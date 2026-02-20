子どもも喜ぶ！菜の花とベーコンのニンニク炒め【材料】（2人分）菜の花 1束ベーコン 2枚ニンニク(薄切り) 1片分塩コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1【下準備】1、菜の花は長さ3〜4cmに切る。2、ベーコンは幅2cmに切る。【作り方】1、フライパンにオリーブ油、ニンニク、ベーコンを入れて弱めの中火にかける。香りがたってきたら、菜の花を加え、少し焼き色がつくまで炒める。塩コショウをし、器に盛る。