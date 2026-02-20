「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、銀メダルを獲得した。演技後は涙がこぼれ、北京を上回る銀メダルが決まると両手で顔を覆って号泣した。五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となった。フィギュア女子の複数表彰台は初の快挙。日本にとって冬季五輪通算メダル数が１００個に到達した。

直前に全米女王リュウが完璧な演技で会場が熱狂。重圧のかかる雰囲気の中でフリー「愛の賛歌」。中野コーチと固く手を握り合って、銀盤の中央に向かった。１４年ソチ五輪での鈴木明子が演じた姿をみて、自身の引退シーズンに使うことを決めていた思い入れのあるプログラムで夢舞台最後の４分間に挑んだ。

冒頭のダブルアクセルを坂本らしく雄大に決めきると、続く３回転フリップ、３回転ルッツ−２回転トーループも成功。後半も３回転サルコーを決めたが、３回転フリップが単発に、それでもダブルアクセルからの３連続ジャンプを決めて立て直し、最後の３回転ループも軽やかに決めて、演技を締めくくった。演技後は複雑な表情を浮かべながらも、自分を納得させるようにうなずいたが、中野コーチに抱き締められて涙した。得点を見届けた瞬間は何度もうなずき、その後、銀メダルが決まると、再び涙がこぼれ、両手で顔を覆って泣き続けた。

金メダルのリュウとの差は１・８９点差。連続ジャンプが決まっていれば上回れた点差だった。インタビューでは「あの〜う〜ん、なんか、力が最後まで１００％出し切れなかったのがすごく悔しい。これだけ悔しい思いをしても銀メダルをとれたこと。いままでの頑張りが実ったのかな。まあ正直、ここで完璧に決めたかった。出来なかった分が優勝を逃した点数分。苦しくて涙がでました」と率直に明かしたが「前は本当に奇跡のような銅メダルから銀で悔しいと思えるぐらい成長したのかな。この４年間頑張ってきてよかった。団体戦からすごく充実した五輪期間をすごせた。いろんなカテゴリーから力をもらった。やりがいしかない五輪でした。目標にしていた団体、個人とも銀以上はなんとかぎりぎりできた。そこは自分を褒めたい」と語った。

ＳＰでは情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし２位発進。団体戦でマークした今季世界最高には及ばなかったが、首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と１・４８点差で、金メダルを射程圏に入れて迎えたフリーだった。今季限りで現役引退を表明している坂本にとって、五輪でのラスト演技となる。

団体の２大会連続銀メダルに大きく貢献した日本女子のエースは、“五輪の魔物”への恐怖心に襲われた。男子の鍵山優真がフリーで、ペアの“りくりゅう”こと三浦、木原組がＳＰでまさかのミスをする姿を目の当たりに。１６日の公式練習後には「予期せぬ形があるっていうのを連続で見てしまうと、正直、見てすぐは自分もなるなって感じで」と涙した。

それでも再起する仲間の勇姿を見て、迷いは晴れた。“りくりゅう”の大逆転金メダル獲得劇を観戦した際には「どえらい泣いた。モヤモヤが晴れました」と感嘆。その後臨んだ運命の個人戦ＳＰは「自分の演技が９０％ぐらいできた。自分自身を褒めてあげたい」とメンタル復活。大きな壁を越えた坂本が、フリーでキャリアの集大成をぶつけた。

◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市出身。４歳でフィギュアスケートを始めた。神戸野田高を経て、神戸学院大経営学部卒。１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から５連覇を達成。五輪は１８年平昌６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。全日本選手権５連覇。１５９センチ。