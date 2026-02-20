ローソン、JALとコラボ 地域限定の「プレミアムロールケーキ」など12品を発売

ローソンは日本航空(JAL)とのコラボレーションとして、客室乗務員が監修した地域限定の「プレミアムロールケーキ」8品(税込で各268円)や、機内食として提供されているオニオンコンソメスープの味を再現した「からあげクン」などのフライドフーズ、菓子の計12品を、24日から限定で販売する。物価高騰などで消費マインドが落ち込む中、ローソンの定番商品で異業種と手を組み、売場での楽しさを提供する。

ローソンで販売するJALとのコラボ商品

「プレミアムロールケーキ」は、2009年に発売され、累計で5億3000万個を売り上げた、ローソンの看板商品の1つ。今回は地域の食材や名物と、ロールケーキを組み合わせた。それぞれの地域に精通した客室乗務員7人が監修している。

例えば北海道限定のロールケーキでは「ハスカップ」を使っている。東北6県と新潟限定の商品は「ババヘラ風」、中部は「あんバタートースト風」に仕上げた。九州と山口、島根の一部地域で販売するものは「白くま風」の味をイメージしている。

Uchi Café 北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ

フライドフーズは、国際線で提供されているオニオンスープの味を再現した「からあげクン」(税込298円)と「Lチキ」(税込259円)、「Lから」(4個入り、税込298円)を発売する。

「からあげクン」は発売から40年を迎えるロングセラー商品で、累計で48億食を売り上げた、ローソンの代表的な商品。

今回のコラボ商品では、鶏肉の味わいと共に、コンソメスープの香りを感じられる商品に仕上げている。

からあげクン オニオンコンソメスープ味

菓子は、機内で人気の飲料「スカイタイム」と「UHA味覚糖ココロ」のコラボ商品「ココロ SKYTIME味(ももとぶどう)」(40g、税込160円〈パッケージは2種類を用意〉)を投入する。

コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）40ｇ

今回の取り組みは50周年施策「マチのハッピー大作戦」の一環として行う。食料品の値上げに加え、実質賃金が4年連続でマイナスになるなど消費者の節約志向は強まっている。そこで、ローソンの定番商品と、JALの知見を組み合わせ、新しい楽しさを提供する。

19日には都内で発表会が行われた。ローソンの商品本部デイリー･FF部の植田啓太部長は「今回のコラボレーションで対象にした商品は、当社の中でもナンバー1･2の商品で、自信を持ってお勧めできる。ワクワクを提案したい」と話す。

JALのカスタマー･エクスペリエンス本部、商品･サービス開発部の岩本正治部長は「ローソンさんは皆様の日常の場のひとつになっていて、我々は飛行機による旅という非日常を提供している。ローソンさんの店舗で、旅のワクワクを感じていただけたら」とコメントした。

「マチのハッピー大作戦」は創業50周年の施策として、25年6月から展開している。価格はすえ置きで重量を約50%増量した「盛りすぎチャレンジ!」や、1号店である「ローソン桜塚店」で50年前の店舗外観のラッピングを施すなど、75個の取り組み(2月18日時点)を行っている。

【商品一覧】(すべて税込)

▽Uchi Café 北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ＝北海道産のハスカップ(ジャム･ペースト)などを使った商品。268円。北海道限定。

▽同 ババヘラ風プレミアムロールケーキ(苺×バナナ)＝秋田の名物アイス“ババヘラアイス”の味をイメージしたロールケーキ。268円。東北6県と新潟限定。

Uchi Café ババヘラ風プレミアムロール ケーキ（苺×バナナ）

▽同 クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ＝東京が発祥とされるあんみつをイメージし、黒蜜寒天の上に、北海道産生クリームを使用した。268円。関東(新潟除く)限定。

▽同 あんバタートースト風プレミアムロールケーキ＝愛知で人気の“あんバタートースト”の味をイメージした商品。こしあんの上にバターをのせた。268円。中部限定。

▽同 ミックスジュース風プレミアムロールケーキ＝大阪で人気の“ミックスジュース”をイメージした。生クリームに、酸味と甘みが特徴のミックスジュースクリームを重ねている。268円。近畿限定。

▽同 瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ＝瀬戸内レモンと、地理的表示保護制度に登録されている徳島県の特産品「木頭ゆず」を使用した、甘さと酸味が特徴のロールケーキ。268円。中四国(山口と、島根の一部地域を除く)限定。

▽同 白くま風プレミアムロールケーキ＝鹿児島のご当地アイス“白くま”の味をイメージし、練乳クリームをスポンジ生地で巻き、苺ソースやみかん･パインなどをトッピングした。268円。九州と、山口、島根の一部地域限定。

▽同 黒糖&紅茶 プレミアムロールケーキ〜多良間島黒糖使用〜＝紅茶クリームと、深いコクと強い甘みが特徴の多良間島黒糖を使用したロールケーキ。268円。沖縄限定。

▽からあげクン オニオンコンソメスープ味＝JALの国際線で提供されている“オニオンコンソメスープ”の味わいをからあげクンで再現した。鶏肉の旨みと、玉ねぎの甘みとコンソメの風味を感じられる。298円。

▽Lチキ オニオンコンソメスープ味＝オニオンコンソメスープの味をLチキで再現。オニオンパウダーとチキンコンソメパウダーで味付けしている。259円。

▽Lから オニオンコンソメスープ味 4個＝鶏もも肉に、チキンとオニオンエキス風味を練りこんだ。サクサク食感の衣とジューシーな肉を楽しめる。298円。

Lから オニオンコンソメスープ味 4個