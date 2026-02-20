「唯一無二の大物ヤクザ」「伝説の大物組長」引退後は出家していた後藤忠政氏の壮絶生涯

「伝説の大物組長」後藤忠政氏が死去

「ヤクザの世界の力学を熟知している上に、不動産や金融の知識も豊富でした。だから、昭和の時代に後藤組の傘下に入りたい企業は後を絶たなかった。それほど頭が回るし、時勢を読むのが上手い人だったのです」（ノンフィクションライターの西岡研介氏）

2月8日、「伝説の大物組長」と恐れられた元後藤組組長の後藤忠政氏（享年83）が亡くなった。

「都内の病院で、家族に見守られて亡くなられたそうです。死因は誤嚥性肺炎と聞いています。ここ数年はずっと体調を崩されていました」（後藤組関係者）

後藤氏が静岡県で立ち上げた後藤組は、山口組傘下で屈指の武闘派として知られていた。

'84年から山口組と一和会が抗争していた際には、組員が一和会の会長宅にダイナマイトを積んだダンプカーで突っ込んだという逸話を残している。'92年には伊丹十三監督が撮った映画に反発した組員が、監督を襲撃するという事件もあった。

ヤクザ引退後の幅広い活動も話題に

後藤組の元組員は、こう証言する。

「同じ車内で粗相があった組員が、東名高速の路上で降ろされたという話を聞いたことがあります。礼儀には厳しく、人に恐怖を与えることに長けていた。組員にとっては圧倒的なカリスマです」

上部団体の山口組では若頭補佐まで出世した後藤氏だが、'08年に芸能人を招いたゴルフコンペが問題視され、除籍処分がくだる。これを機にヤクザの世界から引退した。

その後は出家したりカンボジアで実業家になるなど幅広い活動が注目を集めていた。それらの顚末を描いた自叙伝『憚りながら』は25万部を超えるヒットを放っている。

「決してきれいごとを言わないし、自分を正当化しようともしなかった。それが許されるかは別としても、生きたいように生ききったと思います」（前出の西岡氏）

「週刊現代」2026年3月2日号

