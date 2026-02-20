【池澤夏樹×豊永浩平】沖縄のオタク少年の戦いが「世界文学」になった理由…『はくしむるち』刊行記念対談

琉球大学在学中の2024年、デビュー作『月ぬ走いや、馬ぬ走い（ちちぬはいや、うんまぬはい）』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、一躍注目をあつめた新人作家・豊永浩平。

このたび１年半ぶりに刊行された新作『はくしむるち』（講談社）は、現代の沖縄に生きる少年少女と、80年前の戦争に動員された少年兵たちの時空を交差させながら、時代を越えて繰り返される暴力の歴史と、それに抵抗する少年たちの「戦い」を描いた長篇青春小説です。

本書の刊行を記念して、作家・詩人の池澤夏樹さんとの初対談を、「群像」2026年3月号より転載して公開します。

沖縄と暴力の歴史

池澤 『はくしむるち』の刊行、おめでとうございます。

豊永 ありがとうございます。

池澤 よくこれだけ大きなことを企てて、実行なさったと感心しました。歴史を小説にするにはいろんなやり方があるけれど、豊永さんは沖縄という土地の歴史を、沖縄自身が沖縄を見る形で書いている。何人かの個人の生き方と運命を通して沖縄の戦後史を丸ごと描くという、その企ては成功していると思います。

沖縄は日本の中でも特別な土地です。琉球王国以来の歴史も、戦後の八十年の歴史も、日本の他の都道府県とは全く違う。何が違うかと言えば、暴力性です。振り返ってみれば沖縄の人たちは、ずっと暴力に苦しめられて生きてきた。もちろん楽しいこともいろいろあるけれど、基本的に沖縄に生まれて育つということは、暴力の受難の原理を押しつけられることだった。

最大の暴力は何かといえば、もちろん戦争です。戦争という国家単位の巨大な暴力があり、それが大きなものから小さなものまで形を変えて沖縄の現実に浸透して、最後は本作でも描かれた、学校の教室での「いじめ」にまでつながる。これは全て同じ暴力のトリクル・ダウンなんです。豊永さんはそれを異なる世代の、それぞれの個人の人生のある時期に焦点を当てて具体的に書いていく。そうやって歴史の縦糸と個人の横糸で織られた織物に、いろんな切実な感情を織り込んで、最終的に沖縄とは何か、どういう運命を負わされてきた場所であるか、その苦しさと痛みと悲しみを見事に表現していると思いました。

豊永 そのように読んでいただけて光栄です。

池澤 小説の時系列をたどると、まず、主人公の大伯父である修仁（しゅうじ）と、戦争中の勤皇隊の少年たちの時代がある。一九四四年の沖縄大空襲直前から四五年の話ですね。彼らの多くは戦争で死んでしまうのですが、その運命をたどっていく。次は沖縄の日本復帰（一九七二年）前後の時代で、ベースタクシーの運転手をしている修仁の視点で占領下の沖縄が描かれる。それから今の時代になって、主人公の行生（ゆきお）と、友だちの瑞人（みずと）、円鹿（まどか）の三人を中心に、その周囲に集まった少年少女たちの過酷な、しかしそれぞれに達成感のある日々を、実に生き生きと書き上げて、大きな一枚の織物にしている。

前作の『月ぬ走いや、馬ぬ走い』では次々といろんなものを詰め込んで、ちょっと急いている印象もあったけど、今回の『はくしむるち』は場面場面に広がりがあって、ゆったりと読むことができました。

豊永 前作では沖縄の戦後八十年間を、どうにかまとめるのに精一杯でした。

池澤 とはいえ今回も時代や人間関係が入り組んでいるので、次々とメモをとりながら読んだのですが、そうやって読み解いていくのはとてもおもしろかった。戦争中から現代まで長い時間が流れていく中で、最初から最後までずっといるのが大伯父の修仁ですね。

