミュニケーションはどう変わったのか？　小説家と批評家が探求する言葉を届ける意味と戦略

コロナ禍と同時に現れた置き配的なもの

（編集部） 福尾匠さんの新刊『置き配的』は、一見すると何だろうと思う不思議なタイトルです。本書はどのような本なのでしょうか。

福尾 アマゾンジャパンが置き配を標準の配送方法に定めたのは2020年のはじめのことで、ちょうどコロナ禍のはじまりの時期でした。本書では、置き配によって物流のあり方が大きく変わっていき、さらにはSNSを含む情報社会のあり方が一気に変わっていくタイミングが、コロナ禍のはじまりと同時に訪れたのではないか、という仮説から出発しています。

置き配で物を届けるときには、物を手渡すのではなく、玄関先に置いた配達物の写真を共有することで、「物が確かに届いた」という事実を確定します。本のタイトルを置き配「的」としているのは、配送方法としての置き配だけでなく、置き配「的」なものが今の社会の中にたくさんあると考えたからです。飲食店のモバイルオーダーもそうですし、キックボードのレンタルサービスであるLUUPもそうです。一言で定義すると、「メッセージそのものの伝達より、メタデータの共有が優先されるコミュニケーションのあり方」を置き配的と呼んでいます。

SNSで交わされる言葉を見ていても、とりわけ分断された保守とリベラルの間で交わされるやり取りが、置き配的なコミュニケーションになっているのではないかと思っています。誰かのツイートを引用して、「この人はどうしようもないネトウヨだ」とか、「リベラルは現実がわかっていない」とか言うときの、「ネトウヨ」「リベラル」といった言葉はある種のメタデータです。もとのツイートの内容ではなく、そこに貼り付けられたラベルの方が情報として強くなってしまっている。これも置き配的な状態と言えます。『置き配的』では、今の社会が「置き配的」になっているとして、その中で言葉を交わすことや、コミュニケーションすることを、どう考えたらよいのかを書きました。

小川 『置き配的』は、世の中のコミュニケーションがメタデータの交換や共有が優位な状態で行われるようになっていると分析すると同時に、それに対する抵抗についても書かれた本だと思いました。置き配的な社会では、僕らが書いた文章を読んでもらうときも、書かれている内容ではなく、書き手が普段どういうことをしている人なのかというメタデータによって消費されてしまう恐れがあるわけですが、本書自体がそれに対してどう抗うのかという実践にもなっています。置き配的社会の中で文章を書くことの意味を探ることが、本書の本質であるように思いました。

さらに言うと、「群像」での連載時のタイトルは「言葉と物」でしたが、これが裏テーマとしてあって、ミシェル・フーコーが書いた『言葉と物』という本がもとになっているそうですね。『言葉と物』においてフーコーは、人間が言葉の世界と物の世界の間にある存在だと述べています。

置き配の本質は、荷物を届ける際に人間が直接にやり取りをせずに、「届けた」という記録の交換によって配達が完了するという点にあります。それは言葉の世界が優位になっている状態であり、フーコーが発見した人間というものが、ある意味退却している時代が現代であるように思いました。

プラットフォームが及ぼす影響

小川 人々を規定するラベリングやレッテルが優勢な時代になったのは、プラットフォームのせいだと僕は思っています。特にSNSでのコミュニケーションでラベリングが中心になっているように見えるのは、Xがアルゴリズムを変えたことの影響が大きい気がします。

福尾 ツイッターがXになっておすすめタブができましたね。

小川 フォロー・フォロワーの関係から作られていたタイムラインが、インプレッション重視のおすすめに取って代わられたわけです。プラットフォームが人々の滞在時間を奪い合っている中で、利用者を自社のサービスにできるだけ長い時間滞在させる方法を考えた結果、投稿されているメッセージの内容の読解よりも、わかりやすいメタメッセージのやり取りによって、怒りの感情を植え付けたり、同情の感情を植え付けたり、利用者の感情を動かすところに行き着いたのだと思います。それが置き配的社会の一つの特徴だと思うのですが、どうでしょうか。

