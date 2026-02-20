◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

坂本は「1日4食作戦」で集大成の五輪に臨んだ。昨年7月から栄養摂取に関して食品大手「味の素」のサポートを受けており、体重を意識するあまり、量が足りていなかった食生活を改善。コンディションを向上させるとともに、集大成の舞台に向けても準備を進めてきた。

担当の高柴瑠衣さんは「競技の時間が遅いことが多いので、演技前に夕食の1回目、演技後に2回目を取る。1回目と2回目を合わせて、普通の夕食より少し多いぐらいの量です」と説明。『朝、昼、夕、夕』の食事法は今季のNHK杯やGPファイナル、全日本選手権で実践し、五輪本番での流れをイメージしてきた。

夕食の1回目は、主にエネルギー源となる炭水化物を取る。坂本の勝負メシは「白おにぎり」と「だし湯」。「“だし湯”は、ほんだしを湯に溶いただけだけど、彼女は“緊張しているときに飲むとホッとして自分を客観視できる”と」と高柴さん。坂本の集大成を陰ながら支えてきた。