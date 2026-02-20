「子どもが保育園に入っていないから働けない」のに「仕事に就いていないから入園できない」の堂々巡り…シングルマザーの貧困を解消する「驚きの場所」

神奈川県伊勢原市にある、子ども食堂「めぐみキッチン」。

運営する不動産会社は、子ども食堂以外にも複数の施設を組み合わせることで、多くのシングルマザーが苦悩する「職・食・住」の問題を少しずつ改善・解決していこうと今日も試行錯誤を続けている。

子ども食堂は進化する

神奈川県伊勢原市の一角に、毎日オープンする"子ども食堂"がある。「めぐみキッチン」だ。定休日の日曜以外、17時になれば、あたたかな光が漏れる空間は老若男女、誰もが集えるカフェでもある。子ども食堂というと週に1回、もしくは月に2回ほどの頻度で、子どもやその親を対象として、無料か格安で食事を提供するというイメージがある。しかし、「めぐみキッチン」はそれとは全く異なる、進化形ともいえる新しいタイプの子ども食堂だ。

特徴的なのは月曜から土曜まで毎日、子どもや親を受け入れる体制を採っていること。さらに、利用者を子どもと親に特化するのではなく、通常のメニューが用意され、誰もが食事を楽しむカフェとしての営業も行っているということだ。ここでは、カフェと子ども食堂が共存しているのだ。ゆえに、「子ども食堂を利用するのは貧困家庭」という偏見やレッテル貼りとも無縁であり、カフェとして利益を上げることで、常設の子ども食堂の運営が可能となっている。

特筆すべきは、提供される食事の内容だ。自社農園の無農薬野菜を使い、吟味された無添加の調味料を用い、小麦を極力使わないグルテンフリーを基本とし、醬油麴、塩麴、玉ねぎ醬などの自家製発酵食品が味の骨格を作るという、身体にいい健康になれるごはんだ。この得難い食事を求めて、横浜や川崎など遠方から訪れる客も少なくない。

200円の愛情ごはん

2025年8月、私は玄関横のカウンターに座り、西日とにらめっこしながら、「めぐみキッチン」を利用する人々を取材する日々を過ごした。夕暮れ時、窓ガラスの向こうには、伊勢原駅へと急ぐ人々がひっきりなしに通る。メニューの看板を興味深そうに眺める人もいるが、通り過ぎていく人がほとんどだ。

元は酒屋だったという30坪の空き家をリフォームした店内には、テーブル席が7卓、カウンター席が3席、畳敷きの小上がりにはちゃぶ台が2つあり、ぬいぐるみや絵本、おもちゃが用意されている。子ども連れはほぼ、この小上がりを利用する。

普段は女性同士、あるいは女性や男性の一人客が多く、人気は1200円からのプレートメニューだ。塩麴などの発酵食品を使ったメインの他に副菜2種、サラダ、グリル野菜3種と無農薬野菜をふんだんに盛り込んだバランスのいい食事を、客は美味しそうに食べている（実際、どれも美味しいのだ）。年配の男性客からはキッチンの食事を食べ続けたおかげで、血圧が下がったという声も寄せられている。ゆったりと食事が楽しめる、静かで穏やかな雰囲気のカフェだ。時折、スタッフと客の楽しそうな笑い声も聞こえてくる。

この「めぐみキッチン」を子ども食堂として利用するためには、登録して会員になる必要がある。入会は無料で、入会申込書に家庭の状況を記す項目があり、ひとり親世帯または非課税世帯の「ピンクカード会員」は、中学生までの子どもには200円、高校生から大人には550円で、メインが選べる野菜たっぷりの特製プレートが用意されている。小学生の子ども2人と母親なら950円で、家族3人がお腹いっぱいになれるのだ。両親が揃っている課税世帯の「オレンジカード会員」は、子どもに限って330円から550円で、特製プレートを食べることができるのだから、子育て世帯にとってもありがたい子ども食堂だ。

敢えて有料にしたのは、恵んでもらうことが当たり前だと思って育ってほしくないという、オーナーの信念による。オーナーは、伊勢原市内に弱者を支える循環型システムを作り上げた、「めぐみ不動産コンサルティング」社長の竹田恵子（49歳）だ。「めぐみキッチン」が何より異彩を放つのは、子ども食堂が単体で存在するのではなく、この循環型システムの一環に位置しているということだ。

「職・食・住」を作る

自らもシングルマザーだった竹田は不動産会社の営業職に就いていた時、テレビのニュースでシングルマザーの貧困と子ども食堂の存在を知り、「世の中は、こんなに大変なことになっているんだ」と愕然とした。同じ立場として、自分も社会貢献のために子ども食堂を開きたいと強く思った。だが、今、始めたら、肝心の自分の子どもが食べていけない。とても無理だと、子ども食堂はここで一旦、諦めた。しかし、シングルマザーの貧困を解消するために、自分にできることを探していこうという思いはその後も潰えることはなかった。

それから数年後の2016年4月、独立して不動産会社を起業したのを機に、竹田は空き家情報に詳しいという不動産業の強みを活かして、シングルマザーのためのシェアハウス「めぐみハウス」を作った。これがまず、今の自分にできる仕事だったからだ。だがそれでは不十分だと感じた。彼女の狙いは単に「住」の問題を解決するだけではなく、シングルマザーにとって働きやすい環境を作り上げることにあった。たとえば残業になった場合、住人が保育園の迎えを肩代わりすることで、夜間の高い保育料を払わなくて済むし、共同生活ゆえに夜、"子どもの一人暮らし"の心配もない。こうした住人同士の協力によって母親たちが働き続けていければ、貧困から抜け出せるのではないかと考えたのだ。

ところが、実際に入居者を受け入れてみたら、新たな壁にぶつかってしまった。母親たちには働く意思があるのに、子どもが保育園に入園していないため、雇ってくれるところがないのだ。保育園に入れようと思っても、仕事に就いていなければ入園は不可能という堂々巡りである。

ならば、自社で「仕事を作ってしまおう」と別の空き家を利用して、障害者のグループホームを立ち上げた。シングルマザーたちはここで働き、子どもが保育園に入園できたら、やりたい仕事に就いてもいいし、そのまま働き続けてもいい。さらにシングルマザーと子ども、障害者に身体にいいものを食べてほしいという願いから、伊勢原市内に大規模な無農薬野菜の農園「めぐみ農園」を作り、そして農園も障害者やシングルマザーの仕事場となった。こうして竹田は伊勢原市に、「職・食・住」から成る、弱者を支える循い環型システムの輪を作り上げたのだった。

