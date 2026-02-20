◇欧州リーグ決勝Tプレーオフ第1戦 セルティック1ー4シュツットガルト（2026年2月19日 スコットランド・グラスゴー）

サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第1戦が19日に各地で行われ、FW前田大然とMF旗手怜央が所属するセルティック（スコットランド）が本拠でシュツットガルト（ドイツ）に1ー4と敗戦。前田は先発出場するも得点に絡めず後半17分に途中交代。旗手は後半17分から途中出場した。また、ゲンク（ベルギー）のMF伊東純也は敵地でのディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦に先発出場。得点には絡めなかったが後半25分までプレーし、3ー1の勝利に貢献した。

1次リーグを21位で終えたセルティックは16強進出を懸けたプレーオフで同11位シュツットガルトと激突。前田は公式戦3試合連続でスタメン起用。旗手は公式戦4試合ぶりのベンチスタートとなった。

試合は前半15分に失点するも同21分、相手のパスミスから得たチャンスをFWニグレンが冷静に決め同点ゴール。しかし7分後、またもMFエルカンヌスにゴールを許し1ー2で前半終了。

後半12分に3点目を失うと同17分、MFベルナルドに代わってMF旗手が途中出場。同時にここまで見せ場の少なかったFW前田も途中交代となった。

旗手の投入によって中盤でボールが回り出し好機が訪れるようになったが、決定力を欠き反撃ならず。後半アディショナルタイムには4点目を失い試合終了。3点ビハインドで敵地での第2戦へ臨むことになった。