福尾 プラットフォーム化する社会について考えることは、『置き配的』を書いた大きなモチベーションの一つでした。とはいえ、現代社会の話をしようとすると、AmazonやApple、Google、Ｘといった巨大プラットフォーム企業の話をするか、あるいはAIの話をするかの2通りしかないことに不満を感じていました。もちろんいま、AIやSNSをはじめとするプラットフォームが社会の中で強い影響力を持っているのは事実なのですが、でもわれわれはスマートフォンの画面に向き合っている時間以外にも多くの時間を過ごしているわけで、世界がプラットフォームに覆い尽くされたというのは誇張的な表現です。デジタルプラットフォームについて語りながら、その外側にある物理的な世界のことも同時に語るために、置き配という文字通り物流の用語を提示することで、物理的な空間の中で起こっていることにもリーチできる仕方を自分なりに探しました。でもそれは「スマホを捨てて外に出よう」という単純な話ではなく、むしろスマホの悪魔化がリアルな空間の閉塞性の隠れ蓑になっているところもあると思います。ちなみに小川さんはSNSはされていますか？

小川 閲覧はしますが、自分のアカウントは持っていません。『置き配的』の中でも書かれていましたが、いま、インターネット上の開かれた場での発言は、ポジショントークとして解釈される傾向があり、特にＸをはじめとするSNSでその傾向が強い印象を覚えます。主張したいことを自分が意図した通りに受け取ってもらうことが難しくなっていて、何かおもしろいことを言おうとしても、その発言の裏にある書き手の立場や社会的状況などの文脈から消費されてしまうので、SNSで文章を書くことはしていません。ただ、文章を書く仕事をしている身としては、SNSのような場で書いた文章が、メタデータによって人々にどのように読解されるのか、はたまた誤読されるのか、知識として知っておく必要があると思っています。

福尾さんはご自身でSNSを使うときと、「群像」のような媒体で書くとき、それからご自身のサイトで日記も書かれているそうですが、読まれる際の誤読可能性について、それぞれどのように考えていますか。

福尾 プラットフォーム批判のようなことをしておきながらではあるのですが、僕はツイッター（現・Ｘ）が好きで、すでに15年ほどやっています。『置き配的』が発売されてからはエゴサをしながらいつも感想を探していますし、自分の生活の一部という感覚があります。

とはいえ、自分の言葉が内容通りに受け取ってもらえない環境で言葉を発し続けるというのは、書き手としてきついものがあります。周囲を見ていると、話題に上がるトピック一つ一つに批判や応答をきちんとして、それはいまホットなトピックなのである程度のアテンションを稼ぐことはできて、そうして自転車操業的に目の前のトピックに反応し続けているような人もいて、それはかなり辛いだろうと傍から見ていても感じます。『置き配的』の中でも書きましたが、SNSは工場のように次々と言及すべきトピックを生み出して、これについてあなたはどう思いますか、あれについてはどう思いますかと、毎日アンケートが回ってくるような状態にあります。そのうえそれに対する自分の応答は何を言ってもポジショントークとして消費されてしまうとなれば、ある意味地獄のような場所です。しかし、そこから完全に退避して、自分のペースで言葉を紡ぐことができる空間だけで書きます、と、きっぱりと割り切ることは僕にはできないんです。バズりたいという虚栄心や下心もありますし。

とはいえSNSだけに滞在し続けるのは厳しいので、本も書くし、日記も書く。エッセイも書くし、評論も書く。Xも含めていろいろな領域で文章を書きながら、それらが全てひとりの同じ人間がやっている同じことなんだと伝わればいいなと思います。『非美学』みたいな難しい本も日記の延長で読んでもらえて、ツイートにも哲学の萌芽があるという状態が理想的です。

