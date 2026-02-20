ミラノコルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美(17)。女子SPでは自己ベストを更新する滑りで首位に立ち、FSでもトリプルアクセルを決め、初の大舞台で銅メダルに輝いた。今季からシニアで戦う中井の躍進の背景にあったのは、中井の代名詞とも言える「トリプルアクセル」を演技構成から減らすという決断だった。

■トリプルアクセルを武器に活躍

「この大舞台を楽しまないともったいないなと…その楽しみがいい結果につながったと思う」





■シニアで戦うため…運命変えた大きな決断

首位に立った女子SP後に満面の笑顔でこう話していたのは、新潟市出身の高校2年・中井亜美(17)だ。浅田真央さんに憧れてフィギュアスケートを始めたという中井の代名詞は「トリプルアクセル」。中学2年時に出場した全日本フィギュアでは、このトリプルアクセルをショートで1本、フリーで2本成功させ、見事4位に輝いた。当時から「誰でも跳べるジャンプじゃないと思うので、それが跳べることは自信になると思うし勝つために必要なジャンプ」と話していた中井。その後もトリプルアクセルを武器に世界の舞台で活躍。ジュニア最後のシーズンで、中井はすでにシニアでの戦いを見据えていた。「すぐにちゃんとシニアのお姉さんたちと戦えるように今からちゃんと準備して五輪代表になれるように頑張りたいです」

そして戦う舞台がシニアへと移った今季。シーズンを前に中井と中庭健介コーチは大きな決断をした。これまで、フリーで2本跳んでいたトリプルアクセルを1本に減らすことを決めたのだ。そのきっかけは昨季の世界ジュニアにあったと中庭コーチは話す。



「最後の世界ジュニアはメダルがどうしても欲しかったが、メダルを逃した。それは結局トリプルアクセル2本やらせてしまったことが原因だった。そこから彼女のやりたいことと、実際結果を出すことの差をどうやって埋めるかを考えた。勝つには1本の方がいいのに彼女のやりたいことを優先させたのが、ジュニアの最終年。そこで一旦話を聞いてもらって、シニアで勝つにはこの決断が必要で、それを本当に彼女がちゃんと受け止めてくれて、取り組んでくれた結果が全てだと思う」



高得点を狙えるもののリスクもあるトリプルアクセル。本数を減らすことで、精神的な負担も軽減し、他のジャンプやスケーティング、表現力などを強化することで、プログラムの完成度を高めた。その成果はすぐに現れる。25年8月に開かれたサマーカップでは、SPの冒頭のトリプルアクセルを転倒してしまったものの、フリーで挽回し、3位から逆転優勝を飾った。



シニアで戦えるという自信を得た中井は、この勢いでGPシリーズのデビュー戦・フランス大会で世界ランキング1位の坂本花織を抑えて優勝。GPファイナルでは日本人最高位となる銀メダルを獲得した。そして、五輪出場をかけた全日本フィギュア。3位でフリープログラムに臨んだ中井は冒頭のトリプルアクセルを失敗するものの、強化してきた滑りや表現力を見せ、4位に入り、憧れだったオリンピック出場を決めた。

■「ぜったいあきらめない」

中庭コーチは、中井について「メンタル面含めて安定しているので、その安定感が支えてくれている結果、いいところで決まったり、踏ん張れたりしている。やり続けるところがとても多分大事。そういうものを持ってる子だと思う」と語る。



中井も試合や練習でを大切にしていることがある。その思いは、小学生時代に取材したノートに書かれていた。



「ぜったいあきらめない」



この意図について、中井は「諦めないというのは絶対に大切にしていることで、どうしても練習でトリプルアクセルだったりがうまくいかない時があっても何度も挑戦することも大事にしてますし、諦めてしまったらそこで終わってしまうと思っているので、小さい頃からずっと続けてることなので、それは今後も大切なことになってくると思う」と話す。



諦めない気持ちとともに大事にしてきた「スケートを楽しむ心」が中井の原点でもある。



「新潟で得たことは、やっぱりスケートの楽しさを忘れないというのは小さい頃から言われていて楽しむことが一番だし楽しまなきゃ結局やっていけないと思っているので、それは今でも大切にしていること」



かつて憧れを抱いた舞台で銅メダルを獲得した中井。努力とスケートを愛する気持ちが、その滑りを通して次の夢へとつながっていく。