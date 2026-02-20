¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤ä¥µ¥à¥¹¥ó²¡¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤âÀ¤³¦¼ó°Ì¡¢2026Ç¯5GÆÃµö¥é¥ó¥¯
±ÑÊÆË¡È½Îã¤äÆÃµö´ØÏ¢¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥¯¥·¥¹¥Í¥¯¥·¥¹¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¡ÖÃ¯¤¬2026Ç¯5GÆÃµö¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤ò¡¢5G´ØÏ¢ÆÃµö¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦Âè1°Ì¤È¤·¤¿¡£¥ì¥¯¥·¥¹¥Í¥¯¥·¥¹¤Ï2023Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼ï¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò3²óÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤òÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Âè1°Ì¤È¤·¤¿¡£
¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÏÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂè1°Ì¤«¤éÂè10°Ì¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¡¢LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢Ãæ¶½ÄÌ¿Ö¡ÊZTE¡Ë¡¢¥Î¥¥¢¡¢vivo¡Ê¥Ó¡¼¥Ü¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Ãæ¹ñ¿®Â©ÄÌ¿®²Êµ»¡ÊCICT¡Ë¡¢Oppo¡Ê¥ª¥Ã¥Ý¡Ë¤È¤·¤¿¡£¾å°Ì10°Ì°ÊÆâ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤¬5¼Ò¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤¬2¼Ò¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¼ÒÆþ¤Ã¤¿¡£
¾å°Ì50°Ì¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬14¼Ò¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬9¼Ò¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤¬9¼Ò¡¢²¤½£´ë¶È¤¬7¼Ò¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤¬5¼Ò¡¢¥«¥Ê¥À´ë¶È¤¬1¼Ò¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¯¥·¥¹¥Í¥¯¥·¥¹¤ÎÆ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö5G¤Î±þÍÑ¤Î³ÈÂç¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»º¶ÈÍÑIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ø¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¤³¦¤Îµ»½Ñ»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÉ¸½àÉ¬¿ÜÆÃµö¤ÎÌò³ä¤¬ÆüÁý¤·¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
É¸½àÉ¬¿ÜÆÃµö¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëµ»½ÑÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦É¸½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÃµö¤Î¤³¤È¤À¡£É¸½àÉ¬¿ÜÆÃµö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢³ºÅö¤¹¤ë¡ÖÉ¸½à¡×¤¬¼¡À¤Âå¤Î¤â¤Î¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢´ØÏ¢»ö¶È¤Ë»²²è¤·¤¿À¤³¦ÈÏ°Ï¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î5GÆÃµö¤Î¹½¿Þ¤Ï°ú¤Â³¤¾¯¿ô¤Î¼çÍ×¤ÊÆÃµöÊÝÍ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼çÆ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉ¸½àÉ¬¿ÜÆÃµö¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó150²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû3000²¯±ß¡Ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë5G¥é¥¤¥»¥ó¥¹»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬µðÂç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥§¥¢¤¬¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÆÃµö¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢5G´ØÏ¢ÆÃµö¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆÃµö¤Î¼ïÎà¿ô¡ÊÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±·ÏÅý¤Ê¤é¤Ð1¼ï¤È¤¹¤ë¡Ë¡¢ÆÃµö¤Î»ñ»º»Ø¿ô¡¢5G¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3GPP¡Êµ¬³ÊºöÄê²ñµÄ¡Ë¤Ø¤Îµ»½ÑÄó°Æ¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3¼ï¤ò²ÃÌ£¤·¤ÆÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄê¤á¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÏÆÃµö¤Î¼ïÎà¿ô¤È5G¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3GPP¡Êµ¬³ÊºöÄê²ñµÄ¡Ë¤Ø¤Îµ»½ÑÄó°Æ¿ô¤ÇÂè1°Ì¡¢ÆÃµö¤Î»ñ»º»Ø¿ô¤Ç¤ÏÂè2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè2°Ì¤Î¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Ï¡¢ÆÃµö¤Î¼ïÎà¿ô¤Ç¤ÏÂè2°Ì¡¢ÆÃµö¤Î»ñ»º»Ø¿ô¤Ç¤ÏÂè1°Ì¡¢5G¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3GPP¡Êµ¬³ÊºöÄê²ñµÄ¡Ë¤Ø¤Îµ»½ÑÄó°Æ¿ô¤Ç¤ÏÂè4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Ï°ÜÆ°ÄÌ¿®ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹Ô¼Ô¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉ¸½àÉ¬¿ÜÆÃµö¤òÃßÀÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÎß·×¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï5G¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë3GPP¤Ø¤Îµ»½ÑÄó°Æ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¾Íè¤ÎÆÃµö¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë