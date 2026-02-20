いまもっとも注目を集めるアイドルグループと言っても過言ではないtimelesz。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、新体制となってからのtimeleszの歩みを振り返ります。

【写真を見る】金髪パーマ姿で舞台に出演した寺西拓人

多くの女性を沼らせ、新規ファンを激増させ、大きな話題となった

「チキンラーメンちょびっとだけ好きになってってっとてっと♪」の『チキンラーメン』「ひよこちゃんたち誕生」篇や、「し〜ごと探しているなら〜♪」の『求人ボックス』「求人ボックスのうた」篇のCMに出ているのはtimeleszの橋本将生くん（26才）、猪俣周杜くん（24才）、篠塚大輝くん（23才）。

猪俣くんは福士蒼汰さん（32才）主演のドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（フジテレビ系）の第3話と第4話で猟奇的な犯人役を熱演したことも大評判でした。

さらには『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の新レギュラーに松島聡くん（28才）が加入。2月25日放送の杉咲花さん（28才）主演のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）第6話への出演も決まりました。

そして、4月に東京・有明で行われる新劇場『EX THEATER ARIAKE』のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』に、なにわ男子の大橋和也くん（28才）とW主演するのは寺西拓人くん（31才）。

グループでは、昨年4月にスタートした新体制初の冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が4月からゴールデンに進出……と、お仕事の話題が尽きないのがtimeleszです。

社会現象ともいわれ、流行語にもなった「タイプロ」こと『timelesz project』により、8人体制となってから2月5日で1年（Netflixでの最終話配信は2025年2月15日）。

「男性アイドルにハマったことが一度もない」、「推し活にも縁がなかった」という多くの女性を沼らせ、新規ファンを激増させたことはエンタメ界でも大きな話題となりました。

とはいえ、男性アイドルグループのファンの皆さんは、最初に組まれたメンバーをこよなく愛するもの。事務所にはデビューを目指して努力をし続けているジュニアの皆さんが大勢いらっしゃるし、彼らを何年も応援しているファンの皆さんにとってはいまもいろいろな思いがあるのは事実でしょう。

そうしたことを誰よりも理解しながら、タイプロを企画し、周囲を説得し、先頭で引っ張り続け、成功させた"策士"菊池風磨くん（30才）への業界の評価は爆上がり。佐藤勝利くん（29才）、松島聡くんがそれぞれ発揮するリーダーシップや先輩メンバーとしてグループを牽引していく一挙手一投足にも目を奪われた1年でもありました。

グループの難しさを知っている先輩が応援者の筆頭

これまで何度か書かせていただきましたが、Sexy Zone（当時）のデビュー直後、『超潜入！リアルスコープハイパー』（フジテレビ系）の担当作家としてかかわらせてもらい、ロケ企画や内容を提案し続けていた私にとって、5人への思いは並々ならぬものがありました。

これも何度か書いていますが、ロケに協力してくださったマダムに投げキッスをするのが「本当に嫌だった」と打ち上げの席で告白した風磨くん（苦笑）は収録中、スマホに目を落とし、ほぼ無口だったものです（のちに当時のMC・後藤輝基さん・51才に謝っています）。

勝利くんはひとりで"乗り物ロケ"に出てくれて、王子様キャラなのに実はお笑いが大好きで、トークのセンスが抜群だったこと。

聡くんは本当に優しい性格で、メンバーにもスタッフにもすごく気を遣ってくれたことを覚えています。

当時、彼らのソロ出演作にはすべて足を運んでいたし、中島健人くん（31才）やマリウス葉くん（25才）にもいまでも3人と同じ思いで応援し続けています。

さらに、寺西拓人くんは15年前から推しだったし、私はバラエティー専門放送作家ゆえ、原嘉孝くん（30才）の笑いのセンスは常にツボ。舞台で見せる2人の演技のすばらしさも見てきました。

そんな中、冒頭にも記したように橋本くん、猪俣くん、篠塚くんのこの1年の成長には驚くばかりです。

それでも、特に大型音楽番組で事務所の先輩のヒット曲を歌い、踊るときには、他グループのファンの皆さんや、「事務所担」と呼ばれる皆さんから3人に厳しい声が上がります。

バッシングを浴びることもありますし、いまも「タイプロ」を受け入れていないかたがいらっしゃるのも事実。私も長年、「事務所担」でしたから、そのご意見は理解できます。

でも、そうしたさまざまな事情や背景を受け入れ、乗り越えようといまもがんばっているからこそ、timeleszは強いのだとも思うのです。

それは彼らの先輩たちもよくわかっていて、なかでも木村拓哉さん（53才）は応援者の筆頭ですよね。グループを守ることの難しさを木村くんは誰よりも知っているはずですから。

ひと昔前とは異なり、ほかの事務所からも才能あふれる男性グループが多数デビューし大活躍しているし、歌って踊れて演技もできて笑わせられる人は、STARTO ENTERTAINMENTのアーティストだけではなくなってから久しくもあります。

この3年ほどは、慣れ親しんだグループ名を手放したり、止まらない仲間の退所を目の当たりにしたりした日々でもあったハズ。

だからこその「タイプロ」だったことはあらためて理解ができますし、結果的に社会現象となり、大成功もしました。けれど、いまも立ちはだかる壁を8人で乗り越えるには、苦労もつきまとうことでしょう。

でも、常に場を盛り上げる風磨くんや、メンバーに優しく声をかけ続ける聡くん、不動のセンターとしてグループを引っ張り、近年はその演技力にも評価が集まる勝利くんにはすさまじい頼もしさが備わりました。

寺西くん、原くんはアイドルとしての自覚をさらに強めました。

2年目も本当に楽しみな8人から目が離せません。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年3月5日号