この修仁の立場というのは、『百年の孤独』におけるウルスラと同じなんです。全ストーリーを通じてその場にいて、すべてを見て、きちんと物事を考えて動いていく、読者にとって信頼できるキャラクター。その修仁の姪の子である行生と、同い年の円鹿と瑞人は、それぞれちょっと特別な才能を持っている。彼らは過酷ないじめや暴力を受けるけれど、その才能によって何とか苦難をしのいで、人生の中で何かをつかんでいく。

特に行生がグラフィティを描く場面がすばらしい。彼は絵の才能をグラフィティという形で発揮して、米軍基地の壁に落書きすることで、抵抗の道具にするわけですね。そうやって自分の才能をつかんで、自分なりの思想の表現としてグラフィティを描くというのはなかなかない発想で、バンクシーを連想させます。

一方で円鹿のほうは、沖縄の伝統芸能である組踊の「孝行の巻」をおどる場面で、その本質が「人身御供（ひとみごくう）」だとつかむ。そこで本作全体の大きなメッセージとして、沖縄がずっと人身御供だということが見えてくる。この二人の少年少女が作者によって特に祝福された登場人物で、その間に、トリックスターとして全体をつなぐ瑞人がいる。彼は沖縄の闇の中に引き込まれて辛い目に遭うけれど、愛すべきパーソナリティーです。読んでいくと細かい魅力は切りがなくて、いくらでもゆんたく（おしゃべり）できる小説ですね。

方言をどこまで使うか

池澤 その上で僕が、ここまでやるかと思ったのは、「うちなーぐち（沖縄語）」の使い方です。沖縄人（うちなーんちゅ）の読者や、沖縄に長く暮らした人はわかるけど、大和（やまと）の人たちには間違いなく読みづらいだろう。それでも沖縄語（うちなーぐち）でなければ本当の沖縄は書けない、そのくらい沖縄と言葉は強固につながっているという意図だと思いますが、ここまで貫くのは勇気が要りますね。

豊永 自分は小説にかなり沖縄語（うちなーぐち）を入れていくタイプで、『月ぬ走いや、馬ぬ走い』も沖縄方言の「黄金言葉（くがにくとぅば）」だし、『はくしむるち』の「むるち」は、沖縄語で「もどき」の意味です。基本的にネイティブの人の話し言葉は沖縄語をメインに考えて、分かりづらいところはルビを振りました。

池澤 方言を文学の中でどう使うかには、いろんなレベルがあって、例えば石牟礼道子は『苦海浄土』の中で水俣の言葉を使うけれども、直後に共通語の説明を盛り込んで、要所で効果的に生かしている。水俣の動詞で「されく」という言葉があります。うろつく、ほっつき歩くといった意味ですが、「これは高漂浪（たかざれき）のひっついた子じゃ」と言って、そういう魂を持っている子だと表現したりする。

特に方言が効果的なのは、感情表現のときですね。目取真俊（めどるま・しゅん）は「水滴」の中で会話の部分だけ沖縄語にしています。例を挙げれば主人公の徳正が戦争の時のことを語り部として話すことに批判的な妻のウシがこう言う─「噓物（ゆくしむぬ）言いして戦場（いくさば）の哀れ事語てぃ錢儲（じんもう）けしよって、今に罰被るよ」と書く。僕自身も沖縄を舞台にした『カデナ』という小説の中で、沖縄語を要所にはめ込んでトーンを高めました。だけど豊永さんの場合は、いわば文体全部を沖縄語まじりの日本語である「沖縄日本語（うちなーやまとぐち）」で通してしまった。僕は感心しましたが、どう読まれるか、ちょっと楽しみですね。

