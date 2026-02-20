幹部粛清後の中国で習近平と解放軍の深刻な冷戦勃発の可能性〜恒例の軍への「春節慰問」さえもリモートに…

「恐ろしくて」軍関係者に直接会えない

習近平政権と人民解放軍との関係は、1月20日の張又侠・中央軍事委員会副主席の拘束で大きな転換点を迎えているのは確かだ。問題は、このことにより習近平主席の軍に対する支配権が強化され、念願の「台湾武力統一」の発動に一歩近づいたのか、それとも軍の機能や政軍関係を麻痺させたため「台湾武力統一」は当面、不可能になったのかで、様々に推し量られ、議論されている。

この点、習主席と解放軍の関係性を推し量る材料となる、ある変化が最近あった。

2月10日、中国伝統の「春節」(旧正月)を前にして、習近平主席は慣例の通り、解放軍部隊の将校や兵士たちに対し「春節慰問」を行った。だが、昨年までの「春節慰問」と比べてみれば、今年の「慰問」には一目瞭然の一つの異変が生じていた。

昨年までの「春節慰問」にあたっては、習主席は恒例として北京を離れて、各地方駐屯の解放軍部隊を訪れたり、各戦区を訪問して将校たちを「接見」したりしていた。例えば2024年春節の場合、習主席は2月2日に天津市を訪れ、天津駐屯の解放軍を慰問した。2025年の場合、習主席は東北地方にある解放軍北部戦区の本部を訪れ、将兵の代表たちに「接見」した。

異変が生じたのは今年の「春節慰問」。2月12日放送のCCTVニュース番組と当日の人民日報一面は「習近平主席は春節前に部隊を慰問」と大きく報じたのだが、実は習主席が北京から一歩も出ずに、北京市内にある「八一大楼」と呼ばれる中央軍事委員会の本部ビルからリモート形式で「慰問」を済ませていた。

これを報じたCCTVニュース番組の画面からも分かるように、「八一大楼」の大きなホールには、習主席は張昇民・軍事委員会委員ともう一人の軍人に同席された形で、巨大スクリーンに映される各地方の解放軍将兵たちに向かって「慰問」したわけである。この異様な光景はむしろ、習主席と解放軍との対立的な緊張関係を浮き彫りにしているのではないかと思われる。

つまり先月20日に、習主席が中央警護局の特殊部隊を騙し討ち作戦に使って解放軍制服組トップの張又侠・中央軍事委員会副主席との劉振立・解放軍総参謀長を逮捕して以来、習主席一派と解放軍との間で続いている、互いに敵視するような「冷戦状態」である。

「張又侠逮捕」という騙し討ちクーデター

その「張又侠逮捕」、経緯については、中国共産党政権による公式発表は一切ないが、海外に流布されているさまざまな情報を取捨・分析すると、その一部始終は概ね次のようなものであることが判明した。

1月20日午前に北京郊外の中央党校において「省部要指導幹部 党第20期4中全会精神学習・貫徹セミナー」の開校式が開催された際、当日の朝一に会議参加のために、わずかな護衛を連れてそれぞれ、中央党校に到着した張又侠、劉振立の両名は、中央警衛局の手勢に取り押さえられてその場で拘束され、秘密の場所に身柄を移された。

中央警衛局とは、党中央弁公庁直属の武装組で、党中央要人の警備や中南海などの政権中枢の防衛を担当する特殊精鋭部隊。それを統率し直接に命令するのは党中央弁公庁であるが、中央弁公庁のトップを務めている蔡奇・政治局常務委員は習近平主席の懐刀で一番側近である。つまり今回の逮捕劇は、習主席の意向を受け、その最側近の蔡奇が指揮下にある中央警衛局を使って、二人の大物軍人に対する奇襲作戦を敢行し、身柄の拘束に成功した、というものである。

習近平サイドがこの奇襲作戦に踏み切った理由について、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は1月25日、張氏が自国の核兵器計画の機密情報を米国に漏洩していたと報じたが、その信憑性は結構疑わしい。張氏はすでに中国軍制服組のトップに立つ人間であるから、自国の機密軍事情報を米国に漏えいするメリットはどこにあるのかがまず疑問。これはむしろ、習近平サイドが自分たちの奇襲クーデターを正当化するために外国紙に流した冤罪の可能性は大である。

そして1月25日付の解放軍社説はむしろ、「張又侠逮捕」の本当の理由を強く示唆している。社説が逮捕された張・劉の二人の軍トップについて、「中央軍事委員会の主席責任制をひどく踏みにじり破壊した」と批判したことが最大のポイントである。ここでいう「主席責任制」とは要するに、中央軍事委員会の権限(すなわち軍権)を主席の習近平に集中させる制度であるが、張又侠らがこの「主席責任制」を「ひどく踏み躙った」という解放軍社説の批判はまさに、張氏らが解放軍における習近平側近グループを一掃した上で、解放軍に対する習近平の支配権・指揮権の行使を著しく妨害したことを指しているのであろう。

そういう意味では、今回の逮捕劇とは要するに、軍権を張氏らに奪われた習近平一派が、自らの牛耳る党中枢の中央弁公庁とその傘下の唯一の武装組織の中央警衛局を使って、軍に対する奇襲クーデターを実行して、そしてかろうじて成功した、ということである。

これで、一昨年から続いていた「習近平vs.張又侠」の戦いは習近平の勝利に終わったように見えるが、これで終わるはずがない。今後、軍の中で何か起きてくるのか、軍内の張又侠一派が何をしてくるのか、習近平の党と軍との関係はどうなるのか。そして張又侠らの逮捕は中共政権における大動乱の始まりとなるのか。

これはもっと深刻な闘争の始まり

習近平たちの奇襲クーデターに対し、今の所、解放軍各部門の責任者や各戦区の司令官たちは「擁護」「支持」の姿勢をいっさい打ち出さずに「不服の無言」を貫いている。各方面からの「内部情報」からしても、解放軍の中では陸軍を中心に、習近平一派の常軌を逸したやり方に対して反発や批判が広がっている一方、習近平による粛清拡大を警戒して軍全体の自己保全のために「反習近平」の気運が高まっているという。

おそらく、軍における「反習近平」の気分が広がっているからこそ、それを察知した習主席は不測の事態を恐れて、解放軍部隊訪問しての「春節慰問」をやめて、北京の「八一大楼」という絶対安全な場所に閉じこもって異例な「リモート慰問」を行ったわけであろう。軍の最高統帥であるはずの習近平にとって、解放軍はもはや「危険な存在」と化していることは明らかである。

そうすると、解放軍を再び「安全な存在」にするために、そして自らの政権の存続と自らの命を守っていくために、習主席に残される唯一の選択肢はすなわち、軍に対する徹底的な大粛清を断行することであるが、それに対して軍が(特に軍内の張又侠一派の残存勢力が)生死をかけての対抗を試みる可能性も大。つまり、習近平一派による「張又侠・劉振立逮捕」は何も権力闘争の終わりでは全くない。むしろこれから長く展開していく習近平vs.解放軍、生きるか死ぬかの熾烈な戦いの始まりであろう。

