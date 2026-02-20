2年目左腕の佐藤柳之介が侍ジャパンにサポートメンバーとして参加

広島・佐藤柳之介投手が、思わぬ吉報に驚きながらも闘志を燃やしている。野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーに選出され、22日と23日に宮崎で行われるソフトバンク戦などに参加する予定だ。プロ2年目の23歳は「なんで自分なのかなとは思いました」と率直な思いを明かしつつ、「貴重な場なのでしっかり学びたい」と、最高峰の環境でのレベルアップを誓った。

佐藤柳にとってもサプライズだった。「突然マネジャーさんから言われたので『はい、行きます』と」。選出理由などの説明は特になかったようだが、二つ返事で快諾した。春季キャンプで2軍スタートにも関わらず届いた報せに驚きを隠せなかったが、日本を代表する選手が集う場所は、またとない学びの場となる。

宮崎合宿にはダルビッシュ有投手（パドレス）が臨時アドバイザーとして参加しており、連日行われる“ダルビッシュ塾”は大きな話題となっている。「何を学べるかは自分次第だと思います。礼儀をわきまえた上で、聞きたいことを聞いたり、学べることはしっかり学びたい」と謙虚な姿勢の中にも、貪欲さを覗かせる。

松井裕樹投手（パドレス）への憧れを胸に秘める。「高校の時にずっと見ていましたし、ずっと参考にさせていただいています」。松井の合流時期が未確定のため、サポートメンバーとして参加中に交流が持てない可能性も高いが、一流の選手がそろう場だけに貴重な時間を無駄にするつもりはない。

「サポートという形で行かせてもらうので、チームの一員として頑張りたい。今は楽しみのほうが大きいです」。短期間の招集だが、得られるものは計り知れない。広島のユニホームとは20日でしばしのお別れ。佐藤柳が侍ジャパンで飛躍のきっかけを掴めば、チームにとっても大きなプラスとなる。（真田一平 / Ippei Sanada）