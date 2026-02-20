¡Ö¥ê¥¤ó¤Ç¤ë¡×¤¬¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎËÜÅö¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
〝¤Ê¤Ã¤ÁÀèÀ¸¡É¤³¤ÈÂçÃ«ÆàÀéÂå¤¬¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²þÂ¤¤ä¶¯²½°Ê¾å¤Ë¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤È¿´¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤òËè·î·ÇºÜ¡ª
¡Ö¥ê¥¤ß¤Î¸¶°ø¡×¤òÃµ¤¹¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤
¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¡Öº£¤Î¤Ï¥ê¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥³ー¥Á¤äÆ±È¼¥×¥ìー¥äー¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¥Üー¥ë¤¬Èô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¥ê¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÈ´¤³¤¦¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥ê¥¤ß¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ß¥¹¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥³ー¥ÁÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö¥ê¥¤ß¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Îµ°Æ»¤¬¥º¥ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼êÀè¤ÇÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Âå¤ï¤ê¤ÎÆ°¤¡ÈÂå½þÆ°ºî¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Üー¥ë¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤ÆÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¥ê¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥ê¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢Ç®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢µ°Æ»¤Î¥º¥ì¤Ï²¿¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¸ª¤ä¥Ò¥¸¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¥º¥ì¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤äºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥ê¥¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¡È·ë²Ì¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡ÖÂÇ¤ÁµÞ¤¤¤À¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢É½ÌÌ¤Î¸½¾Ý¤À¤±¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥´¥ë¥Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¸½¾Ý¤ò¸«¤Æ½ª¤ï¤ë¤«¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¸¶°ø¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥´¥ë¥Õ¤Î¤ª¤â¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¥ß¥¹¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Î²þÁ±¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢²òÀâ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÃ«ÆàÀéÂå
¡ü¤ª¤ª¤¿¤Ë¡¦¤Ê¤Á¤è¡¿1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£05Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー2¾¡¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¾Þ¶â¥·ー¥É¤ò³ÍÆÀ¡£
¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥×¥í¤ÎÍñ¤òÀºÎÏÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£