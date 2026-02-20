夢と希望にあふれる県内の小中学生や高校生、大学生などのスポーツや文化活動を応援するエブリィホープです。

3月開幕する全国大会に初めて挑む、諫早市の小学生ミニバスケットボールクラブを紹介します。粘り強い守備からリズムをつかむバスケで全国初勝利を目指します。

守備では相手に厳しいプレッシャーをかけ、攻撃では果敢にリングにアタックします。

諫早市の小学生クラブチーム 「上山男子ミニバスケットボールクラブ」。

諫早市内の7つの小学校に通う1年生から6年生までの32人で構成されています。

（上山男子ミニバスケクラブ 後田 主将）

「ディフェンスは一生懸命して、オフェンスはセットプレーをやって1対1で抜いている」

去年11月の県大会で、出場32チームのうちの上位4チームで争う決勝リーグで全勝し、見事初優勝。

初めての全国切符をつかみ取りました。

就任9年目となる小池 伸明ヘッドコーチが力を入れているのが…

（小池 伸明 HC）

「足！足！足！足のリカバリーを早くしないと」

細かく動いて相手に食らいついていく ”しつこい” ディフェンスです。

県大会の決勝リーグ3試合の総失点は、出場した4チームの中で最少と、守備には絶対的な自信を持っています。

（小池 伸明 HC）

「上山はディフェンスにこだわっているので、守備で全員で守ってリズムを作ってオフェンスにつなげるバスケットをこだわってやっている」

堅守を支える一人が、小野小学校6年の田渕 選手。

身長137センチと小柄ながら、素早いフットワークを生かし、相手にプレッシャーをかけます。

（上山男子ミニバスケクラブ 田渕 選手）

「プレッシャーをかけてどんどんパスをカットして速攻していくこと。腰を低くして足をクロスさせないようにディフェンスする」

相手からボールを奪ったあとの攻撃で得点につなげる真壁 選手は諫早小学校の6年生。

スピードにのったステップで相手を翻弄し、積極的にゴールを狙います。

（上山男子ミニバスケクラブ 真壁 選手）

「相手を抜くように自分が点をとりに行くようにドライブしている」

（小池 伸明 HC）

「上山の得点源なので、体も強いしステップも上手なので、全国大会ではたくさん点数をとってもらいたい」

攻守に軸となる選手を擁し、初めての大舞台に立つ上山男子ミニバスケットボールクラブ。

強豪チームが集まる全国大会は、3月30日に開幕し、”交歓”を目的にした3試合のリーグ戦で争われます。

（上山男子ミニバスケクラブ 真壁 選手）

「全国大会では、知らないチームの中でも友達を作ったり、力強いドライブを意識してチームに貢献できるようにしたい」

（上山男子ミニバスケクラブ 後田 主将）

「みんなで一生懸命頑張って全国大会全勝目指して頑張りたい」