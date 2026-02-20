セルティック、シュツットガルトとの初戦で１−４完敗。前田大然は持ち味を発揮できず、序列低下の旗手怜央は62分INで奮闘【EL】
日本人２選手を擁するセルティックは現地２月19日、ヨーロッパリーグのノックアウトフェーズ進出を懸けたプレーオフの第１レグで、シュツットガルトとホームで対戦。前田大然が先発した一方、序列が低下している旗手怜央はベンチスタートとなった。
開始15分、速攻からエル・カンヌスに先制点を浴びるも、21分にニグレンが相手のミスを突いて同点弾を奪う。
ただそれも束の間、28分に今度はアーリークロスからエル・カンヌスにヘッドで叩き込まれ、再びビハインドを負う。
さらに後半に入って57分、レベリングにミドルシュートを突き刺され、１−３に。現在ブンデスリーガ４位のチームをより勢いに乗せてしまい、その直後にデミロビッチにもネットを揺らされるが、オフサイドに救われてノーゴールとなる。
苦しい展開のセルティックは、62分に２枚替えを敢行。パウロ・ベルナルドと前田を下げ、旗手とヤン・ヒョンジュンを送り込む。前田は中々持ち味を発揮できず、不完全燃焼での交代となった。
現地メディアなどから不振が指摘されている旗手は、相手に囲まれた状況でも的確にパスを繋ぎ、ゲームをコントロール。75分にはペナルティエリア手前でセカンドボールに反応し、左足でシュートを放つが、相手のブロックに阻まれる。
その後、90＋３分にトマスにもう１点を加えられ、結局１−４でタイムアップ。スコットランド王者は、遠藤航（現リバプール）や伊藤洋輝（現バイエルン）の古巣でもあるドイツ勢との初戦を完敗で落とした。非常に厳しい状況だ。
勝負が決する第２レグは、舞台をシュツットガルトの本拠地に移し、２月26日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