商業出版の現実の中で文章を書くこと

福尾 小説家でSNSを積極的にしている人はそれほど多くないと思います。批評家と違って、いま目の前で起こっているアクチュアルな問題について発言するのが仕事の本分ではないと思うのですが、とはいえ小説家が小説だけを書き続けることの危機感もお持ちなのではないでしょうか。文芸誌で連載したものを単行本にするというサイクルだけで、果たして文学や小説が、商業としてこれからも持続していけるのかという点については、どのように感じていらっしゃいますか。

小川 小説家でSNSを積極的にやっている人が少ないのはその通りで、アクチュアルな問題について何か言うとしても、究極的にはフィクション作品にして発表するべきだと僕は思っています。作家本人が現実世界で述べたことが、その人の作品を読む読者にとってノイズになることを恐れている場合もありそうです。

しかしおっしゃる通り、小説家が自身の読者だけを見て本を作り、読者がそれで満足するというサイクルが、このままでは規模がどんどん縮小していくのではないかということは、特に若手の小説家の多くが考えていることでしょう。それに対して具体的に何かをするとしても、小説家は基本的には作品を発表することを通してでしか自分の考えや態度を表明できないので、そうした危機感も盛り込まれた小説が増えてきている気がしています。

昨年10月に刊行した『言語化するための小説思考』は小説ではありませんが、小説を書くプロセスを見てもらおうと思って書いたものでした。この本は普段小説を読まない人たちにも読まれていて、狙ってそうしたわけではないのですが、小説が立ち上がる瞬間を読んでもらうことで読者が広がっていくということは、今後増えていくのではないでしょうか。

福尾 『言語化するための小説思考』はまさに、小説家が小説でもなくSNSでもなく、社会のなかで言葉を流通させることの意義が実践された本だと思いました。既存のやり方で小説作品を発表しているだけでは、どんどんその規模が縮小していってしまうとしたら、もちろんそれ自体が危機的なことですが、小説が社会と関わる回路が縮小してしまう危機もあるように思います。小説が社会と関わる方法が、社会的な問題を扱う小説を書くことだけになってしまうのは、貧しく感じます。社会的なトピックを含まない小説であっても、例えばどのように流通して読者に届けるのかなど、別の仕方で社会と関わる工夫を凝らすことで、危機を回避する道もあるはずです。

小川 そもそも社会との関わりが意識されながら読まれる小説よりも、そうでない小説の方が圧倒的に多くあるわけです。例えば出張で飛行機に乗る前に空港で1冊買って、移動中の2時間ほどで読み終えて、楽しかったと満足する。そのような仕方で手に取られる本が大多数です。もちろんその中には、書き手の問題意識や社会問題への態度がにじみ出ている作品もあるでしょうが、小説は作家が社会と関わり合いを持つためのものである必要はありません。むしろお金を払って本を買った人が、満足するかどうかというのが根底にあります。小説家は日々そのことを考えていて、どうにかして小説に興味を持って満足してもらうための一つの方法として、自分の個人的な問題や社会でいまホットなトピックを作中に戦略的に取り入れる場合もある、という構図かもしれません。

福尾 いまの話に関連して、小川さんの『言語化するための小説思考』の中ですごくおもしろいと思ったのは、書くときに自分のこだわりを捨てるということが繰り返し書かれているところです。これまで小説の書き方について言われがちだった、自分の文体を大切にしよう、自分の中にしかないものを大切にしようといった言説に対する、ある種の逆張りですよね。小川さんの本では、自分の価値観は捨てられるだけ捨てて、読者が何をどれくらい知っていて、何にどれくらい関心があるのかというところから小説を立ち上げていく方法について述べられています。本の中では「小説ゾンビ」と書かれていますが、頭を空っぽにして、社会に溶け出していくような形で小説を書くというのはとても興味深いですし、ものを書く一人の人間として、非常に触発される話でした。

