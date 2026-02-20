◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の3選手が、19日（日本時間20日）の女子フリーの前に「JOC G―Road Station」を訪れ“特別”な栄養補給をした。

「JOC G―Road Station」は、ミラノ・コルティナ五輪において日本代表の選手たちの栄養をサポートする拠点。JOC（日本オリンピック委員会）が設営して食品大手「味の素」が運営する施設で、選手村から歩いて通える位置にある。米1トン、その他の食材5トンを日本から運んでおり、日本食が恋しくなる選手たちを全面的にバックアップしている。

この日、3選手が食したのは今大会から初登場した「Power Gyoza DON」だ。坂本の「いただきます！」の声に、中井、千葉も笑顔で「いただきます」と応じて食べると、自然と「おいし〜い」の声がわき上がった。

餃子に加えて現地の野菜なども入ったどんぶりで、多くの栄養素が詰まっている。いもが多く入った「エネルギー豚汁」も好評で、他にも白ご飯や羽根つき餃子、納豆など豊富な品ぞろえを誇る。

同地では、靴を脱ぐフロアなど選手がリラックスできる環境も整備され、坂本花織をサポートする高柴瑠衣さんは「（選手に）心の栄養も摂ってほしい」と願っていた。