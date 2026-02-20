◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ＳＰ２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。前回北京の銅から２大会連続の表彰台となった。

ＳＰ１位の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリーでもトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、１４０・４５点、２１９・１６点で初出場で銅メダル。２０１０年バンクーバー五輪の浅田真央の１９歳を塗り替え、フィギュアスケート女子の最年少メダリストになった。日本女子のダブル表彰台は初めて。

ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、２２６・７９点で逆転し、金メダルを手にした。

ＳＰ４位の千葉百音（木下グループ）は１４３・８８点、合計２１７・８８の自己ベストで４位だった。

アンバー・グレン（米国）はＳＰ１３位から巻き返し、１４７・５２点、２１４・９１点で５位に入った。

ＳＰ５位でロシアから中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャンは１４１・６４点、２１４・５３点で６位。