先の総選挙ではいわゆるリベラル勢力が壊滅的な打撃を受けた。中道改革連合、れいわ、共産、社民が大敗し、自民、参政、チームみらいが躍進した。日本のリベラルに未来はあるのか、麗澤大学経済学部教授の八木秀次氏が分析する。

【写真】中道改革連合の共同代表を辞任した野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏

＊ ＊ ＊

立憲民主党の政治家たちは中道改革連合の結党時点で「リベラル」を捨てたと言って良い。

立憲は安保法制反対、集団的自衛権の行使は違憲だという軸で結党したような政党だが、中道結党にあたって「安保法制は合憲だ」と言い換え、結党の理念を否定。その理由も説明しなかった。もともとの支持者も当然、呆れる。

公明党は本来、リベラル政党で、安全保障の観点でも平和を志向するリベラルな立場だった。

しかし、自民党と26年間一緒にいたため、ブレーキ役をしながらも結果として、自民の政策を是認。安保法制も合憲と判断し、連立解消するまでは自民と同じ安全保障政策をとってきた。

そうした自民の政策に引きずり込まれた公明の政策に、今度は立憲が生き残りのために引きずられた。その結果、自民と中道の政策の大きな違いが見えなくなった。今回の総選挙で有権者は、「自民党の女性初の総理大臣」と「中道の古ぼけた2人のおじさん代表」のどちらを選ぶかを問われたわけだ。

だからといってリベラル勢力がなくなったとは思わない。世代で見ると、団塊の世代を中心に70歳以上は今もかなり左翼的だ。世代が若くなるにつれて自民党支持、保守層が増える。団塊世代はすぐ上の世代が右翼ばかりだったから、若い頃から自分たちは左翼だとやってきた。それが今は逆転している。

そしてオールドメディアと呼ばれる新聞を読んでいる層にも左翼層が多い。また、知識人と言われる人もリベラル層が多い。メディア、大学の教員などは依然としてリベラルだらけ。学会に所属するには、リベラルでないとダメ。左じゃないと大学に就職できない。私も、大学院の指導教授に呼び出されて君の思想傾向だと大学に残れないと言われ、一人だけ助手にしてもらえなかった。その傾向は残っており、保守派の学者は就職に苦労している。

今でも一定の割合の人がリベラル層と見ていい。しかし、その層が投票する政党が今回の選挙でなくなってしまった。

私の立場から言えば、今の状況は"まとも"なのだが、社会全体のバランスという観点で言えば、リベラル層の政治的意見を反映させる場がないというのは、必ずしも健全とは言えないだろう。自民党が316議席で、厳密なリベラルは共産党とれいわ新選組の5議席。それ以外の政党も、右寄りなところばかりだ。そうすると衆院の465議席中460議席が右。これはあまりにも極端だ。

権力が集中すると、慢心して権力が腐敗する。リベラルの考え方自体は、健全とは言い難いところがあるが、健全な政治を行なうには、批判勢力は必要だ。リベラルのような批判勢力が大きいことは問題だが、あまりにも小さいと権力が健全に機能しなくなる。

参議院があるとはいえ、参院で否決されても衆院の3分の2で再議決すれば法案は通る状況が生まれた。参院が良識の府として機能するのは、事実上、衆参ともに3分の2の賛成が必要な憲法改正発議だけとなった。これもまたある意味で危機と言えるだろう。

【プロフィール】

八木秀次（やぎ・ひでつぐ）／保守主義の立場から幅広い言論活動を展開。第2次安倍内閣の教育再生実行会議委員を務めた。著書に『皇統保守』『日本国憲法とは何か』など多数。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号