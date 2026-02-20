「実家はカナダ」元NHKアナ、父が突然会社を辞めて移住を決断 54歳で亡くなった父の遺品に感謝の思い【徹子の部屋】
元NHK所属でフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】52歳とは思えない美貌の住吉美紀アナ
小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」になった。
大学は日本を選びNHKで働いていた住吉に、ある日父が交通事故で亡くなったと連絡が…父は54歳だった。最近実家じまいをすることになり、カナダの家で父の遺品を整理していたところ、日本で就職に悩む住吉を励ますFAXの原本が出てきた。娘の将来を想い励ます父の直筆の手紙に、あらためて感謝したと語る。
【写真】52歳とは思えない美貌の住吉美紀アナ
小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」になった。
大学は日本を選びNHKで働いていた住吉に、ある日父が交通事故で亡くなったと連絡が…父は54歳だった。最近実家じまいをすることになり、カナダの家で父の遺品を整理していたところ、日本で就職に悩む住吉を励ますFAXの原本が出てきた。娘の将来を想い励ます父の直筆の手紙に、あらためて感謝したと語る。