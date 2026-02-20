母は祝賀会を欠席、弟は”監視下”に…愛されぬ息子「オットー1世」の華々しい国王戴冠式に影を落とす、血族の愛憎

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第24回

『王による「単一相続制度導入」が、“兄弟喧嘩”の火種に…ハインリヒ1世・唯一の後継者「オットー1世」を悩ませた軋轢』より続く。

「神の代理人」となったオットー1世

オットーの国王戴冠式は936年8月7日、マインツ大司教ヒルデベルトの式進行によりアーヘンで行われ、フランケン大公エーベルハルト、シュヴァーベン大公ヘルマン、バイエルン大公アルヌルフ、ロートリンゲン大公ギーゼルベルトと他の並みいる貴族や司教が参列した。戴冠式の日にち、場所、参列者にはそれぞれ重要な意味があった。

まず戴冠式の8月7日は前王ハインリヒの死の5週間後のこと。これは異例の早さだ。東フランク国王位がリウドルフィング家の世襲と決まったかのようである。むろん諸侯による国王選出というゲルマンの慣習は無視できなかった。それゆえ式を取り仕切るマインツ大司教ヒルデベルトは2000人ほどの式の参列者に「見なさい、私は今、神によって選ばれ、またかつての偉大な支配者である前王ハインリヒにより決められ、なおかつすべての諸侯によって王と定められたオットーを紹介する」と語ったのである。かくして王国は選挙と世襲がハイブリッドした世襲選挙王制となり、王は大司教による塗油を受け、「同等者の間の第一人者」ではなく「神の代理人」として君臨することになったのである。

ところでこの時、オットーは普段のザクセン風のではなくフランク風の衣装をまとっていた。カロリング朝との連続性を強調するためである。だからこそ戴冠式の場所はカール大帝所縁の地アーヘンでなければならなかった。カール大帝は生前、アーヘンに宮殿教会の建設を始めた。彼の死後、その亡骸はここに納められ、教会は北部ヨーロッパ最初の大聖堂となり、「皇帝の大聖堂」と呼ばれるようになった。まさに戴冠式にふさわしい場所であった。以後、16世紀まで30人の国王がここで戴冠式を行っている。

実の母が戴冠式に参列しなかった

アーヘンはロートリンゲン大公領内にある。ロートリンゲンは東フランクと西フランクとの間の長年の係争地であった。今でこそ東フランクに編入されているが今後どうなるかわからない。それにオットーの戴冠式のほんの約7週間前の6月19日、西フランクではルイ4世海外王がラン（パリ遷都までのカロリング朝の首都）で即位している。またもやカロリング家の返り咲きで、ルイはロートリンゲン再獲得を狙っている。そうはさせるものか、とオットーは戴冠式の場所をアーヘンとしたのである。

オットーは戴冠式後の祝宴の差配をロートリンゲン大公ギーゼルベルトに命じた。これは新参者であるギーゼルベルトの力量と忠誠心を見極める意味もあった。忠誠心？ そう！ 忠誠心である。

ギーゼルベルトだけではなく、他の3人の大公も祝宴の給仕を命じられた。全体を見るのがギーゼルベルト、エーベルハルトは食事の、ヘルマンはお酒の、アルヌルフは騎兵の手配を任されたのである。これは後の宮内4官職、侍従長、司厨長、献酌侍従、主馬頭に相当する。つまり、オットーは4人の大公を第一人者オットーの同等者ではなく、王オットーの紛れもない家臣として扱ったのである。父ハインリヒの「友誼政策」は明確に破棄された。オットーのこの高圧的な態度に、こんなはずではなかった、と彼ら4人の大公の胸中に穏やかならざるものが走ったのは容易に想像がつくところである。

さて、この戴冠式に出席しなかった重要人物が2人いた。

オットーの母マティルデは936年7月31日、クヴェドリーンブルクに滞在していたという。同地はアーヘンから500キロ離れたところにある。当時のことだ、1週間後の戴冠式には間に合わない。息子の晴れの舞台に母親が姿を現さない。含むところがあったとしか思えない。幾人かの年代記作者によれば、マティルデはオットーの弟ハインリヒを溺愛し、オットーには冷たく当たったという。それゆえ王となったオットーは母マティルデに誰はばかることなく冷たい仕打ちを行い、両者の間は冷え切ったものとなった。

弟ハインリヒも脅威の存在に

オットーの弟ハインリヒもザクセンに留め置かれ、戴冠式には参列していない。

オットーは戴冠式のため本領地ザクセンを暫く留守にすることになる。するとその隙を狙ってスラブ諸族が不穏な動きを見せるやもしれない。そこでオットーはザクセンのナンバーツーでもあるメルゼベルク伯ジークフリートを総督に任じ、併せて弟ハインリヒを預けた。要するに監視を命じたのである。この時ハインリヒは16歳、人好きのする気性なのかザクセン貴族には妙に人気があった。ところで兄オットーが王位を独り占めにするという単一相続制は東フランクではまだ緒に就いたばかりで、すっかりなじんだ制度ではなかった。分国をもらえぬハインリヒとその取り巻きの不満は募るばかりだ。それになんと言ってもオットー、ハインリヒ兄弟の母マティルデは弟ハインリヒを溺愛している。つまり、ハインリヒはオットーにとって剣呑な存在であったのだ。

以上、ヴィドゥキントの前掲書に拠って戴冠式の様子を紹介したが、実はこの戴冠式を報告しているのはヴィドゥキントしかいない。彼はもちろんオットーの同時代人であるが、戴冠式の時は10歳前後であると推定されている。しかも一介の修道士に過ぎず、式典に招かれることはない。この報告は伝聞に基づいたものである、と言えよう。

さらに言えばこの報告には王妃エドギタについての言及が一切ない。オットーの跡継ぎであるオットー2世は961年、共同国王としてアーヘンで戴冠した。このとき彼はわずか6歳、当然、妃はいない。このことからヴィドゥキントによるオットーの戴冠式についての報告は、実は彼が36歳で見聞したオットー2世のそれの援用である、という説がある。ここでこのことを念のために言い添えておく。

