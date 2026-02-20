セルティック、シュツットガルトとの初戦で１−４完敗。前田大然は持ち味を発揮できず、序列低下の旗手怜央は62分INで奮闘【EL】

セルティック、シュツットガルトとの初戦で１−４完敗。前田大然は持ち味を発揮できず、序列低下の旗手怜央は62分INで奮闘【EL】