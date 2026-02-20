¡Ö³ØµéÊÄº¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶µ¼¼¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¡×¤À¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î½¬´·
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Àî¾½»Ò¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Photo: Adobe Stock
ËèÇ¯½Ð¤ë¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë³ØµéÊÄº¿
º£Ç¯¤ÎÅß¤â¡¢¶áÎÙ¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³ØµéÊÄº¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ç³ØµéÊÄº¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ß¤ó¤Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢´¶À÷¾É¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÐ¤±¤ó¤Ç¼ê¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³
¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¤¢¤È¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Ç¼ê¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°½ÐÀè¤Î¥È¥¤¥ì¤ËÀÐ¤±¤ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤·¤Æ¤Ç¤âÂ¾¤ËÀÐ¤±¤ó¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤¯¤é¤¤¤À¡ÊÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐ¤±¤ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÀÐ¤±¤ó¤Ç¼ê¤òÀö¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐ¤±¤ó¤ÇÀö¤Ã¤¿¼ê¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¶Ý¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Ç¼ê¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤é¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢Â©»Ò¤ÏÌÇÂ¿¤Ë´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡Ä
ÀÐ¤±¤ó¤òÎ®¤·¤¿¤¢¤È¤Î¼ê¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¯¤Î¤¬´Å¤¤¡£¤µ¤Ã¤È¤·¤«¿¡¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼ê¤¬Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤½¤Î¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤ËÈ©¤Î¿åÊ¬¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åß¾ì¤ÏÆÃ¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¼ê¤Ï¤¢¤«¤®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤ë¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤ä½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¤Æ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¢¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¤¤ì¤¤¤Ê¡¡¤ß¤º¤Ç¡¡¤Æ¤ò¡¡¤Ì¤é¤½¤¦¡£
¢¤»¤Ã¤±¤ó¤ò¡¡¤è¤¯¡¡¤¢¤ï¤À¤Æ¤è¤¦¡£
£¤Æ¤Î¤Ò¤é¤«¤é¡¡¤Æ¤Î¤³¤¦¡¡¤æ¤Ó¤Î¤¢¤¤¤À¡¡¤æ¤Ó¤Î¤µ¤¤Þ¤Ç¡¡¤´¤·¤´¤·¡£
¤¤¢¤ï¤ò¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¡¡¤Ê¤¬¤·¤¿¤é¡¡¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¡¤Õ¤³¤¦¡£
Â©»Ò¤È¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö3¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡ª4¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥ª¥ë¤Ç¼ê¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥¿¤µ¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤ê¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÃ£À®´¶¤â½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡£¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤éÀµ¤·¤¤¼êÀö¤¤¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£