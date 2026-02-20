「あの味を知ってもらいたい」…福岡発祥「小郡系ラーメン」の人気店主が、学生時代に衝撃を受けた《一杯》を引き継ぐまで

唐辛子の鮮烈さと、臭みのないとんこつの味わいが織りなす美味しさ。

福岡県が発祥で、通称「小郡系」としてファンに支持される豚骨ラーメンをご存じだろうか。現在、小郡系はいくつかのブランドがしのぎを削っているが、その原点となった味は、ある老夫婦が営んでいたラーメン店だと言われる。

福岡生まれの筆者は幼い頃から数多くの豚骨ラーメンを食してきたが、小郡系の中で個人的に気に入っているのが、福岡を中心に5店舗を構える「麺屋我ガ」だ。

代表取締役である古賀大順氏（51歳）は“源流”となったラーメン店の味と人に魅せられて同店をスタートさせた人物である。

古賀氏と小郡系ラーメンの出会い

「麺屋我ガ」のWebサイトや店内のポスターには「僕が16のときに出会った おじいちゃん・おばあちゃんの味」とある。

それは、昭和時代に福岡県小郡市で中原貞之・圭子夫妻（いずれも故人）が営んでいたラーメン店の味のことだ。

小郡市で育った古賀氏は、このラーメン店の近所にあった小郡高校に進学し、この味に出会うことになる。

「地元ではすでに人気のある店で、高校生の私も初めて食べて感激しました。お店に行列ができていても、おじいちゃん・おばあちゃん（中原夫妻）は『学生が一番忙しいんだから』と言い、小郡高校の生徒を優先的に入れてくれたりしていました。さらに、食べ盛りの僕たちにチャーシューなどをサービスしてくれたりした思い出がありますね」（古賀氏、以下同）

こうして中原夫妻の味と人柄に魅了され、時には学校を抜け出してまでラーメンを食べに行くようになり、夫妻との親交も深まっていった。

ラーメンを“食べる側”から“提供する側”へ

そんな古賀氏が、ラーメンを“食べる側”から“提供する側”へまわったのが大学生のとき。当時のアルバイト先の社長が、ある店の“のれん分け”を受けて、ラーメン店を始めることになったのだ。

「当時はラーメンブームだったこともあり興味がわいて、1号店のオープニングスタッフとしてアルバイトで入りました。しばらくバイトを続けるうちに、経営を学びたい気持ちが高まって、大学を辞め正社員として登用してもらいました」

古賀氏の希望通り、就職した店ではマネジメントや経営ノウハウをたくさん学ぶことができたという。

「入社する時に、経営を学ぶには10年と想定していたので、30歳を手前に退社を考えはじめました」

ほどなくして古賀氏は店を退社。ラーメン店として独立はせず、働いてきた店で学んだノウハウを糧に、たこやきの移動販売や、別のラーメン店に関わる業務などのいくつかの事業にチャレンジすることになる。

あの味を現代に。3人で重ねた研究

「確かに、事業として面白いものもたくさんありました。マネジメントや経営について学んだので、それを活かして働けていたと思います。ですが、いつも『これが本当にやりたいことなのか』とモヤモヤしながらの数年だったんですよ。そんな時に、あの中原夫妻と会う機会がありました。そこで『うちの味を引き継いでくれないか』と言ってもらったのです」

古賀氏にとって、忘れることのできない原体験とも言える中原夫妻のラーメンの味。

「これに、人生を賭けようと思って受ける決心をしました」

それから、古賀氏は中原夫妻の元で修行を積みながら、昔好きだった“あの味”を受け継いでいく。しかし、時代も変われば人の味覚や流行も変わるもの。昭和時代に古賀氏が感動した味を、現代にマッチするよう“アップデート”をする必要がある。

「当時の調合などを学んだところ、40年近く前なので、うま味調味料を多めに入れて、パンチのある味を出していたんですね。当時の私のような食べ盛りや、力仕事の男性が多い店でしたからね。私は、あの味を老若男女みんなに知ってほしいという思いがあったので、うま味調味料を減らしながら、当時の味わいも感じられるよう中原夫妻と共に研究しました」

こうして、修行と研究を重ねること約1年半。ようやく、中原夫妻も認める味が完成した。2013年に、古賀氏の地元であり“あのラーメン”に出会った小郡市に「麺屋我ガ」がオープンするに至った。

学生時代に出会った感動の一杯は、こうして令和にまで引き継がれることとなった。

後編記事『「学生時代に衝撃を受けた一杯を世界に」…福岡発祥「小郡系ラーメン」の人気店が東京進出を決めたワケ』では、中原夫妻が残した言葉から、古賀氏が受け継ぐ味と信念、今後の野望に迫る。

