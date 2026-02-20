柄本佑、義父・奥田瑛二への“交際報告”秘話 義姉が家族エピソード語る
俳優の柄本佑が、2月20日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演する。2月27日公開の主演映画『木挽町のあだ討ち』を控える中、創作の原点や家族とのエピソード、さらにこれまで明かしてこなかった“推し”の存在まで語り尽くす。
【別カット】芸能一家の知られざる一面が明かされた
14歳で俳優デビューした柄本は、もともと「映画監督になりたい」という思いを抱いていたという。2017年から2022年にかけては監督として短編映画を自主制作。俳優業と並行して創作を続けてきた背景や、現在も抱き続ける情熱、そして今後の夢について明かす。
MCの藤ヶ谷太輔は、柄本の義姉で映画監督の安藤桃子に取材。妹・安藤サクラから初めて柄本を紹介された際の印象や、義父・奥田瑛二に交際を報告する前、家族総出で“シミュレーション”を行っていたという秘話が語られる。迎えた本番での奥田のリアクションも明かされる。
さらに藤ヶ谷は、大河ドラマ『光る君へ』での共演をきっかけに親交を深めたはんにゃ．金田哲にも話を聞いた。金田の証言で“朝6時のおかきパーティー”の真相が浮上。同作で共演したロバート秋山竜次のラジオ番組に、柄本が匿名でネタ投稿していたという意外な一面も紹介される。
MCの笑福亭鶴瓶は、俳優・北村一輝を取材。互いに尊敬し合い、芝居論を語り合う仲だという2人が、とあるライブに足を運ぶ“推し活”仲間であることが明かされると、柄本は思わず「その話しますか？」と苦笑。これまで公にしてこなかった“推し”のアーティストについて、番組で初めて語る展開となる。
【別カット】芸能一家の知られざる一面が明かされた
14歳で俳優デビューした柄本は、もともと「映画監督になりたい」という思いを抱いていたという。2017年から2022年にかけては監督として短編映画を自主制作。俳優業と並行して創作を続けてきた背景や、現在も抱き続ける情熱、そして今後の夢について明かす。
さらに藤ヶ谷は、大河ドラマ『光る君へ』での共演をきっかけに親交を深めたはんにゃ．金田哲にも話を聞いた。金田の証言で“朝6時のおかきパーティー”の真相が浮上。同作で共演したロバート秋山竜次のラジオ番組に、柄本が匿名でネタ投稿していたという意外な一面も紹介される。
MCの笑福亭鶴瓶は、俳優・北村一輝を取材。互いに尊敬し合い、芝居論を語り合う仲だという2人が、とあるライブに足を運ぶ“推し活”仲間であることが明かされると、柄本は思わず「その話しますか？」と苦笑。これまで公にしてこなかった“推し”のアーティストについて、番組で初めて語る展開となる。