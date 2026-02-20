◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を塗り替え、１７歳２９８日でのフィギュアスケート日本女子最年少メダリストとなった。男女通じても２２年北京五輪の鍵山優真で銀の１８歳２７８日を超え、日本フィギュア最年少メダルとなった。

今季シニアデビュー、新進気鋭の１７歳が快挙だ。ＳＰでは日本女子４人目となる五輪でのトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させ、７８・７１点の自己ベスト。堂々の１位でフリーに進み、大一番では最終滑走を務めた。ＧＰシリーズのフランス大会で鮮烈デビューＶを飾り、ＧＰファイナルでは日本勢最上位となる２位。勢いのまま乗り込んだ五輪で日本女子最年少メダリストとなった。

◆中井 亜美（なかい・あみ）

▽生まれ ２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳

▽競技 ５歳から始め、千葉・南行徳中２年時の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル、２４年ＧＰファイナルで銅メダル。シニア転向後の２５年、ＧＰシリーズフランス大会でＧＰデビューＶ。ＧＰファイナル２位、全日本選手権で４位

▽クラブ ２１年に新潟市から千葉に拠点を移し「ＭＦアカデミー」で中庭健介コーチに師事。千葉・勇志国際高の通信制コースに通う

▽勝負メシ 地元新潟産のコシヒカリと牛丼

▽趣味 音楽鑑賞、Ｋ―ＰＯＰ

▽憧れ 競技を始めるきっかけとなった浅田真央さん。５歳の頃、浅田さんが２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した当時の映像を見てフィギュアスケートを始めた。小学４年の時、スケート教室で浅田さんに初めて会い、（片足ターンの）ツイズルを教えてもらったことは鮮明に覚えている。昨年１２月のグランプリファイナル、浅田さんの前でトリプルアクセルを成功させた中井は「アナウンスで来ていると知ってすごく驚いたし、浅田さんの前で演技する機会は少ないし、最後かもしれない。浅田さんの前でトリプルアクセルを決めたい気持ちがあった」と声を弾ませていた。

▽サイズ １５０センチ