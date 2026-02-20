◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

◇坂本花織（さかもと・かおり）

☆生年月日とサイズ 2000年（平12）4月9日生まれ、神戸市出身の25歳。渚中、神戸野田高、神戸学院大と進み、現在はシスメックス所属。1メートル59。血液型はB。

☆スケートを始めたきっかけ 2003年のNHK連続テレビ小説「てるてる家族」でヒロインの姉がフィギュアスケートをしているのを見て、興味を持ったことから4歳でリンクへ。

☆性格 今では日本スケート界随一の明るいキャラクターだが、幼少期は「恥ずかしがり屋」。幼稚園のダンス教室は「人に見られるのが嫌」でやめた。 ☆両立 3歳からイトマンスイミングスクールで水泳を習い、小さい頃は水泳が週に5回、スケートが3回。小学2年の時、水泳で選手コースに進むか、スケートに重きを置くか決断を迫られる。後者を選んだワケは「めっちゃ簡単。息がしやすかったから」。

☆実績 21年から全日本選手権を5連覇、22年から世界選手権を3連覇。平昌五輪は団体で5位、個人で6位。2度目の北京五輪は団体で銀、個人で銅。

☆病気 平昌五輪の団体が終わった後に胃腸炎に。救急車で病院に運ばれ、何とか立て直して個人戦に出場。

☆事件 18年の四大陸選手権で台湾へ。中野先生と食事をした後、ホテルに戻るフリをしてデパートに行き、体重管理を徹底していた中でスムージーを購入。再び先生と遭遇して逃走したが及ばず、激怒される。「優勝せんかったら許さへんから」という先生の言葉に「必死こいて頑張った」。見事に初優勝。

☆おば活 2人の姉に子供が誕生し、2人のおいっ子と2人のめいっ子がいる。テレビで自身が映ると「かおちゃん」と呼んでくれる子どもたちを溺愛。「おば活に励んでおります」といい、オフには水泳のベビークラスに連れて行くこともある。

☆庶民派 その水泳のベビークラスに来た際はあまりに普通で馴染んでいることから、当初は保護者の間で「坂本花織選手のそっくりさんがいる」と話題になったことも。本人と分かってからは気さくに記念撮影にも応じる。

☆趣味 ドライブ。