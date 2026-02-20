右腰が回らないから詰まってしまう！プロのような「詰まりのないスイング」を手に入れる極意【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【トップの勘違い３ 頭と胸骨の位置】トップで右腰が回っていないからダウンで詰まる

頭と胸骨の位置がダウンの軌道を決める

トップでは頭や胸骨がボールの上か左にいないといけないという話をしましたが、このことについてもう少し詳しく説明しましょう。

頭と胸骨が左にあることで右にスペースができ、クラブをインから下ろしやすくなります。一方、多くのアマチュアゴルファーは、頭や胸骨が右にある状態から下ろすので、ダウンでは右腰や右ヒザがすぐに前に出て手元が詰まります。つまり、右サイドにスペースを作るためにも、頭と胸骨はボールの上か左になければいけないということです。

これがアマ！エラーNG：頭や胸骨が右にあるとダウンで右サイドが前に出て手元が詰まる

右サイドが回っていないと、トップからすぐに右サイドが出やすくなる

【check】

右サイドが前に出てしまうと、右フトコロが狭くなり、クラブを通すスペースがなくなってアウトサイドから下ろすしかなくなる

これがプロ！対策OK：頭や胸骨をボールの左に置けば右のフトコロが広くなる

右フトコロが広くなると、クラブと手がそのスペースに下りてきやすい

【Point】自分の全てを左サイドに置くぐらいの意識でトップを作る

【check】

右サイドのスペースを広くするためにも、頭や胸骨をボールの上か左に置いておくことが大事。スペースがあればインから下ろせる