豊永 僕が小説を考えるときに出てくるのは、まず言葉なんです。最初に沖縄語（うちなーぐち）と大和口（やまとぐち）をつなぐイメージで構成して、言葉で全体を引っ張っていく。標準語だけだと、どうしても土地を描くにはシンプルになりすぎてしまう。なので、実をいうと、苦しいときに方言のパワーを借りようとするところがあります。『月ぬ走いや』はすべて一人称の十四篇で構成したんですが、『はくしむるち』の場合はいろんな人称や視点を交えているので、なかなか全体の見通しがつきにくかった。そこで「むるち」をはじめ沖縄語のパワーを取り込んでいくうちに、少しずつ小説の推進力が増していった気がします。

池澤 でも、それが力になっているし、ルビの使い方もうまいですね。日本語には漢字で意味を伝えた上で、響きをルビで伝えるというやり方がある。それをこの小説の場合では沖縄語（うちなーぐち）に応用して、とても成功していると思う。

豊永 沖縄の作家でいえば、大城立裕さんもすごく言語に関心のある方でしたよね。芥川賞を受賞した「カクテル・パーティー」では、いろんな言語がざわめく中で小説の場が形成されていく。言語同士の引っ張り合いみたいに、沖縄語（うちなーぐち）があって大和口（やまとぐち）があり、昔の琉球王国時代には漢文を基礎とした中国語があって、戦後はアメリカの英語がある。その言語同士の引っ張り合いを、僕は国家間の力関係みたいな感じで捉えていて、自分の小説でも、土地の境目であると同時に、言語の境目でどう考えていくかということを、かなり意識して書くようにしています。

池澤 そういう言語の問題意識は、日本の他のどの土地でもあり得ないわけですよ。

たしかに沖縄という土地の運命を書くという点で、この小説に一番近いのは大城さんですね。彼がやろうとしたことを、さらに先のほうへ進めて、ここまで伸び伸びと大きな作品にしたのは、豊永さんの力だと思います。

境界線上に立って

豊永 大城さんも目取真さんもそうだと思いますが、沖縄に生まれ育って小説を書くうえで、政治的なことはどうしても意識せざるを得ない。自分も悩みながら書いているんですが、池澤さんのインタビュー『一九四五年に生まれて 池澤夏樹 語る自伝』（聞き手・文 尾崎真理子）を拝読すると、学生運動などには参加しなかったと書かれていますね。

池澤 僕は群れるのが嫌いだから、みんなでワイワイ盛り上がっているのを冷ややかに見ていました。その上で、どうせみんな卒業したらさっさと大企業に就職するんだろう、俺は死ぬまで左翼だぞと思っていたけど、結局そうなりました。

豊永 池澤さんは沖縄の問題を『カデナ』でも描かれていますが、政治的な現状について、どう小説に反映していくのが理想的なんでしょうか。

池澤 理想的というのはないですね。こうやったら必ずうまくいくという方法は、小説にはないでしょう。それぞれの工夫で達成するしかない。執筆の時に政治を意識して、でも単純なプロパガンダにならないよう、物語を膨らませるように努力する。そういう意味で、『はくしむるち』は一つの達成です。

ちょっと話をずらせば、サブカルチャーの使い方もそうです。豊永さんは非常に多くのサブカルチャーの要素を詰め込んで、それを通じて今の若い世代の生活の実感を描いている。つまり、彼らの視野には学校の勉強とか、社会や政治的な問題はまず存在しない。でもふだんやっているゲームだったり、ＳＮＳで拡散される少女たちの「全集」みたいな変なもののほうが、彼らの生きている日常のやりきれなさを伝えるわけです。僕はサブカルチャーというものが、こんなにうまく小説に使えるのかと驚いたし、リアリティーがあると思いました。その究極にあるのが、最後で人身御供のテーマにつながる、ウルトラマンの「怪獣使いと少年」の話でしょう。

豊永 はい、どうにかつながりました。

池澤 最初のほうに出てきた『帰ってきたウルトラマン』三十三話の、周りから排斥される怪獣使いのメイツ星人と暮らす良少年の話が、円鹿が演じる「孝行の巻」の人身御供のテーマにつながっていく。それによって裏切られ続けた沖縄の、差別が中にも外にも向いてしまう苦しさというものが非常に雄弁に表現された。なるほど、こういう仕掛けだったのかと納得しました。

