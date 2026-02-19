乳がんになりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医が乳がんになりやすい人の特徴を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「乳がんになりやすい人の特徴」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

山田 美紀（医師）

慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、総合病院や大学病院にて形成外科、外科、乳腺外科の研鑽を積んできた。医学博士。日本外科学会 外科専門医、日本乳癌学会 乳腺認定医、検診マンモグラフィー読影認定医（A判定）の資格を有する。

「乳がん」とは？

乳がんは乳房の組織にできる悪性腫瘍です。乳腺は乳管と小葉からできており、多くは乳管から発生します。乳がんは女性がかかるがんの中で最も多く、女性の9人に1人が一生涯のうちに乳がんにかかるといわれています。

乳がんになりやすい人の特徴

乳がんになりやすい人の特徴や生活習慣についてご紹介します。

高身長

閉経前後にかかわらず、成人期の高身長は乳がんの発症リスクを確実に高めると報告されています。栄養状態が良いことや成長ホルモンや女性ホルモンの影響が考えられます。

閉経後の肥満

閉経後の肥満は乳がんの発症リスクを高めます。乳がんの発症にエストロゲンという女性ホルモンが関係していますが、脂肪細胞からのエストロゲンの供給が原因と考えられます。肥満はさまざまな病気の原因となるため、太りすぎないように生活習慣に気を付けましょう。

飲酒

アルコール飲料の摂取は、閉経前後にかかわらず、乳がん発症リスクを高めます。また、飲酒量が増えるほどリスクが高まることもわかっています。アルコールが乳がんにどのように影響を与えるかの詳細は明確ではありません。

喫煙

喫煙が乳がん発症リスクを高めることはほぼ確実です。受動喫煙も乳がん発症リスクを高める可能性があります。また、喫煙している人は、禁煙した時点から発症リスクが下がります。喫煙はさまざまな病気の原因となります。なるべく早く禁煙することをおすすめします。

月経のある期間が長い

乳がんの発症にはエストロゲンが関係しています。エストロゲンへさらされている期間が長い、すなわち月経のある期間が長い人ほど乳がんの発症リスクが高いと考えられます。初経年齢が早い人ほど、閉経年齢が遅い人ほど、乳がん発症リスクが高いことがほぼ確実です。ただし、初経が遅いから、閉経が早いからといって、乳がんにならないというわけではありません。

出産経験がない、授乳経験がない

乳がんの発症にはエストロゲンが関係しているため、出産や授乳も乳がん発症リスクと関連があります。出産経験のない人は出産経験のある人と比較し、2.2倍乳がんになりやすいといわれています。授乳経験がない人も乳がんの発症リスクが高いことは確実です。ただし、出産や授乳経験があるからといって、乳がんにならないというわけではありません。

家系内に乳がん患者さんがいる

ご家族に乳がん患者がいる場合、乳がん発症リスクが増加します。血縁関係が近いほど、人数が多いほどリスクは高くなります。親、子、姉妹の中に乳がん患者がいる女性は、いない女性に比べて2倍以上乳がんになりやすいことがわかっています。祖母、孫、おば、めいに乳がん患者がいる女性は、約1.5倍のリスクがあります。ご家族に乳がん患者がいる場合は、定期的な乳がん検診を怠らないことが大切です。

「乳がんになりやすい人」についてよくある質問

ここまで乳がんになりやすい人の特徴を紹介しました。ここでは「乳がんになりやすい人」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

乳がんになりにくい人の特徴について教えてください。

山田 美紀 医師

喫煙をせず、運動習慣、バランスの良い食習慣を心掛けることで乳がんになるリスクをおさえることができます。

乳がん発症のリスクを高める可能性のある食べ物について教えてください。

山田 美紀 医師

アルコールは乳がん発症リスクを高めることが確実といわれています。その他、乳がんの発症リスクとなると報告されている食べ物はありません。バランスの良い食生活を心掛けましょう。

編集部まとめ

乳がんになりやすい人の特徴、生活習慣、原因についてご紹介しました。乳がんの5～10％は遺伝性であるといわれていますが、多くは食生活などの環境要因が複雑に関わって発症していると考えられます。少しでもリスクを下げるために、喫煙や過度な飲酒は控え、バランスの取れた食生活と運動習慣を心がけましょう。そして、定期的な乳がん検診を行うことが大切です。

参考文献

乳癌診療ガイドライン2022年版（日本乳癌学会）

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版（出典先）