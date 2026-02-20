◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート女子シングルのフリースケーティングが行われ、日本勢は坂本花織選手や中井亜美選手、千葉百音選手の3人が出場。ショート1位だった中井選手が代名詞のトリプルアクセルをきめるなど華麗な演技で銅メダルを獲得しました。

現地17日に行われたショートでは日本勢トップの18番目で登場した中井選手が、冒頭のトリプルアクセルを決めるなどミスのない演技で自己ベストの「78.71」を記録して1位。今大会、団体でも好調をみせ、最終組の27番目滑走となった坂本選手は、トリプルルッツやダブルアクセル、続くトリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションも決め、その後もスピンやステップでも高い表現力をみせ「77.23」の高得点で2位につけます。そして五輪の最終滑走という重圧のかかる順番で、幸せをかみしめながら滑ったと語った千葉選手は、ジャンプのミスを最小限に抑え、アリサ・リウ選手の3位に次ぐ4位となりました。

そしてメダルの行方が決まるフリーでは、最終グループに日本勢3人が入り、千葉選手が21番目で最初に登場。冒頭から難度の高い3回転の連続ジャンプを成功させると、波に乗り次々とエレメンツを成功させ、後半の3連続ジャンプも着地。「143.88」を記録し合計「217.88」で4位。最後から2番目の坂本選手も完璧なダブルアクセルから入り、続く３回転フリップ、３回転＋２回転のコンビネーションジャンプも華麗に決め、演技後半の2連続ジャンプが単発となりますが、3連続ジャンプも決め気迫のこもった演技を貫き「147.67」。合計「224.90」で2位となります。

そして最終滑走の中井選手は、フリー演技冒頭、代名詞ともいえるトリプルアクセルを決め、続く3回転＋2回転も着氷。2回目のコンビーネーションジャンプが3回転＋2回転となりますが、さらに3回転サルコウも成功させると、フライングシットスピンでは安定したポジションで最高のレベル4を獲得します。演技後半、3回転ルッツからの3連続コンボも高い出来映え点を獲得。そして3回転ジャンプを2本決めると、美しいレイバックスピンと足換えキャメルスピンで演技を締めくくると、首をかしげつつも笑顔。「140.45」を記録し合計「219.16」で3位となりました。

得点が出た瞬間、中井選手は喜びを爆発させます。そばにいた金メダルを獲得したリウ選手と喜びあうとその後、笑顔から一転、涙を見せました。

▽最終結果1位アリサ・リウ(アメリカ)226.79点2位坂本花織 224.90点3位中井亜美 219.16点-----4位千葉百音 217.88点