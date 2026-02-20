【フィギュア】日本が1大会最多6個のメダル！ 金1・銀3・銅2 前回北京の4個を超える
◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）
フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。
今大会のフィギュアスケート日本勢のメダルは合計6個。前回22年北京大会の4個を抜いて史上最多となった。
日本は団体で銀、男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅メダルを獲得。さらにペアでは三浦璃来（24＝木下グループ）木原龍一（33＝同）組が同種目初となる金メダルを獲得していた。
＜フィギュア日本勢の五輪メダル＞
1992年 アルベールビル 女子 銀 伊藤みどり
2006年 トリノ 女子 金 荒川静香
10年 バンクーバー 男子 銅 高橋大輔
女子 銀 浅田真央
14年 ソチ 男子 金 羽生結弦
18年 平昌 男子 金 羽生結弦
銀 宇野昌磨
22年 北京 団体 銀 日本
男子 銀 鍵山優真
銅 宇野昌磨
女子 銅 坂本花織
26年 ミラノ・コルティナ 団体 銀 日本
男子 銀 鍵山優真
銅 佐藤駿
ペア 金 三浦璃来・木原龍一組
女子 銀 坂本花織
銅 中井亜美