小川 ありがとうございます。福尾さんには怒られるのではないかと思っていました（笑）。いろいろな小説の書き方がありますし、一口に価値観を捨てろと言いたかったわけではなく、自分の価値観を大事にするのも一つの小説の書き方だし、自分の思いを乗せながら書くのも一つだけれど、それだけではないということを書きたかったんです。

小説はこれまで、商品であるということをある種免除されてきたところがあると思います。小説の価値は売り上げだけで決まるものではないですし、100万冊売れたからすごい、100冊しか売れなかったから駄目というようなことは全くありません。とはいえ小説を刊行する出版社は基本的には営利企業であり、本を買って読む人が減っていくにつれて、かつてはうやむやに済まされてきた売り上げも考慮に入れてシビアに作家と付き合うようになってきている現実があると思います。売り上げが立たないという事実自体は、繰り返しになりますが小説の価値やおもしろさとは別の話ですが、とはいえ商業出版をする以上は受け入れなくてはいけない現実なのかもしれません。

価値観を捨てることでひらかれる可能性

福尾 編集者はその作家の文学性のようなものを尊重したいと思いつつも、その一方で売り上げをどう立てるかということも考えなくてはいけない。だからこそ小川さんの本は編集者が言いにくいことを言ってくれている本でもあって、商品として小説を考えるというのはすごくおもしろいと思います。僕も哲学の本を買うときにいつも、これは何にお金を払っているのだろうと不思議に思いながら買っているところがあります。例えば『置き配的』は税抜き2,100円ですが、2,100円を支払って何を買ったといえるのか。単なる紙とインクの値段ではないはずですし、いわゆる原価があったとして、原価にプラスして払っている余剰分はどういう価値に向けられたものなのかと考えることがよくあります。

そうした意識のもと、僕は昨年から、「フィロショピー」という哲学の講座を購入できるオンラインサービスを始めました。僕たちはお金を払って本を買ったり講座を聞いたり大学に通ったりしていますが、具体的な空間や物に対してお金を払っているわけではなく、その向こう側にある何かの対価としてお金を払っているはずです。「教養」とか「知性」とか、無形のものに値段がついている。だとすると、哲学とは何かを考えるということは、本なり講座なりの有形のものと無形の価値の関係そのものを考えるということでもあるはずで、フィロショピーではそれを哲学の「量り売り」という言葉で捉えて実践しようとしています。

小川 今の商業出版のシステムでは、印刷所に原稿のデータを送り、数千冊の単位で刷って全国の書店に配送する以外に紙の書籍を流通させる方法が基本的にはありません。書籍の価格は紙の値段や印刷費用、一度に刷った部数などで決定されていますが、そうしたマーケットの理屈では測れない価値がある小説もあるはずです。今の出版システムがこのまま変わらず、作家が常に部数という圧力を受けながら小説を書き続ければ、商業的に認められる作品しか残らなくなってしまい、世に出る小説の豊かさが損なわれてしまう結果になると思っています。そうならないために、小説をどのような方法で読者に届けるのか、どのようにして価格を決定するのか、一から考え直さないといけません。例えば一人の読者にしかおもしろさがわからないけれど、その人の人生を大きく変えてしまうような本もあるかもしれません。そうした本に対して、2,000円の価格をつけて1万部刷ったけれど1部しか売れませんでした、大赤字ですと言ってしまうのは、そもそもの価格の付け方や書籍の届け方が間違っているわけです。具体的なアイディアがあるわけではないですが、作品が持つ効用や書き手の思いなどを、読者と正しい形で結びつける方法がまだまだあるはずだと思っています。

『言語化するための小説思考』の中で、自分の価値観を一度捨ててみようと提案しているのも、売れる本を書きなさいと言いたいわけでは一切ありません。ただ、商業主義がくだらなくてつまらないものと思われているとしたら、ひょっとしたらそういうところにこそ自分の価値観が広がったり成長したりするチャンスがあるかもしれないと言いたかったんです。

