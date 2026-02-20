◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭は2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

4歳から始めたスケート。気づけば人生を懸けていた。小さい頃は夏場にリンクを転々とし、大阪での練習から神戸に帰ってくるのが午前1時になることも。車中で知らぬ間に眠り、母におんぶされて布団に入った。中学生になれば厳しい食事制限を強いられた。周りが大きな弁当を頬張っている傍らで、体重などを考慮して野菜だけの弁当を食べることもあった。

笑顔の裏で流した涙も数知れない。今大会では五輪の魔物の恐怖におびえ、銀メダルを獲得した団体の後は毎日のように涙を流した。ただ、応援に駆けつけたペアのフリーで“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が圧巻の演技を披露して逆転優勝。団体で一緒に戦った仲間の雄姿に涙を流すほど感動した。

「龍一くんから“かおちゃんにいいバトン渡すから”と言われていたら“黄金のバトン”が届いた（笑い）。絶対に落とせない素晴らしいバトンを受け取ったので、いける気しかしない」。雑念を振り払って臨んだSPで2位発進。そしてフリーを迎えた。今季限りでの引退を表明しており、これが五輪のラストダンス。中野園子コーチと築いてきたスケートの結晶を披露する舞台だった。