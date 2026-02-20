◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で日本は坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。日本選手団のメダル獲得数は1大会最多記録をさらに更新する24個となり、日本の冬季五輪通算100個目の記念すべきメダルとなった。

冬季五輪における日本のメダル第1号はアルペンスキーの猪谷千春で、今回と同じイタリアのコルティナダンペッツォで開催された1956年大会の男子回転で銀メダルを獲得した。

冬季五輪で日本の獲得メダル数が増え始めたのは、ノルディック複合団体の金など7個を数えた92年アルベールビル大会から。98年長野大会で金5個を含む10個と始めて2桁に達し、18年平昌大会で18個、22年北京大会では22個と量産していた。

今大会の日本選手団は、大会2日目の7日にジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27＝北野建設）がメダル第1号となる銅を獲得。金メダル第1号は同日のスノーボード男子ビッグエアの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）で、スノボ勢は同女子ビッグエアの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、同男子ハーフパイプの戸塚優斗（24＝ヨネックス）、同女子スロープスタイルの深田茉莉（19＝ヤマゼン）と金4個をマークした。また、フィギュアスケートではペアで「りくりゅう」こと三浦璃来（24＝木下グループ）木原龍一（33＝同）組が同種目日本初の金メダルを獲得。金メダル5個は過去最多の98年長野大会と並んでいた。

＜冬季五輪日本の大会別メダル数＞

1956年 コルティナダンペッツォ 1（銀1）

72年 札幌 3（金1、銀1、銅3）

80年 レークプラシッド 1（銀1）

84年 サラエボ 1（銀1）

88年 カルガリー 1（銅1）

92年 アルベールビル 7（金1、銀2、銅4）

94年 リレハンメル 5（金1、銀2、銅2）

98年 長野 10（金5、銀1、銅4）

2002年 ソルトレークシティー 2（銀1、銅1）

06年 トリノ 1（金1）

10年 バンクーバー 5（銀3、銅2）

14年 ソチ 8（金1、銀4、銅3）

18年 平昌 13（金4、銀5、銅4）

22年 北京 18（金3、銀7、銅8）

26年 ミラノ・コルティナ 24（金5、銀7、銅12）