福尾 商業主義に陥らないためにこそ、きちんと商売のことも考えなくてはいけない、ということですよね。いわゆる売れるように書くということが、自分が本来書きたかったものを諦めるという側面もあるのかもしれませんが、しかしそこではじめて出会える書き方もあると思うんです。僕は自分のウェブサイトで日記を書いていて、以前は3年間ほど毎日更新していました。毎日書くということを自分に課すと、何が起こるかというと、日記がつまらない日が絶対に出てくるんです。それを公開するのは恥ずかしい気持ちもありますが、その日記を読んでおもしろいと言ってくれる人も現れるのがおもしろいところです。それは自分のこだわりの中に閉じこもっていては絶対に気づけないことですし、単に売れるために社会に媚びる、というような話でもありません。

小川 小説を書いている人も多くが思い当たる節のある話だと思います。例えば短篇集を出すときに、自分の中の感触として出来のいい順番はあって、これはよく書けたなとか、これは締め切り直前で仕上げきれなかったなとか、中には書いたときの記憶がないような作品もあったりして。でも場合によっては、自分の中であまりうまくいかなかったかもしれないと思っている作品を、好きだと言う読者の方が多かったりするんです。自分の中で自信のなかった作品が、とてもよかったと絶賛されると、書き手にとってよく書けたかどうかというのはとても視野の狭い話に思えます。『言語化するための小説思考』でも書きましたが、書かれたものを読者が読んではじめてコミュニケーションが成立します。書き手がおもしろいと思っているかどうか、うまく書けたかどうかというのとは別に、読み手がそこから何を読み取ったのかというのが、思っている以上に大きな要素としてあります。逆に言うと、売れているものであっても書いた本人は納得していないということも十分にあり得る話ですし、そう考えると、「あの本は商業主義に走った」というようなことも軽々しく言えなくなると思います。

密な空間から疎な空間へ

福尾 思いもよらない読まれ方をされうることが、文章を書くことの一番おもしろいところですよね。自分の価値観の外に出るのはすごく怖いことでもありますが、一つの価値観に留まらずに文章を交流させていくと、かえって自分の書き方がほぐれて、自分の得意なところに気づくこともあると思います。

（編集部） 小川さんの『言語化するための小説思考』が出て少し時間が経ちましたが、読者の反応を見ていて、ご自身の意図とは違う受け取られ方をしていることはありましたか。

小川 今のところ僕が見ている限りでは、あまりない気がしています。ただ、思っていた以上に、文章を書いている人は多いんだなと思いました。商業出版でなくても、同人誌で書いている人や、小説家志望で公募の新人賞に応募している人、あるいはnoteのようなところで自分の考えや日記を書いている人もいて、その数が想像以上に多いということを、この本への反響を見ていて思いました。『置き配的』では「密な空間」と「疎な空間」という話がでてきていましたが、今はアウトプット過多な密な社会であるような気がします。

福尾 これからは、日記のように、今日は特におもしろいこともなかったけれど、それでも毎日書くと決めているからとりあえず書くというような、言うべきことがまばらである疎な空間の方に、価値が認められていくと思っています。

（編集部） 書くこと以外で、疎と密を意識されることはありますか。

福尾 僕は喫煙者なのですが、かつて「煙草と同じくらい分煙が好き」というタイトルのエッセイを書いたことがあります。例えば飲み会のときも、全席喫煙可の居酒屋よりも、お店の外に灰皿が置いてあるような居酒屋の方が好きなんです。というのも、みんなで話して盛り上がっている中で、少し空気を入れ替えたいときに、煙草を吸うという名目で少し外に出て戻るということが自然にできます。煙草は少し席を外すことを可能にしてくれる装置です。