ところで、ここに出てくる「怪獣ムルチ」は、ウルトラマンの脚本家で沖縄出身の金城哲夫と上原正三が、「孝行の巻」に出てくるムルチからつけたんでしょうか。

豊永 脚本を書いた上原さんがムルチと名付けたのは、どちらかというと「もどき」の意味じゃないかと思うんです。三十三話で良少年は、周囲の人たちからある種よそからやってきた異人として差別されて、「人でないもの」みたいに扱われる。それを怪獣にしたのがムルチなのかなと。

池澤 「人間もどき」ということですね。それでいえば、語呂合わせみたいですが、僕は小説というのは「ゆくしむるち」だと思う。「ゆくし」とは噓のことだから「ゆくしむるち」は噓もどきということになる。小説は噓であるようなないようなもので、いくらでも膨らませることができるんですね。

豊永 そうですね。『はくしむるち』の場合は、最初に嘉手納（かでな）基地へ行ったとき、屋良漏池（やらむるち）という池と出会ったんです。北谷のあたりから国道五十八号線沿いに行くと嘉手納基地が建っていて、その傍に「むるち」という、人身御供の伝説にちなんだ池がある。そこからウルトラマンの怪獣ムルチとつなげて膨らませていって、沖縄に歴史の中で押し付けられてきた人身御供のような状況の否定と、それをどう超えていくかを書きたいと思いました。

ウルトラシリーズの生みの親の一人である金城哲夫さんは沖縄と東京を行き来した人ですが、そうやって境界を越える中で、ウルトラマンの原型ができたんじゃないかと思うんですね。その境界というのは僕にとって、基地の問題とつながってくる。沖縄は米軍基地のフェンスによって仕切られていますが、そのフェンスの境界は、土地に引かれた傷みたいだと思うんです。例えば自分の体が外界に触れて、いろんな傷を負う、その体の傷と、沖縄という土地に引かれたフェンスという傷が重なって見えた。自分と同じ沖縄生まれの子どもたちが、土地と体に刻まれた傷にどう相対するかを書いてみたいと思って、この長篇に着手したんです。

池澤さんは、北海道からミクロネシア、沖縄、フランスと、いろんな境界を越えてこられましたよね。境界を越えること、旅をすることと文学の関係をお聞きしたいです。

池澤 僕の場合は、さっきの石牟礼さんの「されく」という動詞じゃないけど、ふらつきつづけてきたんです。もともと僕が生まれた北海道は、せいぜい百五十年の歴史しかない植民地です。実はその前にはアイヌたちの口承文芸がたくさんあったとしても。そういう土地で育った僕が、千数百年の歴史のある日本の真ん中へ入っていく気にはならなかった。便宜的に東京に暮らしたことはあるけど、ここは何もない場所だという気がした。東京にいても何も見えてこないから、沖縄へ行ったのです。沖縄からのほうが、日本全体がよく見える。この国は何をやっているのかということがね。それで沖縄に十年暮らして、一通りのことはわかったから、ちょっとほかへ移ろうかと思ったんです。ただ、その後も沖縄はずっとついて回る。同時に、沖縄で十年暮らしたって、どこまで行っても僕は「しまないちゃー（本土から移住した人）」なんです。沖縄人（うちなーんちゅ）ではない。

