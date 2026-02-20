「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。

フリーで圧巻演技を披露した。ショートプログラム（ＳＰ）では３位。フリーでは金色のド派手な衣装で登場した。冒頭の３回転フリップ、続く３回転ルッツ×３回転トーループも着氷。会場から手拍子が巻き起こる中、勢いに乗ったまま３回転ルッツから３連続のコンビネーションジャンプも成功させた。

演技を終えると、歓喜の雄たけび。１５０・２０の高得点をたたき出し、トータル２２６・７９でトップに立った。客席で応援していた男子のイリア・マリニン（米国）も立ち上がって拍手を送った。

この後に滑ったＳＰ２位の坂本花織、同１位の中井亜美を逆転。頂点に立った。銅メダルで喜ぶ中井を抱擁した後、頭を抱えて絶叫した。

６位に終わった前回北京五輪後に一度、現役を引退。昨季復帰すると、世界選手権優勝やグランプリファイナル制覇と結果を残した。今大会も優勝候補のひとりに挙がっていたが、大舞台でも力を発揮した。