それは何も煙草に限った話ではなく、そうした装置を多くの人が求めているのではないでしょうか。コロナ禍以降リモートワークが普及しましたが、会社に行かずに済んで楽な反面、オンラインだからこそ自分が今どこにいて、仕事をきちんとしているのかどうか、常に監視されるという側面もあると思います。セルフモニタリング的なものも含めて。今ここにいるということが確定された状態でい続けるストレスから逃れるための、いてもいなくてもいい状況、出たり入ったりできる状況を作ってくれるものが人それぞれにあって、僕にとってはそれが煙草なんです。

小川 すごくよく分かります。僕がSNSをやらない理由も、SNSのアカウントを持っていると見なかったふりができないからです。知己の誰かが何か問題を起こしてしまったとして、その時に何も語らないというのも、それ自体が一つのメッセージになってしまいます。Xが一つの飲み会の席だとすると、あなたは飲み会にいましたよね、という言質を取られてしまうようなイメージです。

知り合いが問題を起こさずとも、例えばロシアがウクライナに侵攻しているときに、小説家としての意見を発信することが求められ、そこで黙ってしまうとそれもまた、知っているのに何も発言しないという態度表明と解釈されてしまう。XをはじめとするSNSの場は、居酒屋の外に出てちょっと煙草を吸えるような空間がないので、不在になれないしんどさがあると思います。

福尾 密と疎というと、何かの量の違いのように思われてしまうかもしれませんが、本書では質的に異なる概念として考えました。一言で言えば沈黙が悪とされる空間が密な空間で、沈黙が単なる沈黙として済まされる空間が疎な空間です。密であることの弊害が一番大きい形で表れているのが、リベラルと保守の間にあるような分断ではないでしょうか。SNSの中では、「いまこの問題について批判を行わない＝あなたは保守派」というように、容易に人々をラベリングして仕分ける力があらかじめ働いてしまっています。密な空間は、単に個々人にとってしんどいだけでなく、社会全体のあり方としても、真っ当に対話することが難しい状態だと思います。

AIが発達する中で人が書く意味

（編集部） 対談のはじめの方で小川さんが、言語的な側面が優位になって人間が退却しているという話もされていましたが、言語が優位な密な空間において、まさに言語で作られている小説を書くということについては、どのように考えていらっしゃいますか。

小川 置き配的になると、フィジカルな人間同士の接触がなくなります。例えばリモート会議では、同じ空間に人がいることなしに、機械に置き換えられたデータを、インターネット回線を通じて交換することで会話がなされます。人が実際に同じ空間でコミュニケーションをとるときには、息づかいやボディランゲージ、細かな表情や間合いなど、言語には表現しきれない情報もやり取りされているはずですが、そうした情報は置き配的社会では全て捨象されて、言語的な情報のやり取りが中心になります。フーコーが定義する「人間」は、物という現実世界に存在するフィジカルな側面と、言葉というフィクショナルな側面の、両方を引き受ける存在でしたが、前者の物理的な側面がどんどん縮減し、言語的側面が優位になっているように思います。

そのうえでまさに言語である小説について考えるときに、僕の念頭にあるのは生成AIの存在です。最近ではかなりの精度で言語情報を配置したり、画像や動画を作ったりもできるようになっていて、言語的側面では人間を超えている部分もあると思います。その中で小説が果たしうる役割があるとすれば、小説家という一人の人間がそれを書いているという事実が決定的に重要になると思っています。目の前の文章が、フィジカルな空間を生きている一人の人間の脳内で、その人の人生が何らかの形で翻訳され圧縮されて書かれたものであるという経緯を、読み手が想像すること。その本の向こう側に人間の存在を想定すること自体が、小説の魅力の一つを支えていると思うんです。生成AIが小説を完全に模倣することはできないと思っていますが、そうした見立てもひょっとしたら何十年後かに覆されるかもしれず、そのときには小説家は執筆のプロセスを語るしかないのかもしれません。生成AIには生成AIのプロセスがありますが、人間が物理的な人生と結びついた小説を作り上げるようなプロセスは持ち得ません。だからこそ人が小説を書くプロセスが、今後ますます重要なものになると思っています。

