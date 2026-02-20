タレントで作家・都市伝説テラーの関暁夫（５０）がこのほど、デイリースポーツの取材に応じ、２１日に東京・日本武道館で開催される「Ｍｒ．都市伝説関暁夫ライブｉｎ日本武道館２０２６」で、新世界秩序へと向かう時代への対策を提言すると明かした。

ライブ開催は２０２３年以来２度目で、今回は２部構成。２部では「宇宙、そして未来へ」をテーマに身近に迫ってきている地球外生命体の存在について語り尽くす。

「アメリカ政府の発表であったり軍人、パイロットが声を上げて、未確認異常現象が確実に起きていて、飛ばされている現実もある。地球外生命体の発表がいよいよ近づいてきている」。既に米国防総省のＵＡＰ公聴会で報告され、日本でも身近な存在に迫っている生命体の真実を明かす。

当日はタレントの森香澄、俳優の原田龍二、歌手の島袋寛子らがゲスト参戦。今年以降変わっていくという新世界秩序＝ニューワールドオーダー時代への対策や、災害への備え方を伝授する。

「首都直下地震も富士山噴火もわれわれの世代で可能性はある。その時に避難所生活の対応もしなければいけない」と考えを巡らせており、「今まで疑ってきた、都市伝説と思っていたことが現実に切り替わっている。変化に対応できるかどうか。個がどう生きるかを見極めていかないといけない」と警鐘を鳴らす。

武道館では関ならではの視点で、人類の行く末と新世界の真実を語り尽くす。

◇ ◇

関暁夫（せき・あきお）１９７５年６月２１日生まれ、東京都出身。９９〜２００９年、お笑いコンビ「ハローバイバイ」で活動。世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラーとして活躍し、著書「関暁夫の都市伝説」シリーズは７冊を刊行。１３年から東京・自由が丘でオーナーを務める「セキルバーグカフェ」経営。オンラインクラブ「情熱クラブ」も手がける。