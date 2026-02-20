◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、昨季世界選手権女王のアリサ・リュウが22番滑走で登場し、フリーで1位となる150・20点、合計226.79点と圧巻の演技をみせ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得した。

金色の衣装で臨んだ演技では、冒頭に3回転フリップ、後半のコンビネーションジャンプも決めるなど、ほとんどミスがなくレベルの高い演技を見せた。演技終了後には会場から大きな拍手が降り注いだ。観客席では米国男子代表のイリア・マリニンが両手を突き上げて称える姿もあった。

そして最終滑走の中井亜美が順位を確認すると、中井に真っ先に抱きついて健闘を称え合った。

SPは76.59点で、首位の中井まで2.12点差だった。取材では「私はただ、ここに存在して、この瞬間を大切にしたいだけ。順位がどうであれ、私の滑りが変わるわけではありません。順位によって人々が私のパフォーマンスをどう見るかが変わってほしくない」と自然体を強調。スケートを楽しみ、笑顔をたやさずに自身の演技を貫いた。

リュウは史上最年少の13歳で全米選手権を優勝した“天才少女”。前回の北京五輪は6位で22年に一時は現役引退するが、24年3月に電撃復帰。そして、五輪で表彰台の真ん中に立った。