豊永 沖縄の人たちとの間に、壁とか距離みたいなものがあったのですか。

池澤 そうじゃなくて、感覚の違いですね。例えば、沖縄人同士のちょっと関節外しの会話みたいなのは、僕にはできません。又吉栄喜さんの作品を読んで感心するしかない。

『カデナ』を書いたとき、沖縄人を主人公にしたら書けないと思った。だから、米国人の父とフィリピン人の母を持つフリーダ＝ジェインをはじめ、登場人物はみんな境界線上にいる人たちです。つまり、沖縄という地域の境界線上にいて両方を見ているような人たちなら僕にもわかる。境界線が引かれると平面は中と外に分かれる。しかし人は境界線の上に立って、両方を見ることもできる。フリーダ＝ジェインは米軍の下士官として基地の中にいるけれど、基地の外に出入りしながらスパイ活動を行う。そういう設定にしたわけです。

境界線を越えるという意味では、『はくしむるち』の修仁の友だちの少年兵で、アメリカ側からガマに隠れている同胞に投降を呼びかけた「赤インコ」もそうでしょう。彼はあっち側に行って、あっち側からこっち側に声をかけた。実際に戦時中、沖縄の読谷村にあるシムクガマではそうだった。ガマに避難した村民の中にハワイ帰りの人がいて、アメリカ兵は民間人を殺さないから出ていこうと言って、千名近くの命が助かった。一方で同じく読谷村のチビチリガマでは、日本兵から鬼畜米英に殺されるぞと言われて、集団自決に至った。日本兵は大陸でさんざん残虐なことをしてきた。その記憶から、アメリカ兵に同じ目に遭うと思った、というのが公式の説明ですね。

境界線といえば、作中で行生がグラフィティを描くとき、輪郭を先に描いて後から色を塗っていく、あの輪郭線にもつながってきます。この小説にはそういう隠れた回路がいろいろあって、それを見つけていくのがおもしろい。

豊永 土地の上に国家によって引かれた傷みたいなものがあるとしたら、それはひとつの人体として擬人化して捉えられる。そして自分の体が外の世界に最初に触れるとき、まず輪郭を意識するだろうと思ったんです。冒頭の海の場面とか最後の海に行く場面では、眩しい光が集まって、真っ白くぼやけた視界の中で輪郭だけが見えてくる、そういうイメージを意識しました。

世界文学からの影響

豊永 僕は沖縄の浦添で育ったのですが、最初に池澤さんのことを知ったのは、中学校の図書館にあった『世界文学全集』（池澤夏樹＝個人編集）なんです。大江健三郎さんの作品にも、池澤さんが個人編集された『日本文学全集』で出会って、そこから文庫で読んでいった。知らぬうちに池澤さんの文学の縦糸をたどってきたんだなという思いがあります。

池澤さんが日本に紹介されたガルシア＝マルケスの『百年の孤独』は、自分の父方のルーツである久米島で最初に読みました。だから自分の文学的ルーツにはもちろん沖縄文学もあるんですが、ラテンアメリカ文学とか、大江さんの先生だった渡辺一夫さんが翻訳されたラブレーみたいな海外文学の流れもある。池澤さんは『スティル・ライフ』のような小説と併せて、いろんな海外作品を輸入して僕たちにシェアしてくださった。池澤さんご自身は、海外文学をどのように小説に取り入れていらしたんですか。

池澤 『世界文学全集』の話をすると、僕は昔、河出書房に出入りしていたので、同世代の編集者たちと付き合いがあったんですね。彼らから二〇〇四年頃に、「世界文学全集、またやらないか？」と言われた。世界文学全集は改造社から始まっていろんな出版社から出ていて、河出書房の全集も随分売れたんだけど、一九八〇年代には流行は終わっていた。それを二〇〇四年になってまた作ろうと言うから、「それは時代遅れだよ。うまくいくわけがない」と答えたんです。

今さらトルストイでもないし、ディケンズでも、フローベールでもないだろう。今、わざわざ世界文学全集と銘打って出すとしたらそれなりの仕掛けが要る。それで考えて、古い名作を入れるのはやめようと思った。入れるのはもっぱら戦後か、ぎりぎり遡っても二十世紀まで。それなら新味があるから売れるかもしれない。僕は翻訳小説の時評を書いてきたから、大体のものは目を通して覚えている。それを思い出して、自分なりにリストをつくってみた。特に基本方針など考えないで、一つ一つ、「これとこれならどっちを入れる？」というふうに選んでいって、全三十巻になった。それがたまたま、うまくいったんです。

