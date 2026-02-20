笑顔でメダルを掲げる坂本花織と中井亜美（カメラ・宮崎　亮太）

ミラノ・コルティナ五輪　▽フィギュアスケート　女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で日本勢がダブル表彰台の快挙を達成。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダル。これにより、日本勢の冬季五輪メダル獲得総数は１００個に到達した。今大会開幕前は７６個で、この日までに１大会の歴代最多となる２４個を追加した。

　日本勢の冬季五輪初メダルは、１９５６年コルティナダンペッツォ五輪のスキー・アルペン男子回転で猪谷（いがや）千春さん（９４）が獲得した銀メダル。７０年経ち、ついに大台の１００個に到達した。

　◆日本の冬季五輪メダル獲得

▽１９５６年コルティナダンペッツォ大会　１個（銀１）

▽１９７２年札幌大会　３個（金１、銀１、銅１）

▽１９８０年レークプラシッド大会　１個（銀１）

▽１９８４年サラエボ大会　１個（銀１）

▽１９８８年カルガリー大会　１個（銅１）

▽１９９２年アルベールビル大会　７個（金１、銀２、銅４）

▽１９９４年リレハンメル大会　５個（金１、銀２、銅２）

▽１９９８年長野大会　１０個（金５、銀１、銅４）

▽２００２年ソルトレークシティー大会　２個（銀１、銅１）

▽２００６年トリノ大会　１個（金１）

▽２０１０年バンクーバー大会　５個（銀３、銅２）

▽２０１４年ソチ大会　８個（金１、銀４、銅３）

▽２０１８年平昌大会　１３個（金４、銀５、銅４）

▽２０２２年北京大会　１８個（金３、銀７、銅８）