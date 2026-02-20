ミラノ・コルティナ冬季五輪は１９日、フィギュアスケートの女子フリーが行われ、坂本花織（シスメックス）が銀メダル、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。

この種目で日本女子が一大会で複数メダルを獲得するのは初めて。坂本は前回北京大会の銅に続く２大会連続メダルとなった。日本の今大会のメダルは２４個に伸び、冬季五輪の通算は１００個となった。

１７日のショートプログラム（ＳＰ）で７７・２３点の２位につけていた坂本は、この日のフリーは１４７・６７点で２位、合計２２４・９０点だった。坂本は五輪初出場だった２０１８年平昌大会で６位に入り、２２年の北京大会では銅メダルを獲得。同年３月の世界選手権で初優勝を飾り、２４年大会まで３連覇を達成した。

ＳＰ首位だった中井はフリー１４０・４５点と伸びず９位だったが、合計２１９・１６点で３位に踏みとどまった。新潟県出身で１７歳の中井は、今季からシニアに本格参戦しており、昨年１０月のグランプリ（ＧＰ）シリーズ・フランス大会で優勝。名古屋で開かれたＧＰファイナルでは２位に入った。

優勝はＳＰ３位のアリサ・リュウ（米）で２２６・７９点だった。ＳＰ４位だった千葉百音（木下グループ）はフリー１４３・８８点の４位で、合計２１７・８８点の４位だった。