豊永 そういう成り立ちだったんですね。

池澤 僕が読んできた戦後の文学でおもしろいと思うものを選んだら、まずラテンアメリカの作家が多い。女性の作家が多い。それから、移動した作家が多い。スリランカからイギリスとか、旧植民地から宗主国へ移動した作家が多かったんですね。つまり戦後というのは、たくさんの国が新たに独立した時代だった。そして女性たちの力が強くなった時代でもある。その結果、今まで書きたくてもペンを持てなかった人たちの手にペンが渡って、すごくいい作品がばんばん出てきたわけです。それをたくさん収録した。

『世界文学全集』に石牟礼道子の『苦海浄土』を入れたのは、僕の義憤なんです。戦後日本の文壇や読書界は彼女を完全に無視してきた。だから僕は、「これを読め」と指差すつもりで『世界文学全集』に入れた。これは世界文学と同じ地平にある作品なんだと。結果として、その巻が一番大きな評判を集めました。あの全集によってもう一度、石牟礼道子に光が当たって、広く読まれるきっかけになったと思います。

豊永 僕は池澤さんの全集のおかげでミラン・クンデラを読めたし、チュツオーラも読めた。そこからいろんな方向に関心が広がって、小説を書くうえで大きな助けになりました。

『はくしむるち』が翻訳されたら？

池澤 豊永さんが最近の世界文学に学んで小説を書かれたというのは、言われてみれば、確かに納得できますね。

この『はくしむるち』が英訳されたらどうなるか？ 一つ利点があります。英語になれば、沖縄語（うちなーぐち）がわかりやすくなる（笑）。でも、冗談でなく、英語になったら世界で読まれますよ。なぜなら、こういう状況で生きている人は世界中にたくさんいるわけです。『苦海浄土』も同じで、あの作品は、大きな会社と国家の強引なやり方に、普通の人たちがどう抵抗したかという記録としても読める。同じように戦っている人は世界にいるわけだから、そこへつながっていくと思う。

僕に言わせれば、世界文学というのは、翻訳しても価値が落ちない作品のこと。翻訳という過程はネガティブに捉えられがちだけど、翻訳されれば、それが始点になって、別の言語圏に読者を広げていく。翻訳はそういうクリエイティブな営みなんです。だから、創作者と翻訳者と編集者、三者同等に文学の支えだと僕は思っている。個人の才能は大切だけれども、しかしそれこそ豊永さんの背後に『世界文学全集』があるように、みんな何かを読んで、そこに学んで、それを使って、自分のものを書いているわけでしょう。まるきり単独で立っている創作者なんていない。そうやって次につなぐことができる力のある作品が世界文学なんです。そういう意味では、『はくしむるち』は世界文学のレベルだと思う。

豊永 自分にとって言語というのは、所与の規則を自分の中に取り入れて、自分の体の一部として使うようなイメージがあります。その意味で、翻訳ということを考えるとき、僕は沖縄語（うちなーぐち）をしゃべりはするけど、完全なネイティブのように話せるわけではなくて、どうしても沖縄日本語（うちなーやまとぐち）になってしまう。

池澤 あなたの世代は皆そうでしょう？

豊永 そうです。だから僕は、「後から来た世代」として書いていくしかないと思うんです。池澤さんは最初の小説である『夏の朝の成層圏』について、『ロビンソン・クルーソー』を下敷きにして書かれたとおっしゃっていますね。ミシェル・トゥルニエの『フライデーあるいは太平洋の冥界』は、『ロビンソン・クルーソー』に出てくるフライデーが話す設定になっている。あれは宗主国の言葉を翻訳して、与えられて話すということですよね。デフォーの原作の言葉が再解釈されている。自分も『はくしむるち』の中では、与えられた沖縄日本語（うちなーやまとぐち）やポップカルチャーの言葉を翻訳して、ポジティブな力に転換していきたいと思ったんです。

