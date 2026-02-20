カーリング・吉村紗也香「クールビューティー」のウラに…5度目の挑戦前に語った「秘めた闘志」

苦戦が続き、1次リーグでの敗退が決まった日本代表チーム・フォルティウス。17日のイタリア戦後、「最後までみんなで諦めずに気持ちを強く持ってプレーした」と振り返った司令塔・吉村紗也香は、高校生以来5度目の挑戦で初めて五輪に出場した苦労人だ。

チーム結成秘話、スポンサーの契約打ち切り、宿敵ロコ・ソラーレとの対決……あらためて、彼女たちの苦難の道のりを振り返ろう。

試合に出られない悔しさを経て…

「小さい頃からいつも楽しそうにカーリングしてました」とは、小中高で同級生だった小野寺の、「教えれば教えるほど、確実に成長していった」とは、大学卒業まで吉村を指導した小林博文コーチの証言だ。

「クールビューティー」と評される吉村だが、学生時代にはバスケットボールやバレーボールなどを経験し、「カーリングしている時もそうですけれど、学校にいるより運動している時のほうが楽しそうにしている人でした」と、小野寺は振り返る。身体を動かすのが好きで、おてんばな負けず嫌い――吉村にはそんな横顔もある。

ジュニア時代はあくまで「カーリングが楽しいから」という動機だった。五輪という大きな、しかし漠然とした目標はあったものの、そのためにチームを勝たせる術はまだ身につけていなかった。

それでも身体能力も高く、彼女が大きな伸び代を持ったタレントであることは間違いなかった。小笠原は'14年、札幌国際大学を卒業した吉村をチームに加えた。同じタイミングで、近江谷もチームに加わった。

ただ、チームでは小笠原がスキップを務めるため、吉村はサード、セカンド、時にはフィフス（控え選手）としてコーチボックスに座ることもあった。

「チームとして色々と試す時期ではあったので理解はしていましたが、試合に出られない経験は初めてだったので、ツラかったです。でも、今思うと、自分の中ではすごくいい経験だった」（吉村）

「五輪でプレイしたい」強く感じて

ハック（投石時の足場）からの景色も糧としながら、3度目の挑戦で'18年の平昌大会を目指す。だが、実際にその舞台に立ったのは、地元・北見で結成されたLS北見（現ロコ・ソラーレ）だった。チームに所属する藤澤、吉田らはみな、吉村や小野寺の幼馴染みだ。

その同級生たちの活躍を、吉村は平昌五輪のスタンドから見守った。

「五輪の雰囲気を確認して、この中でプレーしたいと、より強く感じました」（吉村）

目指すべき場所を確信したが、続く北京五輪（'22年）への挑戦でもロコ・ソラーレに敗れてしまう。3勝先取方式の国内選考で2連勝してからの3連敗だった。

折悪しく、北海道銀行との契約も切れて、スポンサーはゼロとなる。メンバーは貯金を切り崩して、後にクラウドファンディングによって活動資金をやりくりするほど困窮した。

そんな中、筆者は北京五輪でのロコ・ソラーレの試合解説をしてほしいという選手への依頼について、数社のメディアから相談されたので、フォルティウスの選手たちにダメ元でぶつけてみた。

「複雑な気持ちもあるだろうし、もし気が進まないなら遠慮なく断ってください」

そう伝えると、吉村や小野寺、近江谷らは快諾してくれた。

日本代表を応援する気持ちがベースにありながら、カーリングの普及活動の一環と捉えてもいたのだろう。吉村は「この言い方だと、上から（目線）になっちゃいませんかね？」などと気を配りつつ、真摯に取り組んでいた。

「もっと強く」という思いを胸に

ロコ・ソラーレは日本勢として初の決勝進出を果たす快進撃を見せ、吉村も銀メダル獲得を祝福した。だが、まだ金メダルは獲っていない。

「目標は五輪での金メダルです」と、吉村が言い始めたのは、この頃だ。

それから4年が経ち、吉村とフォルティウスは昨年9月の日本代表決定戦と、12月の五輪世界最終予選を勝ち抜いた。'23年に吉村が産休で一度離れ、小谷優奈（27歳）がスキップを経験したことで、戦術の幅が広がったことも、チームを押し上げた一因だった。

国内選考で惜敗したロコ・ソラーレの吉田知那美は、「勝ち続ける選手じゃなくて、負けたところから這いつくばってでも上がってくるのが本当に強い選手です」と賛辞を送り、藤澤も、「カーリングが好きという気持ちで続けてこられている'91年世代のふたり（吉村と小野寺）に感謝したい」と語った。

届きそうで届かなかった場所――吉村にとっては、5度目の挑戦で初めての夢舞台だ。好ショットが決まるたびに、コルティナカーリング・オリンピックスタジアムでは拍手と歓声が上がるが、この会場は「過去の功績の記憶と新たな挑戦の約束が交わる場所」（公式HP）だそうだ。吉村たちがこれまでの成果を発揮する舞台として、これ以上の地はない。

フォルティウスのチーム名は、「もっと強く」というラテン語に由来している。悲願の金メダルに届くまで、彼女たちはさらに強くなり、より高いところへ向かう。

