英語で「まあいいか」って何て言う？ シチュエーション別に役立つ英語フレーズ

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

失敗や間違い、面倒なことなどがあったときに「ミスしちゃった…まあいいか」「よくわからないけど、まあいいか」とつぶやくことがありますよね。今回は、この「まあいいか」について解説します。この言葉は、「しょうがない」「どうでもいい」「なんとかなる」といった諦めや軽い受け入れの意味合いを持ちますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「まあいいか」の英語表現

面倒なことや嫌なことがあったときなどに使う「まあいいか」は、日本語では便利な一言ですが、英語では状況に合わせて表現を選ぶのがポイント。軽く流すとき、前向きに切り替えるときなど、ニュアンス別に紹介していきます。

【1】 Oh well. 「まあいいか」

【解説】こちらは一番よく使われる定番フレーズで、「仕方ないな」という軽い諦めのニュアンスが含まれています。「We missed the bus. Oh well.（バスに乗り遅れちゃった。まあいいか）」のように、カジュアルな日常会話で使えます。

【2】 It’s fine. 「まあ大丈夫」

【解説】このフレーズは大きな問題ではないと伝えたいときに使えます。相手を安心させるニュアンスも含まれています。「It’s fine. We can try again tomorrow.（まあ大丈夫だよ。明日またやればいい）」のように使うことができます。

【3】 Never mind. 「気にしないで／まあいいよ」

【解説】相手に対して「もういいよ」と伝えるときの表現です。ややぶっきらぼうに聞こえることもあるのでトーンには注意が必要です。「Never mind. It’s not a big deal.（まあいいよ。大したことじゃない）」のように、ネイティブもよく使うフレーズです。