池澤 『夏の朝の成層圏』を書いたときは、どこから手をつければいいかわからなかった。小説というものが書きたいと思ったけれど、それまで自分が見聞きしてきたこと、自分が体験したことには何の値打ちもないと思っていたから。それは私小説が嫌いだということだけじゃなくて、自分から始めても広がらないだろうということです。そこで翻訳というより、むしろ翻案を考えた。テーマの問題じゃなくて技法の問題ですね。『ロビンソン・クルーソー』を下敷きにした小説はトゥルニエ以外にもたくさんあって、それを総称する「ロビンソナーダ」という言い方があるくらいです。つまり、無人島に漂着した人間が苦労しながら生きていくという枠組みの中に、それぞれの作者が自身の思想を流し込む。それなら自分にもできると思って、やってみたわけです。

その一方で僕は、アメリカ文学の翻訳をしてきた。自分が好きで読んだ作品を訳して、出版社に持ち込んで出してもらう形で。そういう翻訳を通じて、自分自身の創作の糧にしたところもありましたね。

世界文学に話を戻せば、『はくしむるち』にしても『月ぬ走いや』にしても、モザイクの手法ですよね。小さなユニットがたくさんあって、一つ一つがとても凝っている。そのユニットを重ねて、大きな全体を作り上げていく。この手法は、これまでの日本文学にはあまり見当たらない。だからそこには同時代の他の国の文学の力が、豊永さんの意識下で働いていたのかもしれません。

「語り」と土地の力

池澤 もう一つ、技術的なことで言えば、豊永さんはさまざまな文体や人の語り方のサンプリングが上手ですよね。それがモザイクの一つ一つのピースをきらめかせている。

例えば、「赤インコ」という沖縄語（うちなーぐち）の自称を、本土の兵士が責めるセリフ。

「日本（にっぽん）語の修身に努めぬものなど即ち皇国そのものへの愚弄だ、貴様らはその奇ッ怪な名で、おのずから子孫臣民を侮辱しているのだぞッ！」

いかにも日本兵が言いそうなリアリティがある。こういう語りから今の中高生たちの語りまで、ナラティブのバラエティと、一つ一つの正確さには感心しました。

豊永 僕はカギ括弧でくくるセリフが苦手なんです。言葉は体から出てくるものだと考えているので、地の文の描写の後にカギ括弧が来ると、うまくつなげられないんですよ。

池澤 豊永さんの場合、人称が変わっても全部自分が語っているんですね。だから一見客観的に書かれていても、読む側に強い感情移入を誘うんです。例えば円鹿の運命は切ないし、行生のグラフィティがうまくいったときの喜びはとても強くて、大きな満足感が伝わってくる。

よくこんなにたくさんの印象的な場面が出てくるなと、感心しました。家族の歴史という縦の軸と、友人関係という横の軸がどちらも濃密にあって、それが織り上げられて、大きな一つの図柄が浮かんでくる。小説って、こういうものなんだと思います。

豊永 池澤さんの小説は、いろんな人物や視点を行き来しながら書かれていますよね。自分は書くときにのめり込んでしまうタイプなので、『月ぬ走いや』のように一人称で書けばどんどん書けるけど、書き終えたらぐったりしてしまう。今回の『はくしむるち』では、国と国の拮抗関係とか言語と言語の拮抗関係を考えるとき、沖縄人（うちなーんちゅ）の目線だけでは書きづらいから、視点を分散させて書いたのですが、一人称のようにのめり込むのとはまた別の力が必要になったので、完成するまでに結構苦労しました。

