和風出汁がじゅわ〜の“クロワッサン”や、“フレンチソース”で食べるスタイル、“赤い”スープなど「進化系おでん」が次々登場しています。

【写真を見る】ナゼ？おでん種に「クロワッサン」や「フレンチソースかけ」“進化系”続々【THE TIME,】

ハモ出汁×ガーリックトースト

東京・新宿にある『ちょいおでん 新宿本店』。

ほろほろに煮込んだ「牛タン」や、出汁をたっぷりかけた「コロッケ」など、変わったおでんが楽しめると人気ですが、中でも名物となっているのが「ガーリックトースト」（275円）です。

厚さ1cmほどにスライスされたバゲットを、熱したガーリックバターに浸し、高級魚「ハモ」を使った濃厚な出汁をかけた“変わりおでん”。

「カリカリなんだけど、お出汁が染みているところはジュワ〜。ガーリックの香りがしっかりしていておいしい」（20代女性）

「他のおでん屋さんにはない食感を味わえる」（20代男性）

新・韓国風“赤いスープ”のおでん

これまでにはなかった“進化系おでん”が増えていると話すのは、全国300店舗以上のおでんを食べ歩いた柳生さんです。

名物おでん探究家・柳生九兵衛さん：

「出汁でタネ煮込んだものがおでんの定義だけど、出汁そのものが今までと違うことをしてみたり、種の部分が進化していくパターンもあって“若い人もとっつきやすい”」

そんな進化系おでんで柳生さんオススメなのは、東京・新大久保の『コリアンキッチン 味（まっ）ちゃん2号店』。分厚い国産豚のサムギョプサルなどが味わえる人気の店ですがー

柳生さん：

「“日本風”でもなく“韓国風”でもなく全く新しい“新・韓国おでん”が食べられる」

それが、「韓国赤おでん」（1408円）

本場の韓国おでんは、串にささった練り物を魚介系の薄めの出汁で煮込むのが一般的ですが、スープは食欲をそそる赤い色。

牛骨を24時間以上煮込んだコムタンスープに、大根・巾着・トッポギなど8種類の具材と「ユッケジャン」を入れて仕上げているのです。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「練り物とトッポギがほんのり甘いのでユッケジャンスープの辛さとよく合う。韓国おでんは魚介だけど、全然違う味わい」

辛いのが苦手な人にはユッケジャンの入っていない「白おでん」も人気です。

『コリアンキッチン 味ちゃん2号店』安田 茂社長：

「他の店ではない色々な具材をミックスさせて、日本と韓国で“新しいおでんを作りたいな”と」

おでん×フレンチソース

「“日本のおでんとフレンチが融合”した珍しいおでん」（柳生さん）とオススメなのは、『焼き鳥とワイン＋ビストロおでん 3B 高円寺』（東京・杉並区）

看板メニューは、出汁がしみた大根にクリーミーなポルチーニソースがたっぷりかかったおでん。（352円）

羽田部員：

「最初にまったりとしたコクが来て、一口噛んだ瞬間ジュワっと和風だしが広がる。おいしい」

世界三大キノコの「ポルチーニ」を使ったソースは弱火でゆっくり火入れし、日本酒を入れることで旨みと香りを最大限に引き出した“おでんに合うソース”に仕上げているとのこと。

他にも、「たまご×スモークサーモンのアイオリ」（319円）や「餅巾着×オニオングラタン風」（407円）など、11種類のおでんを“それぞれ専用のフレンチソース”で楽しむことができます。

店長・石塚翔大さん：

「ソース作りとおでんの出汁が近い。フレンチはベースにニンニクやバジルを足したり、出汁も醤油やみりんなどを足して“旨味を足していく”というのが似ている」

炭火焼きクロワッサン×和風出汁

「“意外な食べ物”を炭火焼きにしておでんで楽しませてくれる」と柳生さんオススメ3軒目は、『おでん・焼魚 中ノ森』（東京・中央区）

「トムヤム海老ワンタン」（715円）や、「モッツアレラ トマト巾着」（539円）など約20種類のおでんラインナップの中でも、特に意外なのが…

羽田部員：

「“クロワッサン”のおでん？すごい、初めて見た」

クロワッサンがまるまる出汁に浸ったおでん（429円）。

店内にある炭火で焼くことで香ばしく、外はカリカリ中はふっくらジューシーに。上にのせたチーズを炙ってコクを足し、鰹節・昆布・シイタケの和風出汁で“甘味と塩味を引き立たせた”おでんです。

羽田部員：

「めちゃくちゃおいしい。バターのコクがあふれ出した和風お出汁がジュワっと出てくる。これは癖になる」

それにしても、ナゼおでんの具材にクロワッサンを？

若大将・中野大地さん：

「オニオングラタンスープからヒントを得た。いろいろなパンで試作して“ちょうど良い出汁の吸い方”で美味しくなるのがクロワッサン。1組1個は頼んでくれる定番おでんになっている」

新たな定番になりつつある令和の進化系おでん。次はどんな変わり種が登場するのでしょうか？

（THE TIME,2026年2月17日放送より）