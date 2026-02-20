◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート・女子フリースケーティング(FS)の最終グループ5番滑走で日本の坂本花織選手が演技しました。2025年に引退を表明し、今回のオリンピックが自身のフィギュアスケート人生の集大成となった坂本選手が涙の銀メダルとなりました。

五輪3大会連続出場となる坂本選手はショートプログラムでは、77.23点をマーク。中井亜美選手に続く2位発進となりました。

直前のアメリカ、アリサ・リウ選手のパーフェクトな演技で会場の熱も冷めやらぬ中、集中力を研ぎ澄ました坂本選手が最後の氷上に上がります。フリーの演技冒頭、坂本選手の得意なダブルアクセルで、高さ、幅ともに完璧な着氷を見せると、一気に会場の空気を自分のものにします。

続く3回転フリップ、3回転＋2回転のコンビネーションジャンプも華麗に決め、高い出来栄え点を獲得します。

さらに、ステップシークエンスでは深いエッジワークを刻みます。難しいターンを3連続で行うクラスターも正確な足さばきで全て成功させ、最高評価レベル4を獲得します。

3回転＋3回転の連続ジャンプは1本目でバランスを崩し、惜しくも単独ジャンプとなり、基礎点が下がりますが、その後はミスを引きずりません。

その後のダブルアクセルからの3連続ジャンプは、2つ目の3回転ジャンプも高さのある素晴らしい質で完璧に成功させた坂本選手。コレオシークエンスでは全身をダイナミックに使って音楽を表現します。

そして最後の3回転ループも華麗に決めると、2連続の足換えコンビネーションスピンもともに最高のレベル4を獲得し演技を締めくくりました。

演技直後にはあふれる思いをかみしめ静かにうなずいた坂本選手。コーチの元へと戻ると、感情が爆発し涙を流す姿も見られました。

坂本選手はフリーで147.67点をマーク。合計で224.90点となり、アリサ選手に次ぐ銀メダルとなりました。