福尾 現時点では、特に批評や哲学においては、AIを使っておもしろい文章を書くのは難しいと感じています。単純に情報として間違ったものも平気で出てきますし。とはいえ、これからどんどんAIが発達していき、おもしろい文章も書けるようになったとして、そのときに人間がものを書く意味は、究極的には、名前があることと、文章を書く以外にもいろいろなことをしていることの、2つに集約されると思います。

1つ目の「名前がある」というのは、仮に僕が完全にAIだけで執筆したものを発表するとすれば、そこに「福尾匠」という名前を書くかどうかだけが意味を持つ、ということです。僕の名前で発表するということだけが、書き手として責任をとるということであり、それはAIが発達しても残ると思います。

2つ目については、たとえば子どもが二人いるラーメン屋の店主で、毎日日記を書いている人がいるとして、その人が書く文章にはラーメン屋さんで起こったことや家族との関係が表れるわけで、それは実際にその人が自らの体でいろいろなことをしているからこそ書けることだと思うんです。自分の人生で起こったことの全てを文章の素材にできるという意味で、人間は偏りのあるデータセットを持っています。その偏りから文章を書くことは、生身の体を持って生きている人間だからこそできることだと思います。さらに言えば、自ら書いた文章が、自身の生活に影響するというフィードバックもあります。文章を書くことで自分の考え方が変わったり、ラーメン屋の店主の例で言えば、例えばお店の回し方が変わったりすることもあるでしょう。

まとめると、名前を持つ主体であるということと、文章を書く以外にいろいろなことをしている主体であるということの、2つの側面があり続ける限り、人間は何かを書いたり喋ったりすることに意味を感じる生き物であり続けると思います。

小川 いま話に出た「偏り」というのは、AIを考えるうえでとても重要なポイントだと思います。現時点でＡＩは、小説もそれほどおもしろいものを書けないのですが、しかし正しいことは書けます。例えばフーコーの『言葉と物』の内容を300字で要約してくださいと言えば、おそらくかなり質の高いものを書けるはずで、AIはそうした正しいことを書くのは得意なんです。

一方でAIが、「今の現代社会は置き配的である」というような文章を生み出すのは難しいはずで、それはなぜかと言えば、端的に正しくない文だからです。それは、置き配的なものとして社会を見てみようという、ある種の偏った仮説です。人文学や批評は、その人の偏りによって生まれた見立てや、言ってしまえば間違いや思い込みのようなものを、別の思い込みとぶつけ合わせながら、こちらの方がおもしろいのではないか、見通しがよいのではないかと、議論を闘わせて説得するような側面がありますが、そうした偏りや間違いを今のAIは持ちあわせていないというところに、AIがおもしろい文章を書けない根本的な要因がある気がしています。

少なくとも現時点では、おもしろく間違えることが、AIよりも人間が得意とするところではないでしょうか。「間違い」と言うと語弊があるかもしれないので、僕はそれを「電波を受信する」と呼びたいと思っています。福尾さんは「世界は置き配的になっている」という電波を受信して、この本を書かれたわけです。当たり前に考えて世界が置き配的であるはずはないので、文字通りの意味で捉えると間違いであるのかもしれませんが、でもそうした前提で世界を見てみると、今まで見えていたものが全く別様に見えてくるということが、批評の視点が生み出すおもしろさだと思いますし、その点は小説も実は同じです。その人の偏りや間違いや思い込みから生まれる電波を受信していくおもしろさは、AIではなく人が書くことによってしか生まれないものだと思います。

福尾 「電波を受信する」という表現はおもしろいですね。人間が生きているからこそ生じる「偏り」から生まれる電波がある限り、人間がものを書く意味はなくならないのだろうと思います。

