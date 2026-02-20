代わりはいくらでもいる…突然の「契約打ち切り」を宣言された30代「フリーデザイナー」女性の絶望

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。なかでも、働き方やキャリア観が変化している今、個々の価値観の間での些細な衝突がハラスメントに発展するケースが増えてきました。

こうした相談は、必ずしも社内の上司と部下の関係に限られません。最近目立つのは、雇用関係にないフリーランスとのやり取りをめぐるものです。

今回は、その一例として、フリーランスで活動する30代の女性デザイナーから寄せられた相談を取り上げます。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）

無茶ぶりの末に、突然契約を打ち切られた

私に相談をくれたのは、フリーランスとして活動するデザイナー・Aさん（30代・女性）でした。主にチラシやフライヤーなどの紙媒体の販促物のデザインを手がけており、個人事業主として複数の企業と業務委託契約を結んでいます。私も過去に知人経由で仕事を依頼したことがありますが、価格・品質とも十分満足いくものを作ってくれた信頼できる仕事相手という印象です。

そのAさんが「誰に相談していいかわからなくて……」と前置きして話し出したのは、ある食品製造メーカーとの取引のことでした。

その取引相手・T社は、近畿地方では中堅規模の企業で、大手スーパーのOEM（他社ブランド品の製造販売）が中心です。しかし、近年事業の多角化を検討しており、新商品開発を熱心に進めているとのことでした。

「私に依頼があったのは、その新商品の一つで、健康を訴求したカレーというものでした」

初めて依頼を受ける企業でしたが、AさんはT社の販促担当者であるH氏（40代・男性）と以前から面識があり、ふたつ返事で仕事を受けることにしたそうです。当初に共有された方向性やチラシの用途は明確で、「シニア層向け」「健康に気を遣う層向け」のチラシを作ってほしいこと、試供品とともに配るので、分かりやすく効能を印象付けられるもの、とH氏から事前に明示されたことも安心材料の一つでした。

Aさんは「これならば打ち合わせ回数も少なくて済みそうだ」という印象を持ち、H氏からもなるべく予算を削りたいという話を聞いていたため、打ち合わせ回数は2回を想定して見積もりを出しました。H氏も感謝してくれ、会社での予算確保もすんなりできたということです。

ところが、制作が進むにつれて、少しずつ歯車がずれていきました。

「女性向けに、ダイエット中でも食べられるということを訴求したデザインに切り替えてほしい」

「効果よりも、成分や原材料へのこだわりを伝えられるようにしてほしい」

ラフ画の提案後、このようなデザインの方向性を大幅に狂わせるような指示が、H氏を通じてAさんに届くようになりました。しかも、修正や変更の指示は、一度にまとまって伝えられるのではなく、打ち合わせやメールのやり取りの中で、断片的に行われるようになったのです。

Aさんはその都度T社の意を汲んだラフ画の作成を行い、場合によっては完成イメージがわかるようにとかなり作り込んだ内容での提案も必要だったと言います。

「デザインの仕事では、ラフの段階からブラッシュアップで完成形が別物になることは珍しくありません。ただし、ペルソナが変われば、色使い、レイアウト、コピーのニュアンス、写真の選び方まで、実質的には別の仕事と言ってもいいくらい作業量が増えるんです」

AさんはそのようにH氏にも伝え、H氏も誠心誠意詫びてくれました。しかし、二転三転する会社の指示をH氏の力でまとめ切ることはできず、当初想定していた作業時間は大幅に超過し、修正回数は事前に想定していた範囲を明らかに超える状況になっていました。

さすがに無視できないレベルにまで工数が膨らんだ段階で、AさんはH氏を通じて追加分の料金の請求をしたい、と契約変更の打診をしました。料金交渉が苦手だというAさんの精一杯の言葉に対し、T社がH氏を通じて返してきた言葉は思いがけず強いものでした。

「そんなことを言うなら、この契約は初めからなかったことにしたい。デザイナーの代わりはいくらでもいるから」

この言葉を聞いたとき、デザイナーは強い戸惑いを覚えたといいます。どこが問題なのか、どこまでなら対応可能なのか、そのように関係を終わらせる可能性だけを一方的に突きつけられたのです。

取引先は、地域では名の通った企業です。付き合いの長いH氏の顔をつぶすことにもなるだろうし、この案件を失うことが、今後の仕事にどう影響するのか――そう考えると、簡単に言い返せる状況ではありませんでした。

「なかったことにしたいと言われても、いままでの作業時間は戻ってきません。確かに契約の成果物である完成品のチラシはできていませんけど、納得できなくて……」

Aさんは悩んだ末に、旧知の仲である私を頼ってきてくれたのです。

「対等な契約関係」が作りにくい

働き方が多様化し、フリーランスとして自らのキャリアを選択する人は増加傾向にあります。総務省の統計では、有業者のうち本業がフリーランスの数は209万人となっており、有業者に占める割合は3.1％を占めるまでになりました（参照： 基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方 〜令和4年就業構造基本調査の結果から〜 ｜総務省統計局）。

しかし、フリーランスの立場は盤石ではありません。特に、収入の面で不安を感じる人は多く、民間会社の調査では、収入の安定度について不安を感じる人は72.4%にも達します。

また、独立当初は自由な働き方に対する満足度が高まる一方、時間の経過とともに現実的な課題が重なり、満足度が相対的に下がるケースがあるということも分かっています（参照：フリーランスの働き方に関するアンケート｜株式会社スタジオテイル）。

フリーランスで働く人の多くが業務委託形式（準委任形式）と呼ばれる企業との契約で収入を得ていますが、そもそもフリーランスの多くは法律の専門家ではありません。契約書の文言や業務範囲、報酬の考え方について、十分な知識を持たないまま仕事を始めているケースも少なくないのが実情です。

フリーランスへの発注相手は企業であることがほとんどです。法務部や顧問弁護士を抱える企業と、個人事業主として活動するフリーランスとでは、情報量や交渉経験に大きな差があります。その結果、フリーランスは「この条件で本当に妥当なのか」「どこまで応じるべきなのか」といった判断を、一人で背負わざるを得ない状況に置かれがちです。

さらに、取引先との関係によって、交渉の難しさはいっそう増すことも少なくありません。条件に疑問を感じていても、「ここで波風を立てれば、次の仕事につながらなくなるかもしれない」という不安が先に立ち、違和感を飲み込んでしまう人も多いでしょう。

こうした状況は、表面上は「対等な契約関係」に見えますが、実際には発注側と受注側の力関係に大きな偏りが生じやすい構造を内包しています。業務内容の変更や修正の追加、報酬に見合わない対応を求められても、それが不当な要求なのか、それとも業務上やむを得ないものなのかを見極めるのは容易ではありません。

結果として、フリーランスは形式上は「断る自由」を持ちながらも、現実にはその自由を行使しにくい立場に置かれます。契約を失うリスクや収入の不安定さが、交渉力をさらに弱めていく――この循環が、フリーランスを構造的に弱い立場に追い込みやすい一因となっています。

…つづく、＜「代わりはいくらでもいる」と突き放された「フリーランス」の逆転劇…理不尽な契約打ち切りを「報酬増額」に変えた、まさかの切り札＞では、理不尽を突き付けられた際の対処法と、企業と交渉する際のポイントをお伝えします。

