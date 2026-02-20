スポニチ

　◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日　フィギュアスケート　女子フリー（2026年2月19日　ミラノ・アイススケートアリーナ）

　フィギュアスケート女子フリーが行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。

　今大会のフィギュアスケート日本勢のメダルは合計6個。前回22年北京大会の4個を抜いて史上最多となった。

　日本は団体で銀、男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅メダルを獲得。さらにペアでは三浦璃来（24＝木下グループ）木原龍一（33＝同）組が同種目初となる金メダルを獲得していた。

＜フィギュア日本勢の五輪メダル＞

1992年　アルベールビル　女子　銀　伊藤みどり

2006年　トリノ　女子　金　荒川静香

10年　バンクーバー　男子　銅　高橋大輔

　　　　　　　　　女子　銀　浅田真央

14年　ソチ　男子　金　羽生結弦

18年　平昌　男子　金　羽生結弦

　　　　　　　　銀　宇野昌磨

22年　北京　団体　銀　日本

　　　　　男子　銀　鍵山優真

　　　　　　　　銅　宇野昌磨

　　　　　女子　銅　坂本花織

26年　ミラノ・コルティナ　団体　銀　日本

　　　　　　　　　　　　男子　銀　鍵山優真

　　　　　　　　　　　　　　　銅　佐藤駿

　　　　　　　　　　　　ペア　金　三浦璃来・木原龍一組

　　　　　　　　　　　　女子　銀　坂本花織

　　　　　　　　　　　　　　　銅　中井亜美