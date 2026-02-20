太川陽介、新たなバス旅企画を告知 出演者は全国の小学生「バスに乗ってチャレンジしましょう！」 出演者の募集も
俳優の太川陽介が20日までに自身のXを更新。テレビ東京で新たなバス旅企画が始動することを発表した。
【動画】新たなバス旅企画を告知し出演者の募集した太川陽介
「お知らせです！テレビ東京で新たなバス旅企画が始動！」と伝えた太川。「番組の出演者は...なんと！全国の小学生！バス旅に挑戦してみたい...そこの君！」と訴え、出演者の募集を案内。応募先と必要な記載事項などを記入した。
新たな企画「THEバス旅Jr．」は、未来の太川陽介発掘プロジェクトとうたっており、動画で太川は「どうぞご応募ください、バスに乗ってチャレンジしましょう！」と呼び掛けた。
この告知に「すごい〜未来の太川さん発掘！」「大人はダメなんですか？」「良い取り組みですね！」などのコメントが寄せられた。
