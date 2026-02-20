◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。

今大会のフィギュアスケート日本勢のメダルは合計6個。前回22年北京大会の4個を抜いて史上最多となった。

日本は団体で銀、男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅メダルを獲得。さらにペアでは三浦璃来（24＝木下グループ）木原龍一（33＝同）組が同種目初となる金メダルを獲得していた。

＜フィギュア日本勢の五輪メダル＞

1992年 アルベールビル 女子 銀 伊藤みどり

2006年 トリノ 女子 金 荒川静香

10年 バンクーバー 男子 銅 高橋大輔

女子 銀 浅田真央

14年 ソチ 男子 金 羽生結弦

18年 平昌 男子 金 羽生結弦

銀 宇野昌磨

22年 北京 団体 銀 日本

男子 銀 鍵山優真

銅 宇野昌磨

女子 銅 坂本花織

26年 ミラノ・コルティナ 団体 銀 日本

男子 銀 鍵山優真

銅 佐藤駿

ペア 金 三浦璃来・木原龍一組

女子 銀 坂本花織

銅 中井亜美