池澤 僕は結局、理科系なんです。どうにも抜けられない信仰みたいなもので。小説を書くときでも、工学的に、大体こんな話にしようというプランを最初に作る。そのうえで書き始めて、運がいいと途中で変わるんです。途中でいきなり変なものが出てきて膨らんでいくと、とても楽しい。でも基本的には、最初にプランを作ってそれに沿って書いていくから、登場人物にはそんなに憑かれないですね。たぶん豊永さんのほうがサーダカ（霊感が強い）なんだと思う。

豊永 そうですね。『月ぬ走いや』を読んでくださった方に「ゲニウス・ロキ」（土地の精霊）の話を聞いて、初めてその言葉を知ったんです。家には仏壇があって、毎日オバー（祖母）が手を合わせて話しかけているので、そういう雰囲気は身近なものとしてありました。『はくしむるち』で行生たちを見守っている霊みたいなものも、その辺にいるかもしれないという感じがあって。

池澤 沖縄には家の霊、祖先霊が具体的な形でありますよね。仏壇には仏像ではなくトートーメー（位牌）が並んでいる。僕が育った北海道は歴史が浅い土地だから敢えてアイヌの視点を借りないかぎり想像力が膨らまないけれど、土地の力、土地の精霊、ゲニウス・ロキがあれば強いですよ。ガルシア＝マルケスだって、その力で書いている。

豊永 高校の頃、中上健次さんの「十九歳の地図」を読んだとき、主人公が日本史の教科書を見て、

「この教科書の記述とはほどとおいところでおれの先祖は生きてきただろうし、いま現在、おれはそれらの記述のおよばないところで生きている」（「十九歳の地図」『中上健次全集一』インスクリプト）

と思う場面に、めちゃめちゃ共感した覚えがあります。自分たちが読んだ歴史の教科書でも、沖縄が出てくるのは沖縄戦以降で、琉球処分以前の三山時代とか、初代国王とされる舜天の話はないわけです。自分はその中で書いていくんだと思う。

自分は後から歴史に来た者で、教科書に載らない沖縄の歴史がかつてあって、それは今でもここにあって、いろんな拮抗関係がまだここにあるんだ、ということを書いていかなくちゃいけない。『月ぬ走いや』では十四の断片で書いたし、『はくしむるち』ではいろいろ視点を入れかえて書いていった。後から来た者として、自分には正統な語り方は難しいから、どうしてもモザイク状にやっていくしかない、みたいな思いがあります。

池澤 でも、それが実は一番の正攻法なんじゃないかな。歴史を総括してしまわないこと。歴史というのは人で、人とはそれぞれの生き方で、それらが相互に影響し合いながら動いていく。その緩い結合が歴史なんだと思う。

歴史学者や政治学者は歴史という言葉でまとめてしまうけど、文学が扱えるのは一人一人の緩やかな束としての社会で、自分が受け取れるのは、一人一人の過去の像の束みたいなものしかない。知っている者同士だけの束だと狭くなってしまうけど、それが少しずつ集まって、一つの沖縄という土地になる。その仕掛けが文学なんじゃないか。

これは加藤周一の説だけど、日本には哲学がなかった、その分を文学が補っていたと。僕もそう思います。パスカルやデカルトがやってきたことを万葉集がやり、源氏物語がやってきた。だから、文学がそのまま歴史につながっていくわけです。

その意味で、少なくともこの八十年、あるいは琉球処分以来の沖縄の肖像として、僕としてはこの小説が一番納得が行きますね。それはあなたの中に入っている沖縄だから。

同じことを例えば日本全体についてできるかというと、大き過ぎてできない。沖縄のあのサイズだったから、あの運命だったから、文学に転換できた。そう思います。

豊永 沖縄を題材にするとき、その「土地の力」を借りるというのは、自分にとっても小説を書く際の原動力になっている気がします。でも今後は沖縄だけでなく、いろんな場所を舞台に書いてみたいので、これまでと違う書き方を開拓していかなくちゃいけないとも思います。

池澤 大変でしょうが、楽しみにしています。

