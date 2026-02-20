インド向けMPV『グラバイト』発表

日産は2月18日、インド市場向けの新型マルチ・パーパス・ビークル（MPV）『日産グラバイト（GRAVITE）』を発表した。

【画像】7人乗りで100万円以下！ 『日産グラバイト』と日産のインド市場向けモデル 全32枚

新型『グラバイト』は、インドの多様な文化やライフスタイルに応えるべく開発され、日産のインドにおける事業の新章となる役割をになるモデルとなる。



日産がインド市場向けMPV『グラバイト』を発表。 日産

車名の『グラバイト』は『グラビティ（重力＝Gravity）』から着想を得たもので、重力が物体を安定させ、自然と引き寄せる力を持つように、バランスの取れたたたずまいと安心感のある安定性、そして人を惹きつける存在感を表現する想いが込められたものである。

その存在感あるデザインに加えて、広さや日常での使い勝手、快適性などを高次元で実現したモデルである『グラバイト』を、インド社会の進化し続けるファミリー層へのと訴求していくという。

生産はインド東部のチェンナイ工場で行われ、56万5000ルピー（約96万円）という、競争力のある価格で導入される。また、発売を記念し期間限定で装備やスタイリングの一部を強化した『ローンチエディション』の導入も行われる。

新型『グラバイト』は、同じくインド発のモデルである『マグナイト』が、複数の海外市場への輸出で成功を収めてきた実績を基盤として、インドにおける最重要かつ高成長が見込める市場へと投入を予定している。

これにより、日産のインドにおける持続的成長に向けた確かな事業基盤を確立していくという。

『Cシェイプ』を備えたエクステリア

『グラバイト』のエクステリアは、日産の世界的なデザイン言語と調和した、力強く自身にあふれたアイデンティティを特徴とする。それは、伸びやかなプロポーションや力強いボディライン、張り出したホイールアーチそして様々な環境に対応する十分な地上高の確保などで表現されている。

前後に配されたシグネチャーの『Cシェイプ』は、『グラバイト』のビジュアルアイデンティティの中核をなし、高いブランド認知性とともに、プレミアムで現代的な印象をもたらしている。



日産がインド市場向けMPV『グラバイト』を発表。 日産

灯火類はヘッドランプ（デイタイムランニングライト内蔵）、フォグ、テールともにLEDとし、専用のピアノブラック2Dグリルや実用性を高めるルーフレール、そして乗降性と使い勝手を考慮した大開口ドアを採用している。

3列シートに熱帯地域対応エアコン

『グラバイト』のインテリアは、通勤から長距離移動まで、様々なシーンに柔軟に対応する、広々とした室内空間とモジュール性を備えている。

シートアレンジは2名から7名乗車までに対応可能で、3列目シートを取り外すことで、最大625Lの荷室容量を確保することもできる。



日産がインド市場向けMPV『グラバイト』を発表。 日産

3列全てで十分なヘッドルームを確保した室内は、専用のエアベントを備えた熱帯地域対応エアコンにより、全ての乗員に快適な移動空間を提供するという。また、車内各所には収納スペースが工夫され、高い利便性も誇っている。

先進機能と高効率パワートレイン

インフォテインメントシステムには『ワイヤレス・アンドロイド・オート』および『アップル・カープレイ』に対応した20.3cmの大型ディスプレイを備える。

また、暗い場所での乗降時に周囲を照らす『フレンドリーライティング機能』を備えるLEDヘッドランプや『近接時アンロック機能』、『降車時ロック機能』、『スマートフォンのワイヤレス充電』、そして『前後パーキングセンサー』などの先進装備を搭載している。



日産がインド市場向けMPV『グラバイト』を発表。 日産

安全性能では、6つのエアバッグをはじめ、『ビークルダイナミクスコントロール（VCD）』『トラクションコントロール』、『ヒルスタートアシスト』、『ブレーキアシスト』、『EBD（電子制御制動力配分システム）付きABS』など、30項目以上を標準装備し、優れた操縦安定性と乗員保護性能を実現している。

パワートレインには、高効率で洗練された1.0L直列3気筒ガソリンエンジン（最高出力72ps、最大トルク9.79kg-m）を採用し、滑らかな走行性能と優れた燃費性能を提供する。トランスミッションは5速マニュアルおよびAMTの5速EZシフトを設定する。